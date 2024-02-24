Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 333
RNN é probabilidade, regressão é entrada :)
Pode ter escapado alguma coisa. Vou lê-lo novamente.
Descobri o que fazer com o neurónio ontem. Decidi ensiná-lo a encontrar a intersecção de dois MA. É muito fácil fazer uma amostra de treino. Provavelmente fá-lo-ei amanhã. Vou verificar as suas capacidades ao mesmo tempo).
Treinar de uma vez em cantos de 2 ou mais regressões com períodos diferentes). E você precisa fazer NS para variar o comprimento do vetor para cada regressão, para que ele se adapte aos ciclos e os encontre.
Treine imediatamente nos cantos de 2 ou mais regressões com períodos diferentes, afunde-a )
Os MAs são para ver possibilidades, quantas camadas são necessárias, que dados são suficientes, reação a dados extras desnecessários, a dados incompletos, etc. Não para negociar.
A coisa real vem mais tarde.
Se eu aplicasse as A.M., não era assim.
Você tem que construir três MAs separadamente duas vezes e com períodos diferentes - por hai, por loi, e por opener e começar a cruzá-los....
Parece-me que este modelo será mais estável e robusto em condições reais.
Não posso usar esta estratégia sem a neurónica, muito provavelmente.
Isto não é uma ferramenta de análise de mercado, é apenas um produto de beleza... pense no absurdo da situação, você dá apenas um preço médio por um certo período de tempo... para a PA não estacionária... apenas na PA estacionária eles têm uma capacidade de previsão...
Se eu aplicasse os MAs, não desta maneira.
Você precisa de construir separadamente ...
Adicionadas novas funcionalidades ao bot :D
Agora eu quero tornar o núcleo lógico um pouco mais complicado, adicionar mais entradas
No gráfico, metade para trás, metade para a frente :)
e tenho a opinião contrária - que os feiticeiros são o único indicador significativo que é realmente informativo...e o único que nos chegou das estatísticas juntamente com estacionário...
os manequins, ou melhor, os envelopes são uma ferramenta indispensável para medir a volatilidade.... melhor do que um bollinger
IMHO
mas você é um profissional, você deveria conhecer melhor....