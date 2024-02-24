Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3232

Maxim Dmitrievsky #:
Essa é uma barreira contra a seita dos loucos

Também é uma barreira para os modelos caseiros, inclusive na MQL5.

Se houvesse um conversor de uma árvore (por exemplo, das condições if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) para o ONNX, talvez eu participasse. }) na ONNX, talvez eu participasse. E isso apenas em modelos padrão que têm um conversor, mas também podemos pensar nisso..... Os prêmios não são ruins, talvez eu faça algo no Catbusta.

Forester #:

O Katbust deve ser fácil, o principal é configurar as entradas e saídas corretamente.

2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: tamanho de parâmetro inválido, esperado 8 bytes em vez de 4, inspecionar código 'Experts\ONNX bot.mq5' (51:44)

como fazer int64? ) substituir uma matriz por um vetor unitário




E ao tentar obter probabilidades

2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: parâmetro de saída tem tipo não suportado 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inspecionar código 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)

Ainda não sei como corrigir isso

da documentação do boost

probabilidades

O valor da chave reflete a probabilidade de o exemplo pertencer à classe definida pela chave do mapa.

Tipos possíveis: tensor de forma [N_examples] e um dos seguintes tipos:

  • tipo seq(map(string, float)) se os nomes das classes forem especificados no conjunto de dados de treinamento.
  • seq(map(int64, float)) se os nomes das classes não forem especificados no conjunto de dados de treinamento.

Talvez isso ainda não tenha sido corrigido

ou você precise converter o tipo no próprio ONNX, mas ainda não sei como fazer isso

Não é necessário fazer isso em Python, pois muitas pessoas estão familiarizadas com o Matlab e o Wolfram. Há algum outro produto gratuito (ou não caro) com um ambiente gráfico para desenvolvimento?


 
Renat Fatkhullin #:

Os fraudadores serão banidos por regra.

O objetivo é claramente declarado - estimular o desenvolvimento de modelos de ML para negociação, e não dar uma oportunidade de ganhar dinheiro da maneira antiga, para despejar scalpers banais sob o disfarce de modelos, etc.

Renat ou colegas - vocês poderiam fornecer alguns links sobre onde ler sobre isso - estou em termos de preparação de um robô para negociação. Como links que você pode. Qual linguagem e o que pode ser conectado a ela? Eu li alguns artigos e sei. Como florestas aleatórias preveem tendências.
Você pode encontrar links no canva sobre can - material para escrever um robô para o campeonato e selecionar seus parâmetros para negociação. Por favor, não me encha de teorias desnecessárias - eu sei alguma coisa. De preferência, sobre a substância dos tópicos sobre a possibilidade de escrever um robô.
Opps. Talvez eu também tenha tempo para escrever e participar..... ;-)
Tempo - um mês do campeão - é aqui realmente alguns - alguns intraday..... ampla. Se não houver couro cabeludo.....
Resumindo - de acordo com quais regras escrever um robô, o que conectar a ele, para que seja permitido e onde ler sobre isso - posso ter links para materiais e artigos - obrigado.


 
Ainda não há regras.

A regra principal é que o modelo deve ser convertido para ONNX.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Não é necessário fazer isso em Python, pois muitas pessoas estão familiarizadas com o Matlab e o Wolfram. Há algum outro produto gratuito (ou não caro) com um ambiente gráfico para desenvolvimento?


XGBoost - também pode ser usado com Python ou R.
SciKitLearn é um pacote muito grande com muitos modelos.
 
Não sei se você pode encontrar um pacote em R aqui.

Vejo que as pessoas tentam trabalhar com python por meio do R, por exemplo, aqui.

E aqui está outra abordagem - aprendemos um modelo em um ambiente, mas o executamos em outro, e essa pode ser uma solução - converter apenas o modelo finalizado em python.

Aleksey Vyazmikin #:

Não sei se você pode encontrar um pacote no R.

Esse pacote não permite criar e executar modelos onnx. Parece ser possível executá-los com conexão ao python via reticulate, mas parece ser possível criá-los somente em python.

Em geral, para ser honesto, não entendo (olhando os tutoriais do site desse pacote) o significado desse pacote, talvez ele esteja apenas inacabado ou abandonado. IMHO, a situação com o onnx no R é um ótimo motivo para os caras do python rirem)

