Adicionada uma unidade.
Resultado.
Sim, então os incrementos não são independentes, precisamos modelá-los por meio de cadeias de sequências.
Agora há alguma correlação dentro das cadeias, com 100 ticks de comprimento.
Posso fazer isso para outra profundidade, se coincidir com a vida média das posições de TC, deve funcionar, por ideia.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM
CSV: tempo bid ask.
Há um erro neste local: deveria ser time_msc. Mas isso não tem efeito sobre os resultados após a mensagem.
Você pode tentar fazer 3 distribuições (somente para oferta, com oferta de compra você precisa de mais).
Pegue os ticks de 1 hora de cada dia, construa a distribuição dos comprimentos das peças resultantes, essa é a 1ª distribuição. Cole todas as peças em uma, procure a distribuição de séries em uma direção em uma linha, essa é a segunda distribuição. Obtemos os incrementos e procuramos sua distribuição de amplitudes. E assim por diante para cada hora. Em seguida, precisamos criar um PRNG para cada distribuição.
O que você faz? Você treina com base em ticks ou em ticks mistos?
0,07000 é o saldo para 6 milhões de negociações? A 1,16 e-8 por negociação?
Bem, acho que vai ser difícil entrar na categoria graality dessa forma.
O que está fazendo?
A figura mostra uma fatia da otimização usando a metodologiadeste post. Ela foi obtida da seguinte forma.
A imagem acima mostra o resultado final. Pareceu-me uma oportunidade de afirmar que o TS é lucrativo. Ou seja, o critério para diferenciar entre o OOS e o OOS foi supostamente encontrado!
Talvez essa maneira de melhorar seus resultados na negociação de algo ajude alguém.
Em um computador funcional, no arquivo %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts, você deve escrever essas linhas no arquivo %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts:
E, em seguida, executar o comando.
Em alguns casos, um método tão estranho, à primeira vista, de desativar artificialmente os recursos da Internet tem um efeito positivo.