Essa é uma barreira contra a seita dos loucos
Também é uma barreira para os modelos caseiros, inclusive na MQL5.
Se houvesse um conversor de uma árvore (por exemplo, das condições if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) para o ONNX, talvez eu participasse. }) na ONNX, talvez eu participasse. E isso apenas em modelos padrão que têm um conversor, mas também podemos pensar nisso..... Os prêmios não são ruins, talvez eu faça algo no Catbusta.
Se houvesse um conversor de uma árvore (por exemplo, das condições if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) para o ONNX, talvez eu participasse. }) na ONNX, talvez eu participasse. E isso apenas em modelos padrão que têm um conversor, mas também podemos pensar nisso..... Os prêmios não são ruins, talvez eu faça algo no Catbusta.
O Katbust deve ser fácil, o principal é configurar as entradas e saídas corretamente.
2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: tamanho de parâmetro inválido, esperado 8 bytes em vez de 4, inspecionar código 'Experts\ONNX bot.mq5' (51:44)
E ao tentar obter probabilidades
2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: parâmetro de saída tem tipo não suportado 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inspecionar código 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)
Ainda não sei como corrigir isso
da documentação do boost
probabilidades
O valor da chave reflete a probabilidade de o exemplo pertencer à classe definida pela chave do mapa.
Tipos possíveis: tensor de forma [N_examples] e um dos seguintes tipos:
Talvez isso ainda não tenha sido corrigido
ou você precise converter o tipo no próprio ONNX, mas ainda não sei como fazer isso
Não é necessário fazer isso em Python, pois muitas pessoas estão familiarizadas com o Matlab e o Wolfram. Há algum outro produto gratuito (ou não caro) com um ambiente gráfico para desenvolvimento?
Os fraudadores serão banidos por regra.
O objetivo é claramente declarado - estimular o desenvolvimento de modelos de ML para negociação, e não dar uma oportunidade de ganhar dinheiro da maneira antiga, para despejar scalpers banais sob o disfarce de modelos, etc.
Ainda não há regras.
A regra principal é que o modelo deve ser convertido para ONNX.
Não é necessário fazer isso em Python, pois muitas pessoas estão familiarizadas com o Matlab e o Wolfram. Há algum outro produto gratuito (ou não caro) com um ambiente gráfico para desenvolvimento?
SciKitLearn é um pacote muito grande com muitos modelos.
XGBoost - também pode ser usado a partir do Python ou do R.
SciKitLearn - em geral, um pacote muito grande com muitos modelos.
Não sei se você pode encontrar um pacote em R aqui.
Vejo que as pessoas tentam trabalhar com python por meio do R, por exemplo, aqui.
E aqui está outra abordagem - aprendemos um modelo em um ambiente, mas o executamos em outro, e essa pode ser uma solução - converter apenas o modelo finalizado em python.
Não sei se você pode encontrar um pacote no R.
Esse pacote não permite criar e executar modelos onnx. Parece ser possível executá-los com conexão ao python via reticulate, mas parece ser possível criá-los somente em python.
Em geral, para ser honesto, não entendo (olhando os tutoriais do site desse pacote) o significado desse pacote, talvez ele esteja apenas inacabado ou abandonado. IMHO, a situação com o onnx no R é um ótimo motivo para os caras do python rirem)