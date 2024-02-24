Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 333

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

RNN é probabilidade, regressão é entrada :)

Pode ter escapado alguma coisa. Vou lê-lo novamente.

Descobri o que fazer com o neurónio ontem. Decidi ensiná-lo a encontrar a intersecção de dois MA. É muito fácil fazer uma amostra de treino. Provavelmente fá-lo-ei amanhã. Vou verificar as suas capacidades ao mesmo tempo).

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Pode ter escapado alguma coisa. Vou lê-lo novamente.

Descobri o que fazer com o neurónio ontem. Decidi ensiná-lo a encontrar a intersecção de dois MA. É muito fácil fazer uma amostra de treino. Provavelmente fá-lo-ei amanhã. Eu vou verificar as suas capacidades ao mesmo tempo).


Treinar de uma vez em cantos de 2 ou mais regressões com períodos diferentes). E você precisa fazer NS para variar o comprimento do vetor para cada regressão, para que ele se adapte aos ciclos e os encontre.
 
Maxim Dmitrievsky:

Treine imediatamente nos cantos de 2 ou mais regressões com períodos diferentes, afunde-a )

Os MAs são para ver possibilidades, quantas camadas são necessárias, que dados são suficientes, reação a dados extras desnecessários, a dados incompletos, etc. Não para negociar.

A coisa real vem mais tarde.

 
Yuriy Asaulenko:

OsMAs são para ver possibilidades, quantas camadas são necessárias, que dados são suficientes, reação a dados extras desnecessários, a dados incompletos, etc. Não para negociar.

Algo real é mais tarde.

Se eu aplicasse as A.M., não era assim.

Você tem que construir três MAs separadamente duas vezes e com períodos diferentes - por hai, por loi, e por opener e começar a cruzá-los....

Parece-me que este modelo será mais estável e robusto em condições reais.

Não posso usar esta estratégia sem a neurónica, muito provavelmente.

[Excluído]  
Renat Akhtyamov:

Se eu fosse aplicar as A.M., não assim.

Você tem que construir três ACs separadas duas vezes e com períodos diferentes - para os altos, os baixos e os abertos e começar a cruzá-los....


Isto não é uma ferramenta de análise de mercado, é apenas um produto de beleza... pense no absurdo da situação, você dá apenas um preço médio por um certo período de tempo... para a PA não estacionária... apenas na PA estacionária eles têm uma capacidade de previsão...
 
Maxim Dmitrievsky:

Os MA contêm uma quantidade insignificante de informação útil, não é uma ferramenta de análise de mercado, mas apenas para a beleza... Maxim Dmitrievsky: As análises de MA contêm uma pequena quantidade de informações úteis... não é uma ferramenta de análise de mercado, é apenas beleza... pense no absurdo da situação, você apenas envia preços médios por algum período de tempo para VS... apenas em VS estacionários eles têm uma capacidade de previsão...
O nosso negócio é sugerir....
 
Maxim Dmitrievsky:

Os MAs contêm muito pouca informação útil, não é uma ferramenta de análise de mercado, é apenas para a beleza...
Isso é certo... LRMA é mais menos, é definitivamente melhor do que deslizar.
 
Renat Akhtyamov:

Se eu aplicasse os MAs, não desta maneira.

Você precisa de construir separadamente ...

Os MAs não são para negociação aqui, apenas um experimento que é simplesmente implementado e você pode ver muito pelas propriedades da rede neural.
Maxim Dmitrievsky:

Esta não é uma ferramenta para análise de mercado, mas apenas para a beleza ... Basta pensar no absurdo da situação, você envia apenas um preço médio por algum período... para a PA não estacionária... apenas na PA estacionária eles têm uma capacidade de previsão...
MA é na verdade a mesma linha de regressão. Não devias pensar assim. Não é uma má ferramenta.
[Excluído]  

Adicionadas novas funcionalidades ao bot :D

Agora eu quero tornar o núcleo lógico um pouco mais complicado, adicionar mais entradas

No gráfico, metade para trás, metade para a frente :)


 
Maxim Dmitrievsky:

Esta não é uma ferramenta de análise de mercado, mas apenas para a beleza ... Basta pensar no absurdo da situação, você envia apenas um preço médio por um certo período de tempo para o VS... só que no VS estacionário eles têm uma capacidade de previsão...


e tenho a opinião contrária - que os feiticeiros são o único indicador significativo que é realmente informativo...e o único que nos chegou das estatísticas juntamente com estacionário...

os manequins, ou melhor, os envelopes são uma ferramenta indispensável para medir a volatilidade.... melhor do que um bollinger

IMHO


mas você é um profissional, você deveria conhecer melhor....

1...326327328329330331332333334335336337338339340...3399
Novo comentário