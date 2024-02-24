Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3220
Você não precisa de aproximações ou histogramas.... Você também não precisa de nada disso.
Você confirma meus pensamentos com um exemplo concreto: se conhecemos as regularidades na forma de fórmulas e o código correspondente, além disso, sabemos o que vamos negociar, podemos fazer a simulação - essa é uma abordagem profissional normal. E tudo o que vai além desse padrão é alquimia comum.
O ramo está falando sobre ticks, cujas características estatísticas não são interessantes. Em seguida, há uma conversa no nível dos alquimistas - alguma coisa, algo..... Aqui, para essas pessoas, sugere-se começar com um histograma como primeiro passo para uma abordagem profissional no caminho da simulação.
CSV: tempo de compra e venda.
Por quanto tempo preciso de uma série?
Peguei tantos ticks D'2023.03.01', do MQ demo EURUSD, que acabou sendo cerca de 10mln
E a saída é uma série sem registros de data e hora, o que posso fazer a respeito? Posso criar um link para os antigos, mas posso passar sem isso.
Mesmo ao gerar Bid e Ask (seus incrementos), as somas cumulativas são muito diferentes, devido à amostragem aleatória
Isso não funciona em conjunto, ou seja, você precisa gerar um ou outro.
Qual é o comprimento que você precisa que a linha tenha?
A fonte tem menos de 7 milhões de ticks. Como fonte.
Por que o MQ-demo?
Não é possível fazer isso sem registros de data e hora. Os padrões dependem da hora do dia. O mesmo rollover, por exemplo.
Você pode gerar a média.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e negociação de algoritmos
fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM
O algoritmo de randomização é o seguinte:
Assim, os registros de data e hora e os spreads coincidirão.
Isso seria educativo.
Vou tentar hoje à noite.
A única coisa é que temos que fazer algo para evitar isso.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
fxsaber, 2023.09.05 09:00
se você pegar um ZigZag grande, o mesmo scalper plano não se funde (até ganha algo lá). Mas isso se deve ao fato de que os gráficos planos são ignorados pelo randomizador.
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
O único problema é que temos que fazer algo para evitar isso.
Acho que aqui isso dependerá do número de gaussianas, esse arquivo é gerado em 15 partes.Além disso, a amostragem da distribuição resultante é aleatória, ou seja, ela extrai cada nova amostra aleatoriamente de toda a distribuição.