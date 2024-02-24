Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 527
Essa é uma pergunta provocadora. Por que você precisa saber quem ganha quanto?)
Bem, então não é quanto, mas se há uma renda estável da estratégia com o uso de NS.
Eu estava a ver o sinal do Maksim, por exemplo.
O início é divertido, mas depois - out....
Verificação. 0,5% por dia. NS aqui, como ajudante, troca de mãos.
Bem, está a ficar mais quente.
Estou a testar a máquina agora, em tempo real. Estou agora a testá-lo em tempo real.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos
Eu uso a aprendizagem da máquina no comércio: Teoria e prática (comércio e não só)
Yuriy Asaulenko, 2017.11.17 17:32
Eu tenho a minha própria metodologia de teste. E eu não vou provar nada a ninguém. Tudo apenas para informação.
A propósito, porquê testar carraças? É muito mais fácil na modelagem usar o pior cenário possível para a próxima vela. Então o resultado só vai melhorar com carrapatos reais).
Bem, se você trabalha em um TF grande, use um TF menor para o desenvolvimento de eventos em uma vela, e os carrapatos não afetarão nada.
E aqui temos mais um acordo de teste. Como você pode ver, também é lucrativo.
O lucro é de 21, o lucro máximo é de 39. Claro, não prova nada).
Bem, aqui está mais um acordo de teste em tempo real.
Lucro - 19, lucro máximo - 35.
Já há 3 negócios em fila à sua frente. O 1º está em um dos postos anteriores.
E estou farto do espectáculo).
Estou a testar o automático neste momento.
Queimou o sistema, Yuri!)))
(Ai, que bom para ti.) Para 2 negócios)). Há 1 acima.
Existem as três) Entrada/saída são duas linhas verticais.
ZS:
Eu posso apagar a foto.
É reconfortante saber que ainda não é um sistema, mas um teste com parâmetros modificados)). Para simplificar os testes. Eu não vou mostrar a corrida com parâmetros reais)).
Sim, eu não preciso, deixe-os olhar)).
Muito bem, deixa-os. Eu não preciso disso - eu tenho tudo de mim).
Eles não o vão conseguir de qualquer maneira). Mas estou encantado - é um instantâneo. Até eu não tenho tais fotos, apenas um tronco.
Como prémio, outra prova. Apenas para os iniciados).
É isso, é isso, não mais))
SZY 22:16 Estou tentado a desenhar o próximo negócio, e um rentável também. Orgulho, no entanto. O pecado.