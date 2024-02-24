Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2028

Aleksey Nikolayev:

A área básica para a econofísica (teoria do jogo potencial) parece não estar nada refletida lá.

Há uma coleção de papéis, o primeiro não, o segundo Maslov tem alguns e complicados. MAS mesmo Kolmogorov, como eu, não conseguia entender porque números discretos, que inicialmente obtemos e processamos num computador que procuramos representar como uma função contínua))))

O princípio de estado energeticamente vantajoso de Bogolyubov é muito semelhante às aspirações de um participante do mercado).

Sim, a minha afirmação de coração leve de que as previsões devem ser diferentes em diferentes escalas, dependendo das propriedades da série, aparentemente não é verdade).

 

Max olá, tenho estado a ver o teu progresso e quero ajudar-te!!!!!

Acontece que existem opções semanais responsáveis por todo o movimento de preços. Eu não sei sobre a CME, mas no mercado interno Si é de quinta-feira a quinta-feira. Em outras palavras, a opção semanal expira na quinta-feira. Você deve usar esses dias para treinar os modelos e o resultado pode ser mais estável no final da semana. Portanto, a opção expira na quinta-feira, portanto você deve fazer o período de treinamento que termina na quinta-feira atual e começa há uma semana, mas começa na sexta-feira. Para tirar o período de treino para o número total de opções semanais. Digamos que eu retiro as últimas 8 opções. Com fecho na quinta-feira. Não, obrigado!!!

Mihail Marchukajtes:

Max olá, tenho estado a ver o teu progresso e quero ajudar-te!!!!!

Obrigado pela informação inútil.

 
Maxim Dmitrievsky:

obrigado pela informação inútil

Seja o que for!!!!! O que é que eu posso dizer!!!
 
Maxim Dmitrievsky:

Ele mexeu na rede outra vez?)

mytarmailS:

Ele mexeu com a rede novamente?)

Estou farto disto... por alguma razão, por vezes inverte os negócios como se...

Tenho de voltar a investigar... Estava tudo bem, o que começou outra vez?

pode haver más séries com drawdowns, por exemplo.


mas não gosto da série actual, acho que o erro ainda está lá.

 
Maxim Dmitrievsky:

Estou farto disto... por alguma razão, às vezes, ele vira as trocas como se...

Vou investigar de novo... estava tudo bem, o que começou de novo?

pode haver más séries com drawdowns, por exemplo.


mas eu não gosto da série actual, acho que o erro ainda está lá.

Se for possível, claro, o modelo não funcionará em python...

Se possível, a grelha é a actual e não a de anteontem.

mytarmailS:

Pegue no modelo e simule a negociação no seu Python, durante os dois dias em que a grelha tem estado a negociar...

Se for possível, a grelha é actual, não é de anteontem.

Eu verifiquei, funciona melhor no testador. Eu vou investigar novamente )

Acabei de ficar viciado na recorrência... muito bom a aprender.

Z.U. fez tudo certo - muito tristemente aprendível.

amor pensado, mas não - experimentar novamente ))

 

Tenho as datas, agora não sei como processá-las, não tenho assim tanto poder((((

Neste momento é um csv com uma coluna de índices, pesa um trabalho. Depois de "descodificar" o binário vai pesar 17 vezes mais.

Quem precisa disso?

 
Rorschach:

Tenho as datas, agora não sei como processá-las, não tenho assim tanto poder((((

Neste momento é um csv com uma coluna de índices, que pesa um concerto. Depois de "descodificar" o binário vai pesar 17 vezes mais.

Quem precisa disso?

Quais são os dados?
