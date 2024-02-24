Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3227

Novo comentário
 
fxsaber #:

Parece que um gráfico de otimização pode mostrar o grau de dificuldade do processo de pesquisa. Então, vamos lá.

Gráfico de localização de um padrão na série original.

Sinceramente, não vejo nenhuma diferença perceptível. Esse gráfico não parece nos dizer nada de interessante.

 
fxsaber #:

Infelizmente, todas essas são hipóteses que precisam ser realizadas e testadas.

@Maxim Dmitrievsky está testando suas opções, eu estou testando as minhas.

Sim, é claro, toda abordagem precisa de testes.....

Aqui está outro método Python para gerar séries temporais a partir de uma amostra.

O tópico é interessante, mas ainda não posso dedicar tempo suficiente a ele.

 
Aleksey Vyazmikin #:

O tópico é interessante, mas, até o momento, não tive oportunidade de dedicar tempo suficiente a ele.

Gostaria de saber se o Kaggle faria isso.....

 
Estamos planejando lançar outro campeonato destinado a promover as redes neurais:
1) forneceremos um único modelo de robô MQL5 com model.onnx para download
2) durante 5 meses, os participantes farão o upload de seus módulos na forma de model.onnx
3) todos os dias, eles serão executados automaticamente no histórico de 2023.01.01 até o dia atual nas 4 principais taxas de câmbio
4) a classificação diária dos participantes será publicada
5) ao final do período preliminar de acumulação dos participantes em 5 meses, o período real de negociação começará em 1 mês
6) de acordo com os resultados do trabalho durante um mês, os vencedores serão determinados
7) o fundo de prêmios da nossa empresa, de 30.000 dólares, será dividido em três vencedores: 15.000, 10.000 e 5.000 dólares
8) garantimos que, ao final do campeonato, todos os arquivos de modelos serão apagados para preservar a propriedade intelectual dos desenvolvedores

O objetivo do campeonato é apenas estimular o desenvolvimento do aprendizado de máquina no comércio. Programas apenas como um único modelo MQL5 imutável + model.onnx
 
Incrível, isso é ótimo!
 
Renat Fatkhullin #:
6) os vencedores serão determinados com base nos resultados dentro de 1 mês

A aleatoriedade está sendo superada pelos prêmios? Por que não usar o método Kaggle quando há uma amostra LONGA fechada? Em seguida, faça um backtest com ela e o OnTester mostrará o vencedor imediatamente.

 
Renat Fatkhullin #:
3) diariamente, eles serão executados automaticamente no histórico de 2023.01.01 até o dia atual nas 4 principais taxas de câmbio

Como estamos longe de algo-trading, informo que as cotações MQ-Demo têm um potencial de ganho muito baixo. Em termos gerais, se eu souber o futuro, na MQ-demo com execução perfeita eu ganharia 100 u.e., e na XXX-demo 1000 u.e.. Isso sugere que muitos padrões existentes (negociados no real, não nas cozinhas) simplesmente não podem ser testados.

Portanto, se você quiser, por exemplo, atrair cambistas, que têm uma significância estatística muito alta dos resultados, precisará alterar algo na fonte de citação da demonstração MQ. Agora ele não é adequado para muitos estudos.

 
Renat Fatkhullin #:
3) diariamente, eles serão executados automaticamente no histórico de 2023.01.01 até o dia atual em 4 taxas de câmbio principais
Dê uma olhada nos mesmos sinais e veja em quais símbolos os líderes estão negociando mais.
 
fxsaber #:


Parece que um gráfico de otimização pode mostrar o grau de dificuldade do processo de pesquisa. Então, vamos lá.


Para que servem esses gráficos?

Bem, suponha que você encontre alguns padrões na HISTÓRIA e aprenda a gerar outros semelhantes.

Por quê?

Precisamos desses gráficos repetitivos, DEPOIS dos quais uma seção bem definida segue LEGALMENTE. Exatamente DEPOIS, no FUTURO. Toda a ciência econômica pode ser dividida em duas partes: análise e previsão. Mas a previsão NÃO decorre da análise, porque todos os dados financeiros NÃO são estacionários.

Daí os modelos de MO.

Qualquer modelo de MO é hábil em encontrar padrões, gráficos semelhantes em dados históricos. O que é fundamental no MO é que esses padrões - PADRÕES - são colocados de acordo com o valor FUTURO do professor. Somente no MOE essa abordagem é possível - FUTURO.

A propósito, no GARCH, a pessoa procura um padrão matemático e prevê o futuro, esperando que o padrão encontrado não mude.

 
Renat Fatkhullin #:
3) diariamente, eles serão executados automaticamente no histórico de 2023.01.01 até o dia atual nas 4 principais taxas de câmbio

É improvável que um modelo funcione bem em diferentes moedas; em vez disso, você precisa de um modelo diferente para cada moeda.

1...322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234...3399
Novo comentário