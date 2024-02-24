Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 373
Trecho do artigo de Reshetov que explica como funciona o seu RNNN.
"Este documento discute em detalhes o problema do supertreinamento da rede neural, identifica suas causas e propõe uma maneira de resolver o problema.
1. Porque é que uma rede neural é requalificada?Qual é a razão para o re-treinamento da rede neural? Na verdade, pode haver várias razões para isso:
Só que não é uma rede neural no sentido pleno da palavra, mas um classificador ) É por isso que não é retrabalhada, mas os parâmetros são ajustados no otimizador. Nada impede de usar também a rede neural no otimizador, com diferentes números de camadas e diferentes períodos de características e até mesmo o seu número, seria ainda melhor.
Leia mais aqui, há todo um quadro até https://www.mql5.com/ru/articles/3264
Bendat J., Pearsol A.
Análise Aleatória de Dados Aplicada: Traduzido do inglês: World, 1989.
Para dentro. 126
EXEMPLO 5.4. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DEPENDENTES NÃO CORRELACIONADAS.
Duas variáveis aleatórias X e Y são chamadas decorrelacionadas se o seu momento de correlação (ou coeficiente de correlação, que é a mesma coisa) for diferente de zero; X e Y são chamadas de não correlacionadas se o seu momento de correlação for zero.
Duas quantidades correlacionadas também são dependentes. De facto, supondo o contrário, temos de concluir que µxy=0, o que contradiz a condição desde
para as quantidades correlatas µxy ≠ 0.
A hipótese inversa nem sempre é verdadeira, ou seja, se duas variáveis são dependentes, elas podem estar correlacionadas ou não correlacionadas. Em outras palavras, o momento de correlação de duas variáveis dependentes pode não ser igual a zero, mas também pode ser igual a zero.
Assim, a correlação entre duas variáveis aleatórias implica que elas são dependentes, mas a correlação não implica necessariamente correlação. A independência de duas variáveis implica que elas não estão relacionadas, mas a independência ainda não pode ser inferida a partir da não correlação.
http://www.uchimatchast.ru/teory/stat/korell_zavis.php
1. ninguém está a analisar a correlação - trata-se da escolha dos preditores.
2. você repetiu meu ponto três páginas antes -"Dependência é um caso especial de correlação. Se duas variáveis são dependentes, então há definitivamente uma correlação. Se há correlação, então não há necessariamente dependência".
3. a centralidade cruzada, tal como a correlação, não dará uma resposta pela presença de dependência funcional.
Foi aí que eu me enganei - admito.
Se as variáveis aleatórias são independentes, elas também não estão relacionadas, mas não se pode inferir independência da não correlação.
Se duas variáveis são dependentes, elas podem estar correlacionadas ou não correlacionadas.
A citação acima refere-se exatamente às redes neurais no sentido pleno da palavra, e estes são os problemas que ele está tentando resolver em seu RNN
Sim, e eles são resolvidos simplesmente enumerando todos os parâmetros possíveis e comparando-os com o futuro... exatamente a mesma coisa pode ser feita com NS. O seu RNN é re-treinado da mesma forma, apenas escolhemos os parâmetros mais estáveis comparando o backtest com o forward... tudo é exactamente igual ao NS, apenas no caso do NS precisamos de escolher não os pesos mas sim os inputs-outputs no optimizador.
Se duas quantidades forem dependentes, elas podem estar correlacionadas ou não correlacionadas.
Tudo o resto é alternativa e humanitarismo.
Finalmente você conseguiu)))) A correlação apenas dá dependência linear e NS não tem nada a ver com isso, também não confunda "correlação para regressão não linear" e "correlação não linear", correlação que é:
Mais uma vez, quarenta e cinco....
Que pessoa estranha você é - acima do seu post dois posts preto e branco diz que a presença ou ausência de correlação não significa que haja correlação alguma e novamente a correlação "dá" algo para alguém.
Estou a ficar com as mãos em baixo....
Novamente - quarenta vezes....
Você argumentou isso:
Todos os MO se baseiam no fato de que as variáveis de entrada devecorrelacionar com a variável de saída.
Caso contrário, não faz sentido em TODOS os modelos MO.
Em Data Mining, em TODOS OS MODELOS VARIAVELMENTE VARIAVELMENTE VARIAVELMENTE SELECÇÃO, o mecanismo de correlação máxima de variável de entrada e variável de saída é implementado:
Então eles estragaram tudo em grande, envergonharam-se.
SZZ "a presença ou ausência de correlação não significa correlação alguma" - mais uma vez - disparate. A correlação é exatamente o que mostra a presença de uma FIABILIDADE LINEAR, mas há outras não lineares que a correlação não mostra.
Eu gosto quando alguém rola cientificamente alguém :))
ZS "a presença ou ausência de correlação não significa dependência de forma alguma" - mais uma vez - um disparate. A correlação mostra uma dependência linear, mas há outras não lineares que não mostram correlação.
Há um exemplo clássico de uma falsa correlação - o número de pessoas que se afogam em piscinas americanas está direta e fortemente correlacionado com o número de filmes estrelados por Nicolas Cage.
Existe uma correlação - onde está a GRANDE correlação?