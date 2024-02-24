Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 378
https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw
Ele tem algo para fazer no fim-de-semana :) ar para nubas
E aqui está um tipo a fazer algumas trocas algorítmicas.
. Com a aplicação de pacotes é pior - você tem que procurar por informações para cada um deles separadamente.
Em 99% dos casos, não precisa de procurar nada.
Cada pacote tem uma documentação muito boa sobre o seu uso
Muitas vezes, além da documentação, há um link para wignets, introdakshin...
Cada função do pacote tem necessariamente um link para a descrição do algoritmo que exatamente esta função implementa, o que é muito importante, pois uma mesma função pode ter diferenças nos algoritmos de diferentes autores com o mesmo nome. Isto é especialmente importante se surgir a necessidade de comparar as mesmas funções em pacotes diferentes, por exemplo, com o matlab.
Existem sites, por exemplo, onde você pode procurar por respostas prontas, ou fazer sua própria pergunta.
Normalmente, tudo isto é suficiente para levantar as sobrancelhas.
Se tudo isso não for satisfatório, pesquisa-a no Google. Basta digitar o nome da função e você recebe ....
PS.
Para o desenvolvimento geral você sobe aqui por dinheiro muito limitado (10rub/book). Muitos livros com um atraso de um par de meses.
PS.
Para o desenvolvimento geral você recebe aqui por dinheiro muito limitado (10 rublos/ livro)
É o que nós fazemos. Sozinhos, os documentos PDF para pacotes são difíceis de encontrar.
Dos livros, Kabakov é muito bom, imho. Podes começar do zero.
Há também o O'Reilly, mas em Aglitsky. É difícil ler um volume assim. É difícil de avaliar).
A Internet está cheia de bons livros sobre processamento de dados em R. O caso é pior com a aplicação de pacotes - é necessário procurar informações sobre cada um deles separadamente.
Bem, aqui estão os exemplos para resolver todo o tipo de coisas, e então olha em geral, é útil.
A forma mais eficaz de aprender uma língua é escrever e analisar scripts a partir de exemplos de código que funcionam e reproduzem. No início deste tópico, o iniciador do tópico tentou postar código várias vezes, mas não foi suportado na discussão. Infelizmente agora só há verborreia no fio, sem exemplos, código ou dados.
Isto é uma porcaria inútil.
Para aqueles que são completamente novos na língua R eu gostaria de adicionar um link para um recurso em russo.
Boa sorte.
o tema é intitulado Machine Learning - Theory and Practice, por isso está tudo bem... Não há basicamente nada para aprender, o mais difícil é desenvolver uma estratégia que use NS (e você tem que ter uma boa imaginação para isso), e você pode ensinar algo em duas linhas.
E, claro, se você fizer tudo pelo livro e usar exemplos prontos, você nunca alcançará nenhum lucro :)
P.S. Eu estou num ramo de bot pronto, que ganha melhor do que qualquer outra coisa aqui :))
P.S. Eu postei um bot pronto na linha, que ganha melhor do que qualquer outra coisa aqui :)))
Alguém já tentou treinar 2 redes em vez de uma, uma para comprar e outra para vender? Talvez desta forma seja possível aumentar a precisão?
https://habrahabr.ru/post/243211/
Aqui está um bom post sobre a reciclagem NS, reproduzi os resultados, as minhas previsões ARIMA coincidiram, mas a NS deu algo diferente :)
https://habrahabr.ru/post/243211/
Aqui está um bom post sobre requalificação NS, reproduzi os resultados, as minhas previsões ARIMA coincidiram, mas NS deu algo diferente :)