Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 671
Também tenho instrumentos de bolsa de valores em MT, não há problema, uso sistemas diferentes para testá-los ) e só recentemente comecei a lidar de forma mais ou menos sensata com a multimoeda
Estou testando sistemas diferentes, só recentemente comecei a lidar com eles de uma forma mais ou menos sensata.
Os instrumentos negociados em bolsa também estão disponíveis nos operadores forex. Mas o Forex não é um mercado, mas uma imitação de um mercado e de uma negociação. Existe um conflito de interesses: o negociante-empresário. O traficante faz contratos consigo com o dinheiro que ganhou com muito esforço. Os seus ganhos são as perdas dos comerciantes.
No mercado não existe tal conflito - o corretor não se importa se você ganha ou perde.
Quanto à MT como um terminal de troca - essa é uma questão em aberto. De qualquer forma, os corretores (e comerciantes) não se apressam a mudar para ele.
Muitos já mudaram para os russos, americanos e europeus já têm terminais próprios suficientes.
Acho que não é assim tão fácil lá chegar.
Acho que há três corretores.) Onde estão muitos? E não trocaram, mas usam junto com outros terminais. Eu concordo que a MT não é um mau terminal forex (o melhor que temos). Mas para o mercado de câmbio eu não o usaria. E não é por causa da velocidade - aqui o MT não é mau de todo. A funcionalidade da bolsa de valores é claramente inexistente.
Alguns instrumentos estrangeiros já são negociados na bolsa russa. E para moedas e metais preciosos há um equivalente completo do que temos no Forex. Para as moedas, no entanto, há menos pares.
A propósito, não há necessidade de chegar à CME, as comissões são pesadas lá.
ZS2 A taxa para o terminal e temos alguns corretores a aceitar. Até 300 p / mês. (Isso é uma transação no máximo de 1 azarada).
muitos comerciantes
Eu não entendo porque você deve negociar no mercado de futuros, mas você precisa verificar a rentabilidade.
Eu não tenho nenhum problema com o escalpe na Rússia.
Irritante )) parece que o sistema número 2 também terá de ser eliminado, o último será deixado
Vou experimentar mais com o número de árvores e depois acabo com isso.
Para a MT russa não há alternativa para o comércio algorítmico. Rápido é feio. Examinei muitos terminais, tanto cobráveis como gratuitos. Mas sabes qual é o problema deles? Ou são terrivelmente defeituosos, ou não têm documentação adequada, ou não podem ser prolongados. Conjunto padrão de indicadores desnecessários. Portanto, não há alternativa à MT, embora ela também tenha seus inconvenientes. Eu quase tentei escrever o meu próprio terminal destinado apenas para mim. Mas se você começar a escrevê-lo, você pode esquecer a negociação. Você sabe qual é o poder da MT? É um testador com testes avançados. É muito difícil testar visualmente a estratégia. Vai demorar muito tempo em demonstração. Há apenas o testador. Então aprende programação. É verdade, não é o suficiente para uma negociação bem sucedida.
Eu não tenho. Testei com meu testador, em um ambiente visual (algo como R). Depois de testar você pode calcular qualquer coisa - qualquer estatística, qualquer gráfico, mesmo que seja tridimensional.
Bilhetes, sim, não, pelo menos 1 minuto. Mas eles não são realmente necessários, minutos são suficientes mesmo para estratégias de escalpe.
Yuri, não é interessante quem faz o quê.)
Yuri, não é interessante quem está a fazer o quê... é melhor atirar mais algumas ideias :))
E de qualquer forma, não ouve, ou não ouve). Você pode postar idéias do Graal aqui sem qualquer risco de serem roubadas). Ninguém vai sequer prestar atenção - todos estão ocupados com o processo).
Devo dizer que também estou de alguma forma mais interessado no processo. Bem, aqui está o resultado, e agora o quê - ligar e desligar. Ugh.No final do sexto ano, parecia a Hu Jou ter penetrado na própria essência da arte da caça. Pois não a presa, mas o próprio conceito se tornou o principal para ele. (с)
:))))))))))))))))) Eu estou a ouvir. "Este homem sou eu! Eu sou este homem!"
Mas essencialmente, sim. Podes traçar o algoritmo do Graal sem deixar rasto, ninguém lhe daria atenção.