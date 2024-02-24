Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 518
Se você não poupar as entradas NS, você também pode se abarrotar no delta entre os MAs. O delta pode ser passado através do sigmóide e subtraído por 0,5 para levá-lo a zero.
A propósito, não há sentido em alimentar os derivados da média móvel, podemos simplesmente alimentar os incrementos com outros desfasamentos, eles descreverão as tendências.
Os derivativos mostram a direção da tendência. Derivados de 2 MAs e a diferença entre eles descreve completamente o estado do sistema. Você mesmo pediu o fio).
No entanto, é com o seu negócio).
Os derivativos mostram a direção da tendência. Os derivados dos 2 MAs e a diferença entre eles descrevem completamente o estado do sistema.
Sim, mas quero alimentar 50 entradas, por exemplo, deslocar o incremento em 1 barra para trás em cada entrada. Ou seja, o modelo apenas levará em conta a mudança da componente de tendência
Quanto mais incrementos com períodos diferentes, mais eles descreverão todos os movimentos, acho que 3 é suficiente.
ou seja, serão apenas 50*3 entradas... ou 250*3... que bagatela :D
Sim, mas eu quero alimentar 50 entradas, por exemplo, deslocar o incremento em 1 barra em cada entrada. Ou seja, o modelo apenas levará em conta a mudança na componente de tendência
Mantenho a opinião de que não devemos usar demasiados dados extra para escrever o modelo, e é melhor preparar algo simples por si mesmo e enviar o resultado para o Operador Nacional.
Também simplifica a própria NS e libera seus recursos para tarefas mais interessantes do que aquelas que são resolvidas pela lógica elementar. E os MAs são um bom indicador de tendência, e deixam os NS processar os seus resultados, em vez de inventarem algo.
Sou de opinião que não é necessário carregar coisas desnecessárias para o NS, e que o que é feito elementar é melhor preparado por si mesmo e já o resultado é submetido ao NS.
Vou tentar de ambas as maneiras e mostrarei os resultados mais tarde.
tenho uma boa correlação entre entradas e saídas quando entro com dados homogêneos
Não tenho a certeza do que isso significa?
Num instrumento, tudo se correlaciona com tudo. E é inevitável porque tudo é obtido por transformações da mesma série temporal, a partir dos mesmos dados.
Bem, essencialmente sim, a questão é provavelmente a força da correlação
Rapazes, não se esqueçam da relação causal dos dados. Expectativa+Volume+Delta+OI. E então qualquer TS será verdade. Por favor, preste atenção a este link. Eu ficaria extremamente grato :-)
Isto é um disparate. Não tem nada a ver com nada. É definitivamente fora de tópico).
Que tópico???? Amigo... Quem é você?
Porque talvez sejas novo aqui e não me conheças. Eu também sou um tipo de AI, também..... O que é que tu... Você é daqui. :-)
Embora eu seja gentil em princípio e tudo o que você fizer aqui funcionará SOMENTE quando os dados forem a razão do preço. Então qualquer TS funcionará bem, mesmo 1 barra à frente ou 15 barras à frente da previsão (15 será pior que 1, mas não o ponto). Não é essa a questão... A questão... Índice RTS que tem OI. Como o significado de volume.... E o problema está resolvido. QUALQUER coisa, quer seja uma previsão ou uma classificação.
E o que querias dizer com a tua frase, querida.....