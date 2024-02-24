Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3149
Você está apenas fora de contato. O cliente não vai simplesmente fazer isso, primeiro é preciso mostrar a ele como tudo é legal. E então, bem, você sabe. E você tem que ter certeza de que não o perderá no final. O esquema tem de ser inteligente.
Mesmo que tudo isso seja verdade, no final o cliente ficará sem nada, o que significa que o tema da arbitragem de CD está morto.
É como a MMM. Não seja categórico em seu julgamento. Alguém fica do lado positivo. Tudo acontece muito bem, as pessoas não são estúpidas :) E, às vezes, o dts vai para o lado negativo.
Prefiro fazer previsões honestas, e em qualquer mercado...
risco de lucro de 1 em 27.
Posso pegar 10-20 stops, sem problemas...
e tenho certeza de que não perderei meu depósito em um dia.
Prefiro fazer previsões honestas e em qualquer mercado.
Também posso fazer isso com minhas mãos, e muito bem. Mas estou interessado em MO, meu cérebro está funcionando.em python
Também estou interessado no MoD).
prazer em conhecê-lo )
É como a MMM. Não seja categórico em seu julgamento. Alguém fica do lado positivo. Tudo acontece lindamente, as pessoas não são estúpidas :) E acontece que uma corretora entra no negativo, tendo jogado com suas condições super atraentes. Elas competem, precisam de clientes.
estranhamente
muito
porque é impossível, ou eles não estão no assunto, o que eu duvido muito .........
Por exemplo, muitas corretoras compensam uma perda que excede o depósito, deixando zero na conta.
Vamos imaginar uma situação hipotética: alguma moeda, as posições dos clientes são distribuídas de forma aproximadamente igual. De repente, ela dispara uma vela para mil pontos abaixo. Os compradores na marca condicional de 300 pontos são anulados de forma amigável. Os vendedores sortudos fixam seu lucro de, digamos, 800 pontos. De onde virão seus 500 pontos de lucro, se os compradores pagaram apenas 300, e a perda sobre o depósito foi reembolsada pela corretora? Sairá do bolso da empresa
A história é bastante realista, de acordo com os rumores, foi assim que a alpari-uk caiu no franco em 15.
Estou tentando descrever o mercado com regras que descrevem quase tudo... todos os movimentos com reviravoltas complexas, níveis, rupturas, retornos, trajetórias complexas, etc,
portanto, tudo isso, tudo isso.
Criei um tipo de linguagem que descreve regularidades, para reduzir a dimensionalidade. (na verdade, adaptei um algoritmo de compressão bem conhecido).
Iniciei o algoritmo de busca de regras (o mais eficiente que existe), mas ele não entendeu, pendurado)))
Tive que reduzir a dimensionalidade em 100 vezes.
Foi quando comecei a encontrar algo...
É assim que um padrão ou uma regra se parece em meu idioma...
Apenas uma regra, senhores.
Se você acha que pode fazer algo assim com o Forest ou o Boost, vou desapontá-lo. Eles ainda não aprenderam a alimentar 10 bilhões de recursos em modelos de tabela....
É apenas uma maldita regra.
Você precisa de supercomputadores para esse tipo de coisa.