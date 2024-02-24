Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 380
e a previsão será "Hurra!"
A propósito, eles dizem que "SIM" é uma boa previsão desde que a volatilidade seja baixa.
Como posso ver o código?
Posso ver o código?
Siga o link da página anterior.
Eu não entendo nada.
Há um gráfico de Estratégia e um gráfico de Compra e Manutenção. Onde está ográfico do EURUSD?
Perdão, fui ao próximo post e encontrei o seguinte gráfico.
Coisas muito interessantes.
O que está faltando são testes que justifiquem a aplicabilidade das funções relevantes.
Eu não sei como colocá-lo em mql, mas é muito complicado. Comprei um livro universitário com gargalhadas e agora estou a lê-lo).
O MoD é sempre um modelo pronto e significativo. Às vezes é tão significativo que nem se sabe como funciona. Aqui está um artigo sobre aumento de gradiente, por exemplohttps://habrahabr.ru/company/ods/blog/327250/ Há um artigo, há descrições e fórmulas, mas ainda não consegui realizar o meu desejo de transferi-lo para o mql, é muito complicado.
O problema é ligeiramente diferente, não na sua significância, mas na sua estreita especialização.
Arima e Garch trabalham diretamente com preços sem indicadores e TA. Eles têm um algoritmo incorporado para transformar uma série de preços num vector estacionário e até têm algumas subtilezas como corrigir previsões baseadas em erros anteriores (componente MA). Mas ao mesmo tempo são inúteis para outros dados (não preço), estes modelos não podem classificar as imagens, por exemplo.
Se passarmos uma série temporal de preços para a rede neural para treinamento, ela não procurará por autocorrelação, componentes sazonais e de tendência do preço - a rede neural não é capaz de fazer isso. Ele simplesmente lembrará o que foi dado, e para novos dados no teste ou em negociação real, ele "lembrará" vetores de preço similares do passado, e negociará como era antes, mas no Forex significa uma desvantagem.
O Neuronka deve ser ajudado na previsão do preço - primeiro ele deve encontrar os indicadores que, como Arima, podem detectar autocorrelação, tendência e sazonalidade, e transferir valores desses indicadores para o neurônio. Então terá pelo menos uma pequena hipótese de ser comparável a umarima e uma veste.
Outra coisa importante é que a arima faz previsões baseadas no tempo. Lembra-se claramente da ordem em que os preços chegaram e utiliza uma janela deslizante na sua previsão, tomando os últimos preços e fazendo previsões com base neles. Ao contrário da neurônica, que funciona com toda a tabela de treinamento de uma só vez, sem qualquer idéia da ordem em que os preços chegaram.
MO não é um modelo com sentido acabado, é um processo :) e garch é um modelo. Como pode até ser comparado :)
Estou bem ciente de tudo o que se está a passar, estava a chegar a um ponto em que a vestimenta não existia. E o que a neurónica faz. Já há muito tempo que estou a construir o meu modelo pensativo :) bem, há quanto tempo, cerca de 2 semanas. A propósito, todos estes artigos são sobretudo lixo... para a educação geral, é interessante de ler.E a propósito, a complexidade do sistema no mercado forex não caracteriza em nada a sua eficácia...
MO inclui sempre algum tipo de modelo, e quase sempre leva algum tempo de trabalho comprovado modelo. Por exemplo, a neurônica ou o aumento do gradiente, tanto esforço e tempo foram investidos em sua criação (décadas de evolução do algoritmo) que eles podem ser ainda mais significativos do que arima.
Qual é o modelo - regressão ou classificação :) Isso é tudo o que a neurónica pode fazer.
