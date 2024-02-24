Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 527

Observei o sinal do Maxim, por exemplo -Petros Shatakhtsyan:

Essa é uma pergunta provocadora. Por que você precisa saber quem ganha quanto?)

Bem, então não é quanto, mas se há uma renda estável da estratégia com o uso de NS.

Eu estava a ver o sinal do Maksim, por exemplo.

O início é divertido, mas depois - out....

 
Renat Akhtyamov:
Bem, então não é o quanto, mas se há uma renda estável da estratégia NS.
Sim, há. 0,5% por dia por volume de comércio. O NS é como um ajudante aqui, troca de mãos.
 
Yuriy Asaulenko:
Verificação. 0,5% por dia. NS aqui, como ajudante, troca de mãos.
Está a ficar mais quente.
 
Renat Akhtyamov:
Bem, está a ficar mais quente.

Estou a testar a máquina agora, em tempo real. Estou agora a testá-lo em tempo real.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos

Eu uso a aprendizagem da máquina no comércio: Teoria e prática (comércio e não só)

Yuriy Asaulenko, 2017.11.17 17:32

Eu tenho a minha própria metodologia de teste. E eu não vou provar nada a ninguém. Tudo apenas para informação.

A propósito, porquê testar carraças? É muito mais fácil na modelagem usar o pior cenário possível para a próxima vela. Então o resultado só vai melhorar com carrapatos reais).

Bem, se você trabalha em um TF grande, use um TF menor para o desenvolvimento de eventos em uma vela, e os carrapatos não afetarão nada.

E aqui temos mais um acordo de teste. Como você pode ver, também é lucrativo.

3,17.11.2017 19:36:58,1,17.11.2017 19:36:58,22683,17.11.2017 19:59:47,22704,21,39

O lucro é de 21, o lucro máximo é de 39. Claro, não prova nada).

Bem, aqui está mais um acordo de teste em tempo real.

4,17.11.2017 20:00:07,1,17.11.2017 20:00:07,22702,17.11.2017 20:18:07,22721,19,35

Lucro - 19, lucro máximo - 35.

Já há 3 negócios em fila à sua frente. O 1º está em um dos postos anteriores.

E estou farto do espectáculo).

Mas há emboscadas).
 
Yuriy Asaulenko:

Estou a testar o automático neste momento.

Mas há alguns solavancos na estrada).

Queimou o sistema, Yuri!)))


 
Dmitriy Skub:

Queimou o sistema, Yuri!)))

Ai, bem feito,) e a ferramenta identificada. Para 2 transacções)). Há 3 deles, o 1º negócio está acima.
 
Yuriy Asaulenko:
(Ai, que bom para ti.) Para 2 negócios)). Há 1 acima.

Existem as três) Entrada/saída são duas linhas verticais.

ZS:

Eu posso apagar a foto.

 
Dmitriy Skub:

Existem as três) Entrada/saída são duas linhas verticais.

SZY:

Eu posso apagar a foto.

É reconfortante saber que ainda não é um sistema, mas um teste com parâmetros modificados)). Para simplificar os testes. Eu não vou mostrar a corrida com parâmetros reais)).

Sim, eu não preciso, deixe-os olhar)).

 
Yuriy Asaulenko:

É reconfortante saber que isto ainda não é um sistema, mas um teste com parâmetros modificados). Para tornar os testes mais fáceis. Não te vou mostrar a corrida com parâmetros reais).

Sim, não, deixe-os assistir.)

Muito bem, deixa-os. Eu não preciso disso - eu tenho tudo de mim).

 
Dmitriy Skub:

Muito bem, deixa-os. Eu não preciso - eu tenho as minhas próprias coisas.)

Eles não o vão conseguir de qualquer maneira). Mas estou encantado - é um instantâneo. Até eu não tenho tais fotos, apenas um tronco.

Como prémio, outra prova. Apenas para os iniciados).

5,17.11.2017 21:12:59,-1,17.11.2017 20:48:18,22714,17.11.2017 21:12:59,22702,12,27

É isso, é isso, não mais))

SZY 22:16 Estou tentado a desenhar o próximo negócio, e um rentável também. Orgulho, no entanto. O pecado.

