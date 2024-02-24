Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 384

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

8h nem sequer tentou, foi direto para a versão gratuita completa, mas precisa de uma conta

Sim, encontrei-o, entrei, brinquei por aí...

E como posso especificar onde estão as características e onde está o alvo?

[Excluído]  
Aliosha:

Sim, encontrei-o, entrei, brinquei por aí...

Como você especifica onde estão as características e onde está o alvo?


No módulo Modelo de trem, você especifica os alvos. Eu recomendo fazer um exemplo de treinamento primeiro, é muito fácil entender com o que se conectar.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment

Простой эксперимент в Студии машинного обучения
Простой эксперимент в Студии машинного обучения
  • 2017.03.20
  • garyericson
  • docs.microsoft.com
Если вы еще не использовали студию машинного обучения Azure, это руководство предназначено для вас. В руководстве мы рассмотрим использование студии на примере создания первого эксперимента машинного обучения. В этом эксперименте мы проверим аналитическую модель, которая прогнозирует стоимость автомобиля на основе таких переменных, как марка и...
 

Sim, é uma miúda simpática...

Se o resultado pudesse ser exportado para código C++, compilado pelo menos em uma dll, valeria a pena!

[Excluído]  
Alyosha:

Sim, é uma miúda simpática...

Se apenas o resultado pudesse ser exportado para código C++, compilado em um dll pelo menos, valeria a pena!


Mas nada impede de escrever tudo em R, ensiná-lo e desenvolvê-lo lá e depois usar o modelo pronto no seu PC. Mas, em geral, a web api também é fixe.
 

Bem, nada mal, quanto a uma aplicação web...

[Excluído]  
Aliosha:

Bem, nada mal, quanto a uma aplicação web...


Deslizador do limiar para a esquerda, é mais preciso :) Este aplicativo está na nuvem azul com muito poder de processamento, eu ainda não fiz nenhum projeto grande, mas é suposto ler muito rápido. E se não for rápido o suficiente, há também este pluch da Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Vou ter que verificar, treinar uma grelha com parâmetros diferentes, escolhida via AG e ver a rapidez com que o estúdio lida com isso.

Comparação de desempenho com TensorFlow e MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/

Microsoft Cognitive Toolkit
Microsoft Cognitive Toolkit
  • www.microsoft.com
A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms...
 
Maxim Dmitrievsky:


Deslizador do limiar para a esquerda, será mais preciso :) Esta aplicação está na nuvem azul com muito poder de processamento, ainda não fiz nenhum grande projecto, mas é suposto ser muito rápido. E se não for rápido o suficiente, há outro da Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Vou ter que verificar, fazer algum treino de grelha com diferentes parâmetros ajustados via GA e ver a rapidez com que o estúdio lida com isso

Comparação de desempenho com TensorFlow e MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/


Não sai mais preciso.
Arquivos anexados:
numerai_training_data.zip  7111 kb
[Excluído]  
Aliosha:

Não sai mais preciso.


mas será necessário fazer árvores de 2 classes neste exemplo? e que precisão deveria ser?

Ainda não sei nada sobre numerai, vou ler sobre )

 
Maxim Dmitrievsky:

é necessário fazer árvores de 2 classes neste exemplo? e qual deve ser a precisão?
quanto mais preciso, melhor, o que não é essencial.
[Excluído]  
Aliosha:
quanto mais melhor, melhor, melhor, melhor, melhor, melhor.


Eles dão-te estes empregos? Eu entendo que este é o fundo de cobertura, se te inscreveres, o que é que ele vai dar?

Eu vou correr com modelos diferentes, até agora o mesmo que você tem 0,5

1...377378379380381382383384385386387388389390391...3399
Novo comentário