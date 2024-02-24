Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3223
Parece-me que os milissegundos não estão sendo restaurados corretamente. Comparei o CSV com o histórico de ticks no terminal.
No arquivo CSV implantado a partir do arquivo BIN, o valor de milissegundos no primeiro campo (tempo) não corresponde ao original (terminal).
Aqui.
O arquivo de origem foi gerado aqui.
gera um lixo em comparação com o original.
Tentei vários algoritmos. Para ilustrar alguns deles.
O ZZ é criado pelo Avg-price com a condição de fixar o joelho mínimo.
A ideia é percorrer a matriz de ticks e, nos locais dos índices encontrados, atribuir aleatoriamente outros sinais de incrementos.
Você obtém a preservação total dos registros de data e hora, dos valores absolutos dos incrementos (Avg-price) e dos spreads.
Resultados.
Há também uma variante por meio do NS generativo para sequências, mas receio que seja muito longa
Há também uma opção divertida para alimentar os incrementos com alguns parâmetros do TS, por exemplo, lucro ou direção das negociações, como fiz no artigo. Então, funcionou para mim com novos dados.
Modelei aproximadamente a distribuição de incrementos de seus ticks. Os azuis são originais, os laranjas são gerados.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
O que é isso?
Se for um incremento, é possível recarregar o valor cumulativo?
É a primeira linha que está bagunçada, exclua-a, o cabeçalho foi deixado no dataframe.
Também há valores negativos, esqueci de consertá-los.
Adicionei um um.
Resultado.