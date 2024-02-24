Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3221
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
Os registros de data e hora não são os mesmos do original. O MQ-demo não é interessante.
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
Se for um incremento, em quais unidades?
Adicionei um número positivo a toda a série (+6,0) para torná-la maior que zero. Parece que os símbolos personalizados não digerem valores negativos
Não preste atenção ao "close" na tela, são ticks.
Não sei como é possível que séries aleatórias frequentemente mostrem estruturas ordenadas como cinco ondulações, com cinco ondulações aninhadas dentro, como na tela acima.
Você deve ter visto esses padrões nos aparelhos de TV soviéticos sem antena.
Não, apenas no carpete
Isso já foi convertido de volta para preços
Adicionado o spread real.
Resultado da otimização.
Compare com o original. Em geral, não funcionou aqui.
ZЫ Curiosamente, o gráfico de otimização está próximo do período de tempo H2 mostrado acima.