Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 525
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na verdade, o professor pode ser qualquer um, desde que ele ou ela olhe para o futuro. Até 1 barra é suficiente. E as entradas serão exactamente aquelas sobre as quais eu escrevi antes. Acredite, eles devem ser usados, mas como usar???? é uma história diferente e é aqui que está o segredo do mercado....
Mas realmente - como? Partilhe o seu segredo)
Really.... Só não sabes do que estás a falar e é por isso que és tão negativo. NS sabe como resumir dados e isso é suficiente para ter qualquer novo exemplo que não tenha sido envolvido no treinamento. Interprete-a correctamente....
Passámos pela modelação matemática nos anos 70.
Inventámos para nós próprios os termos NS ou Machine Learning. Bem, faz este milagre, ninguém te está a impedir.
Uma resposta a todos ao mesmo tempo sobre a aplicação da NS.
Todos os preditores nada mais são do que transformações de uma série temporal e não contêm nenhuma informação nova que não esteja na série temporal, por definição. Assim, alimente a própria série temporal para NS e adicione mais 1-2 camadas a NS, e NS (ou outro sistema de MO) determinará por si mesmo quais os preditores que precisa ou não precisa, e os formará ela mesma.
Olhando para o futuro - para que serve? O computador Nacional pode simplesmente responder - para entrar ou não no negócio. Neste caso, as tarefas dos NS são significativamente simplificadas.
Aprender com um professor. Uh-huh, primeiro temos que criar um professor ideal, para o qual precisamos conhecer a estratégia desde o início. Então por que ter um NS (MO) se você já sabe tudo e sabe como fazer isso?
A NS, na minha própria experiência, aprende bem com um professor que nem sequer sabe realmente o que quer ou ensina. Sim, uma metodologia de ensino ligeiramente diferente, sim, mais algumas épocas, mas não mais do que isso.
Para tal treinamento, você deve ter uma idéia da estratégia em termos não mais do que gerais. A NS irá refiná-la sozinha, no decurso do treino.
Já apresentei resultados e gráficos obtidos com estas abordagens em amostras independentes neste tópico. Portanto, a eficácia de tais abordagens já foi bem demonstrada antes.
Uma resposta a todos ao mesmo tempo sobre a aplicação da NS.
Todos os preditores nada mais são do que transformações de uma série temporal e não contêm nenhuma informação nova que não esteja na série temporal, por definição. Assim, alimente a própria série temporal para NS e adicione mais 1-2 camadas a NS, e NS (ou outro sistema de MO) determinará por si mesmo quais os preditores que precisa ou não precisa, e os formará ela mesma.
Olhando para o futuro - para que serve? NS pode simplesmente responder - para entrar no negócio ou não. Neste caso, as tarefas dos NS são significativamente simplificadas.
Aprender com um professor. Uh-huh, primeiro temos que criar um professor ideal, para o qual precisamos conhecer a estratégia desde o início. Então por que ter um NS (MO) se você já sabe tudo e sabe como fazer isso?
A NS, na minha própria experiência, aprende bem com um professor que nem sequer sabe realmente o que quer ou ensina. Sim, uma metodologia de ensino ligeiramente diferente, sim, mais algumas épocas, mas não mais do que isso.
Para tal treinamento, você deve ter uma idéia da estratégia em termos não mais do que gerais. A NS irá refiná-la sozinha, no decurso do treino.
Já apresentei resultados e gráficos obtidos com estas abordagens em amostras independentes neste tópico. Portanto, a eficácia de tais abordagens é bem demonstrada anteriormente.
E você pode mostrar pelo menos uma estratégia lucrativa baseada em IO?
Você pode mostrar uma única estratégia lucrativa baseada em MoD que funcione? Há muitos que podem dizer isso.
Eu já te mostrei no modelo. Aqui está um dos gráficos
X é o número de comércio, Y é o lucro total. A duração é de 3 meses.
Já a trabalhar realmente na depuração em tempo real. Não tenciono mostrá-lo a você).
Embora, aqui está um acordo de depuração.O penúltimo dígito - 11 - é o lucro do negócio. O último -27 é o lucro máximo do negócio.
Eu já o mostrei no modelo. Aqui está um dos gráficos
X é o número de comércio, Y é o lucro total. Duração - 3 meses.
Realmente já a trabalhar na depuração. Eu não pretendo mostrá-lo).
Eu tenho muitos deles. E para cada um deles no testador recebemos um gráfico estritamente invertido: de cima para baixo.
Eu já o mostrei no modelo. Aqui está um dos gráficos
X é o número de comércio, Y é o lucro total. Duração - 3 meses.
Realmente já a trabalhar na depuração. Eu não pretendo mostrá-lo).
Embora, aqui está um acordo de depuração a chegar.O penúltimo dígito - 11 - é o lucro no comércio. O último -27 é o lucro máximo no comércio.
E você pode assistir a tudo isso no testador MT5, no modo de ticks reais. Posso mostrá-lo sem modus operandi.
E você corre tudo no testador do MT5, em modo de ticks reais. Posso mostrar-te isto sem o modus operandi.
Eu tenho muitos deles. E cada um deles no testador recebe um gráfico que parece estritamente o contrário: de cima para baixo.
Eu não uso o MT tester.) E a depuração em tempo real.
Eu não uso MT tester) E a depuração é para tempo real.
O teste de carrapatos reais é em tempo real. E é uma pena que não uses um testador.
O teste de carrapatos reais é em tempo real. E é uma pena que não uses um testador.