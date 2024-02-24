Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 378

Maxim Dmitrievsky:

https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw

Ele tem algo para fazer no fim-de-semana :) ar para nubas

E aqui está um tipo a fazer algumas trocas algorítmicas.

A Internet está cheia de bons livros sobre processamento de dados em R. O caso é pior com a aplicação de pacotes - é necessário procurar informações sobre cada um deles separadamente.
 
Yuriy Asaulenko:
. Com a aplicação de pacotes é pior - você tem que procurar por informações para cada um deles separadamente.

Em 99% dos casos, não precisa de procurar nada.

Cada pacote tem uma documentação muito boa sobre o seu uso

Muitas vezes, além da documentação, há um link para wignets, introdakshin...

Cada função do pacote tem necessariamente um link para a descrição do algoritmo que exatamente esta função implementa, o que é muito importante, pois uma mesma função pode ter diferenças nos algoritmos de diferentes autores com o mesmo nome. Isto é especialmente importante se surgir a necessidade de comparar as mesmas funções em pacotes diferentes, por exemplo, com o matlab.

Existem sites, por exemplo, onde você pode procurar por respostas prontas, ou fazer sua própria pergunta.

Normalmente, tudo isto é suficiente para levantar as sobrancelhas.


Se tudo isso não for satisfatório, pesquisa-a no Google. Basta digitar o nome da função e você recebe ....


PS.

Para o desenvolvimento geral você sobe aqui por dinheiro muito limitado (10rub/book). Muitos livros com um atraso de um par de meses.

CRAN Packages By Name
  • cran.r-project.org
The package will formally test two curves represented by discrete data sets to be statistically equal or not when the errors of the two curves were assumed either equal or not using the tube formula to calculate the tail probabilities
 
É o que nós fazemos. Sozinhos, os documentos PDF para pacotes são difíceis de encontrar.

Dos livros, Kabakov é muito bom, imho. Podes começar do zero.

Há também o O'Reilly, mas em Aglitsky. É difícil ler um volume assim. É difícil de avaliar).

Yuriy Asaulenko:
Bem, aqui estão os exemplos para resolver todo o tipo de coisas, e então olha em geral, é útil.
 

A forma mais eficaz de aprender uma língua é escrever e analisar scripts a partir de exemplos de código que funcionam e reproduzem. No início deste tópico, o iniciador do tópico tentou postar código várias vezes, mas não foi suportado na discussão. Infelizmente agora só há verborreia no fio, sem exemplos, código ou dados.

Isto é uma porcaria inútil.

Para aqueles que são completamente novos na língua R eu gostaria de adicionar um link para um recurso em russo.

Boa sorte.

Введение в R
  • Alexander Novopoltsev
  • rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com
Установить среду R Установить графическую оболочкуRStudio. Установка R Markdown (для создания автоматически генерируемых отчетов): в RStudio автоматически при первом создании файла с расширением “.Rmd”. Установка библиотек расширений: набрать в консоли install.packages(“pname”), где “pname” - название библиотеки. Полный список библиотек по...
Vladimir Perervenko:

o tema é intitulado Machine Learning - Theory and Practice, por isso está tudo bem... Não há basicamente nada para aprender, o mais difícil é desenvolver uma estratégia que use NS (e você tem que ter uma boa imaginação para isso), e você pode ensinar algo em duas linhas.

E, claro, se você fizer tudo pelo livro e usar exemplos prontos, você nunca alcançará nenhum lucro :)

P.S. Eu estou num ramo de bot pronto, que ganha melhor do que qualquer outra coisa aqui :))

 
Maxim Dmitrievsky:

P.S. Eu postei um bot pronto na linha, que ganha melhor do que qualquer outra coisa aqui :)))

Qual é asua estratégia de negociação? O cara lá quer que ele compartilhe sua estratégia com os outros e ganhe um milhão de libras em 100 libras). Deixa-o sofrer).
 
Alguém já tentou treinar 2 redes em vez de uma, uma para comprar e outra para vender? Isto poderia melhorar a precisão?
elibrarius:
Alguém já tentou treinar 2 redes em vez de uma, uma para comprar e outra para vender? Talvez desta forma seja possível aumentar a precisão?


https://habrahabr.ru/post/243211/

Aqui está um bom post sobre a reciclagem NS, reproduzi os resultados, as minhas previsões ARIMA coincidiram, mas a NS deu algo diferente :)


Нефтяные ряды в R
Нефтяные ряды в R
  • habrahabr.ru
Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть
 
Maxim Dmitrievsky:


https://habrahabr.ru/post/243211/

Aqui está um bom post sobre requalificação NS, reproduzi os resultados, as minhas previsões ARIMA coincidiram, mas NS deu algo diferente :)


Eu já expressei minha opinião negativa sobre a NS. A afirmação mais importante: não há nem mesmo uma pitada de excesso de NS neste tópico. Além disso, os apoiantes da NS nem sequer tentam fazer isso. E sem provas de falta de reciclagem, é tudo um jogo de números, um jogo intelectual muito interessante, sobre camadas, perseverança e assim por diante...
