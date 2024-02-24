Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 669
Estou finalmente convencido de que tentar prever eventos específicos com a NS. Quero dizer, aprender com um professor não me leva a lado nenhum. Acho que é melhor ver a aprendizagem sem um professor. Vem-me à cabeça mapas auto-organizados. Eles são capazes de decompor os dados em classes sem atribuir classes de saída. Depois de ter as aulas, você pode olhar para as histórias para ver o que você pode obter delas. Em geral, esta é uma nova área para mim. Eu geralmente cheguei a uma conclusão trivial. A construção da TC começa com a procura de padrões. O método que eu propus é uma abordagem. Você pode simplesmente estudar a história visualmente. É assim que tem sido feito há muito tempo. E assim apareceram cabeças e ombros e assim por diante. Mas eu sou um programador, afinal de contas, e quero encontrar algoritmos para pesquisar padrões. Isso é para reduzir tudo à sua pesquisa de software. Tentativas de encontrar materiais sobre o assunto não produziram resultados. Não importa se são redes neurais ou não. A essência da negociação é o lucro e quais os métodos utilizados para a sua obtenção não é importante. Mas mais uma vez, tudo começa com a procura de padrões.
Leia Sutton, Barto - aprendendo com reforço. Mude um pouco a sua perspectiva.
Demorei muito tempo para selecionar sinais, funções de ativação, método de treinamento em rede e outras coisas para alcançar resultados semelhantes. Agora a qualidade das previsões é grande. (Escuridão é sinal, luz é previsão)
E olha também para a qualidade do professor. Muita coisa depende disso.
qual é o bot mais atrás e o mais à frente?
Alguém sabe porque é que os valores indicadores no canto esquerdo podem piscar ao recalcular? irritante :) gif animado
Mostra-me o código.
O problema ocorre quando levo barras da série temporal, não uma atrás da outra, mas uma atrás da outra.
em 5-parques, claro, em 4-parques - normal
)
)
Como é que é, um após o outro?
de uma só vez como?