Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3220

Novo comentário
 
mytarmailS #:
Você não precisa de aproximações ou histogramas.... Você também não precisa de nada disso.

Aqui está um exemplo de uma simulação de série cointegrada.
h ttps://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

Você confirma meus pensamentos com um exemplo concreto: se conhecemos as regularidades na forma de fórmulas e o código correspondente, além disso, sabemos o que vamos negociar, podemos fazer a simulação - essa é uma abordagem profissional normal. E tudo o que vai além desse padrão é alquimia comum.

O ramo está falando sobre ticks, cujas características estatísticas não são interessantes. Em seguida, há uma conversa no nível dos alquimistas - alguma coisa, algo..... Aqui, para essas pessoas, sugere-se começar com um histograma como primeiro passo para uma abordagem profissional no caminho da simulação.

[Excluído]  
fxsaber #:

CSV: tempo de compra e venda.

Por quanto tempo preciso de uma série?

Peguei tantos ticks D'2023.03.01', do MQ demo EURUSD, que acabou sendo cerca de 10mln

E a saída é uma série sem registros de data e hora, o que posso fazer a respeito? Posso criar um link para os antigos, mas posso passar sem isso.

[Excluído]  

Mesmo ao gerar Bid e Ask (seus incrementos), as somas cumulativas são muito diferentes, devido à amostragem aleatória

Isso não funciona em conjunto, ou seja, você precisa gerar um ou outro.

[Excluído]  
E também posso procurar padrões nos ticks para tentar explicar o que está sendo negociado
 
Maxim Dmitrievsky #:

Qual é o comprimento que você precisa que a linha tenha?

A fonte tem menos de 7 milhões de ticks. Como fonte.

Peguei muitos ticks D'2023.03.01', com o MQ demo EURUSD, obtive cerca de 10 milhões de ticks

Por que o MQ-demo?

E a saída é uma série sem registros de data e hora, o que posso fazer a respeito? Posso criar um link para os antigos, posso passar sem isso.

Não é possível fazer isso sem registros de data e hora. Os padrões dependem da hora do dia. O mesmo rollover, por exemplo.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Mesmo ao gerar Bid e Ask (seus incrementos), as somas cumulativas são muito diferentes, devido à amostragem aleatória

Isso não funciona em conjunto, ou seja, você precisa gerar um ou outro.

Você pode gerar a média.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.

Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e negociação de algoritmos

fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM

O algoritmo de randomização é o seguinte:

  1. Um histórico real de ticks é obtido.
  2. Uma sequência de incrementos do preço médio ((bid+ask)/2) é feita a partir dele.
  3. Nessa sequência, cada termo é multiplicado aleatoriamente por +1 ou -1.
  4. Um novo histórico de ticks é coletado da sequência de incrementos obtida, em que o tempo e o spread coincidem com o ponto 1.
  5. O novo histórico de ticks é gravado em um símbolo personalizado.

Assim, os registros de data e hora e os spreads coincidirão.

 
Maxim Dmitrievsky procurar padrões nos ticks para tentar explicar o que está sendo negociado.

Isso seria educativo.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Vou tentar hoje à noite.

A única coisa é que temos que fazer algo para evitar isso.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading

fxsaber, 2023.09.05 09:00

se você pegar um ZigZag grande, o mesmo scalper plano não se funde (até ganha algo lá). Mas isso se deve ao fato de que os gráficos planos são ignorados pelo randomizador.

Ou seja, o gerador pode ser tão randômico que deixará alguns pedaços quase inalterados. Ao mesmo tempo, não é possível ver isso com um olho desarmado (e mesmo um olho armado deve se esforçar).
[Excluído]  
fxsaber #:

Você pode gerar uma média.

p.2 e p.4. Assim, os registros de data e hora e os spreads coincidirão.

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

TicksG.csv.zip
TicksG.csv.zip
  • disk.yandex.ru
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
[Excluído]  
fxsaber #:

O único problema é que temos que fazer algo para evitar isso.

Ou seja, o gerador pode ser tão maluco que deixará algumas peças quase inalteradas. Ao mesmo tempo, o olho nu (e até mesmo o olho armado deve se esforçar) não consegue ver nada disso.

Acho que aqui isso dependerá do número de gaussianas, esse arquivo é gerado em 15 partes.

Além disso, a amostragem da distribuição resultante é aleatória, ou seja, ela extrai cada nova amostra aleatoriamente de toda a distribuição.
1...321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227...3399
Novo comentário