Umartigo com uma abordagem semelhante à promovida por Aleksey Vyazmikin. Em vez de uma árvore de classificação, é construída uma "árvore de diferenças", na qual cada folha corresponde a uma probabilidade diferente de um evento (por exemplo, frequência de incêndios). Em essência, essa é uma variante do agrupamento.
Já adianto que não estou pronto para relatar o artigo em detalhes, pois só dei uma olhada de relance.
Obrigado pelo artigo!
Traduzi-o e o li.
Você pode me ajudar a traduzir o algoritmo na forma de fórmulas para uma linguagem mais compreensível? E tentarei escrever o código desse método de construção de uma árvore.
Respondi especificamente à sua pergunta específica - em qualquer uma que você quiser. Isso é problema seu. É até estranho o motivo pelo qual me perguntaram. Ela não tinha nada a ver com o tópico no qual eu estava interessado.
Hmm, você relatou aqui no tópico sobre modelos de elevação, que são uma evolução do teste A-B. Portanto, o método é projetado para estimar o impacto quando o alvo muda em relação ao novo impacto. Portanto, é óbvio para mim que o ponto de partida da influência do preditor que está sendo procurado deve ser definido. Aqui eu gostaria de ouvir sua opinião sobre essa questão. Incluindo o motivo pelo qual você acha que isso não é importante.
Por que chamar obras-primas de lixo? Eu lhe ofereci gratuitamente, inclusive em seus superlativos, assim como Alexei. Mas fui mandado para o kodobazu. E agora ele, o reclamão, anda por aí me xingando.
Quem é o reclamão? Quem está me xingando?
Se for eu, as acusações não têm fundamento. Gastarei minhas energias para remover os indesejáveis, de forma justa, somente se isso for necessário para atingir meus objetivos.
Eu me ofereci para fornecer os valores do preditor para verificação, pois isso é rápido.
Escrevi anteriormente que uso preditores em grande número nos dados da ZZ, e até descrevi a essência disso. É contraproducente reescrevê-lo em python.
Lá, no artigo, na página 10, há uma implementação na forma de pseudocódigo. Na penúltima página, no apêndice, há referências à implementação na linguagem R e aos dados usados no artigo.
Como, em termos gerais, você implementa árvores de decisão no mql5? Por meio de matrizes ou modelos?
Essa abordagem não funciona bem com novos dados. Aparentemente, porque fiz um trabalho ruim ao definir o que deveria ser um tritente e em relação a quê :)A ideia do R-learner foi tirada daqui
O artigo usa conhecimentos muito importantes sobre insumos - elasticidade da oferta e demanda. Daí o cheiro persistente de ajuste excessivo.
Nãotemos esses dados fundamentais de cotações e, além disso, é provável que a elasticidade não funcione: o preço de um ativo pode variar de zero a altíssimo.
O código que você postou, bem como a abordagem causal em si, só terá valor depois de ser executado no testador MKL-5, e necessariamente com um forward.
Mesmo ajustado para a elasticidade, não funcionou de forma alguma com os novos dados. No entanto, ficou bom na linha de base.
Os motivos estão sendo determinados...
Porque pode ter funcionado, mas não da maneira que você gostaria que funcionasse
