Eu nem sequer entendo porque é que os códigos são necessários). A essência de qualquer coisa é mais rápida e fácil de explicar em palavras comuns. E nós mesmos somos capazes de escrever os códigos).
Sim, estou agora sentado a estudar o estúdio de máquinas lerning em azure cloud, partilhando os links, como se fosse interessante :) que outros códigos devem ser anexados a ele
Geralmente, notei que 17 com R é de alguma forma instável... talvez eu só precise de me habituar... Por exemplo, ele desliga ao instalar alguns pacotes, 1 vez ao executar um script.
Antes disso, eu tinha instalado o último R junto com o Open R. Ele se conectou ao R errado e desligou ao criar um projeto sem dar nenhum aviso... Eu apaguei o R por tentativa e erro e deixei apenas o Mycrosoft R
É estranho que não tenha reinstalado, nunca foi um problema... Acho que podemos encontrar uma solução )
Mas em geral, o alcance da Microsoft em termos de criação de todo um ecossistema ... você tem estúdio e quase todas as línguas e até mesmo línguas estatutárias, não é suficiente? ))
Fez um exemplo com previsão de risco de crédito, treinou 2 modelos (árvores de decisão e vetores de suporte) e imediatamente os comparou, à mão, você pode comparar qualquer modelo em 2 cliques. As árvores de decisão acabaram por ser melhores. Vou começar a desenvolvê-lo para forex :) A única coisa que resta para verificar a api da web, o quão realista seria usar a EA.
Z.U. E a melhor parte é que aqui eu posso implementar minhas idéias com reconhecimento de padrões via OpenCL, é incrível. Enormes possibilidades.
Talvez isto ajude.
1. É necessário desinstalar todos os R instalados - felizmente R funciona sem nenhuma instalação.
2. Instalar macrosoft R. Isto é diferente da CRAN.
3. Macrosoft R normalmente funciona com a biblioteca Intel para operações matriciais (a partir da memória parece mkl). Você tem que olhar cuidadosamente para a lista de programas instalados para que haja um R e a biblioteca de informações correspondente por revisão. O desajuste leva a uma operação instável.
Sim, eu fiz, agora mostra que funciona com o do Mikroft, está tudo bem. O estúdio em si pendura às vezes ao instalar novas bibliotecas e ocasionalmente ao rodar scripts, mas não é muito ruim. Então eu vou dar outra olhada, talvez seja algo com as configurações, eu não sei onde procurar a Intel libs, eu acho que todas as últimas estão no lugar
Enquadramento bonito)))
Fui à versão de teste das 8h com os seus exemplos todos claros, mas é possível colocar lá o próprio csv? Por exemplo, com o numer.ai para tentar a minha sorte?
não há apenas 8h grátis, há uma versão gratuita com algumas limitações. Claro que você pode, na seção Datasets, o csv é apenas recomendado como uma tabela padrão
