Se alguém quiser brincar, o cadafalso aprende em incrementos e prevê 1 barra à frente. Nos ajustes, defina a profundidade de aprendizagem, atraso para os incrementos e número de entradas (cada nova entrada é um deslocamento de 1 barra para trás). Em seguida, o valor previsto é deduzido dos preços atuais. O histograma é desenhado apenas para cada nova barra.
Qual é a percentagem de erro?
Eu não olhei para os erros, eu estava a ver o histograma e os períodos de mudança. Até onde eu sinto - grande, e com o aumento da amostra de treinamento não é muito reduzido... mas mais tarde eu vou dopilu z-score para isso e tentar imediatamente através do bot para verificar. Na verdade, você pode colocar o que quiser neste quadro, e não apenas incrementos.
Se eu definir um pequeno atraso para os incrementos (aqui é 1), parece até predizer com frequência. Cada barra no histograma é uma previsão para a próxima barra. Abaixo de zero é uma compra, acima de zero é uma venda. E o valor é quantos pontos se espera que suba ou desça.
A propósito, se alguém tem alguma sugestão de como adicionar um componente de tendência também ao modelo + aos incrementos, eu apreciaria, ele deveria melhorar um pouco as previsões sobre fortes tendências longas (ele prevê bem no flat)
Adicione um derivado de um MA adequado, e você ficará feliz).
Ou melhor, as derivadas de um par de AMs com períodos diferentes.
Adicione um derivado de um MA adequado, e você está com sorte).
MACD ou algo assim? )
Não, exactamente 2 derivados de diferentes MACDs e suas entradas para os NS. MACD é menos informativo.
Vou tentar outra vez mais tarde, sim.
Se você não se importar com as entradas do HC, você pode encher um delta entre os MAs. O delta pode ser passado pelo sigmóide e subtraído por 0,5 para levá-lo a zero.
Não é uma pena, já fiz até 500 entradas :) sim, de facto, amarrar os incrementos a algo moderno, por exemplo 50 incrementos consecutivos para 50 entradas e 50 momentums ou deltas, e repetir isso 5000-10000 vezes. Calculará em 10 minutos, no máximo.
