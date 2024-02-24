Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 522

Dr. Trader:

É muito perigoso distribuir aulas para um professor ao acaso, como levar algum indicador para criar aulas para professores e depois substituir alguns dos valores por NA.

Mesmo que existam bons preditores e boas aulas de professores e o modelo tenha bons resultados em novos dados, qualquer tentativa de ajustar os valores das aulas pode quebrar completamente o modelo. Encontrar indicadores para preditores e um indicador para as classes que manterão o modelo rentável em novos dados é um grande sucesso.

Eu recomendaria duas aulas simples para começar - a cor do próximo bar (ou seja, comprar/vender). Pegue pelo menos 10000 exemplos de treinamento (barra de história), treine o modelo e avalie o resultado nas próximas 10000 barras da história (que eram desconhecidas para o modelo durante o treinamento). Quando conseguimos encontrar preditores que manterão a precisão do modelo no mesmo nível em dados antigos e novos - você pode começar a selecionar um indicador para as aulas de um professor. E vai acontecer que o modelo não vai manter a precisão dos novos dados só por tomar o primeiro indicador disponível. Por que alguns indicadores podem servir para o professor e outros não - eu não sei.

Porquê ao acaso? Qualquer indicador - o mesmo ziguezague dá comandos de compra/venda ao mudar de direção. E encaminho todos os intermediários para a aula de NA ou "esperar". Ou seja, eu não substituo a aula de compra/venda por NA.

Estou experimentando este indicador https://www.mql5.com/ru/code/903 em modo TP-SL, que depois coloquei na parte de negociação da EA. Se alguém conhece outros indicadores interessantes para NA - envie-me o link.

elibrarius:

A desvantagem é que suas entradas e saídas deste indicador podem se correlacionar mal, é melhor enviar para a saída a mesma coisa que para a entrada, imho. Mas o facto de serem tidas em conta as paragens é fixe.

Eu tentei com e sem ele - com ele é pior :)

 

Experimentei um pouco mais com softmax. O problema acabou realmente por ser o número diferente de exemplos de treino. Ao alinhá-los e ao negociar foram para os dois lados.

Mas a regressão NS com saída linear ainda se comporta de forma robusta sobre dados não alinhados. De alguma forma, parece-me ser um método mais fiável.

 
Nunca ninguém comentou sobre isto:

Por que os exemplos de treinamento nos artigos não são usados para os momentos em que nada precisa ser feito? Porque não fazer nada nos momentos certos também é importante, geralmente esses momentos são quando o negócio vai levar a uma perda.
Sem aprender a fazer uma pausa, NS pode começar a negociar e perder o depósito.

Atualização: Acho que entendi pelos artigos... Você deve ensinar NS não no momento da mudança do sinal de ziguezague, mas a sua direção. E depois use o módulo de negociação para detectar mudanças de direção e negociar nesses momentos. Isto é para o ZigZag.
Mas o indicador de saída iSampler (acima) tem 3 classes inicialmente. E a terceira classe (espera de NA) não pode ser simplesmente removida, caso contrário, teremos o que descrevi, ou seja, negociar em momentos em que não vale a pena negociar.
Isto é chamado de "pura criatividade", você pode fazer o que quiser, tudo o que você precisa é de tempo e desejo. Além disso, tenho certeza que não há uma abordagem universal, há recomendações básicas apenas para o próprio MO, mas não para estratégias sobre ele.

 
A minha ferramenta de classificação.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023
Obrigado, bom indicador, vai poupar-me tempo.

Aqui está um exemplo para R, a floresta é treinada nos dados, o modelo é salvo em arquivo, e quando a previsão é carregada de arquivo e utilizada.
r script precisa ser salvo em documentos, configurações de indicadores carregados do arquivo ML-Assistant.set. E ajuste os caminhos dos arquivos e pastas para você mesmo.

Este código só é adequado para mostrar como organizar a comunicação com R usando o ML-Assistant. Todo o resto é apenas um padrão sem sentido, o processo de treinamento do modelo é primitivo e não será adequado para forex, precisamos de mais validação cruzada e seleção dos parâmetros do modelo, e os indicadores e o alvo também devem ser selecionados.

Vi o tópico no topo e não consegui resistir aos meus 5 kopecks. Estou no tópico desde as 10.27 até agora, e já se passaram 3 semanas de M15 libras......

É uma pena que a imagem no real seja completamente diferente. Em geral, notei que é difícil ir melhor do que o TS. Como regra, o resultado na conta real é um pouco pior do que no tester.... E às vezes é ainda pior.....

Um pouco sobre a abordagem da compressão e da decorrelação dos dados: PCA, SVD, Autocodificador

https://habrahabr.ru/post/275273/

http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html

https://habrahabr.ru/post/304214/

O Autoencoder é usado em dithering, mas pode ser substituído pelo PCA, por exemplo, quando você quer usar muitas funcionalidades, mas não sabe antecipadamente quais são mais informativas. Há PCA e SVD em algibe. É claro que não é certo que os métodos selecionem os mais informativos, pois eles encontram os componentes com maior variação, mas pelo menos eles fazem um bom trabalho com a decorrelação.
Mihail Marchukajtes:

Vi o tópico no topo e não consegui resistir aos meus 5 kopecks. Estou no tópico desde as 10.27 até agora, e já se passaram 3 semanas de M15 libras......

É uma pena que a imagem no real seja completamente diferente. Em geral, notei que é difícil ir melhor do que o TS. Como regra, o resultado real é um pouco pior do que no testador.... E às vezes é ainda pior.....


Isto não é nada, é o ajuste habitual, já foi discutido 100 vezes. É elementar e não tem qualquer utilidade prática em forex.

