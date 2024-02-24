Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3152
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
você pode solicitar ao chatgpt a decodificação da fórmula se não entender algum símbolo.
Y|T = 1 resultados do grupo de teste (com tratamento)
Y|T = 0 - grupo de controle (sem)
Y - rótulo da classe, Y0,Y1 - rótulos da classe sem e com o tratamento
T - tratamento inserido no modelo (incluindo preditor) ou não inserido (1;0)
E - expectativa
Dividido em qualquer ponto quando você divide por teste e treinamento
Se você não fizer a mistura, obterá uma estimativa tendenciosa de ATE+vieses
ATE é o efeito médio do tratamento da exposição
Sonolento, talvez eu tenha confundido as letras, mas a lógica deve estar clara.
Ainda não entendo a ideia de dividir em qualquer ponto da amostra. Afinal, o objetivo, ao que me parece, é encontrar exatamente o ponto em que o efeito do fator mudou. Talvez seja necessário percorrer diferentes partes da amostra e usar a genética para encontrar aquela que foi recentemente influenciada pelo preditor?
Anteriormente, você acusou outras pessoas de não dizerem a verdade, mas você mesmo não deixa claro o significado dessas ações, a seu ver, para fins de negociação.
Ainda não testei nada sobre essa questão, pois é difícil automatizá-la na MQL5.
Pessoal, podemos dizer que o MO é um caso especial de otimização?
Acho que sim.
Nem sei de que código estamos falando.
Ainda não entendo a ideia de dividir em qualquer ponto da amostra. O objetivo, ao que me parece, é encontrar o momento em que a influência de um fator mudou. Talvez devêssemos percorrer diferentes partes da amostra e usar a genética para encontrar aquela que foi afetada pelo preditor de uma nova maneira?
Anteriormente, você acusou outras pessoas de não dizerem a verdade, mas você mesmo não deixa claro o significado dessas ações, a seu ver, para fins de negociação.
Ainda não testei nada sobre essa questão, pois é difícil automatizá-la na MQL5.
:)Você tem diante de si exatamente o mesmo livro que eu. Do meu ponto de vista, você também o escreveu. Peça ao mordorator para fazer um resumo se você o perdeu.
banido, 12 horas depois cancelado o banimento e, em seguida, banido novamente.
O que foi isso?
banido, 12 horas depois cancelado o banimento e, em seguida, banido novamente.
O que foi isso?
Um mês será suficiente, deixe-o continuar, nova conta.
Deparei-me com o pacote de pré-processamento de receitas do R. Lista impressionante de etapas de pré-processamento desse pacote:
#> [ 1] "step_BoxCox" " step_YeoJohnson "
#> [ 3] "step_arrange" " step_bagimpute "
#> [ 5] "step_bin2factor" " step_bs "
#> [ 7] "step_center" " step_classdist "
#> [ 9] "step_corr " " step_count "
#> [11] "step_cut " " step_date "
#> [13] "step_depth" " step_discretize "
#> [15] "step_dummy" " step_dummy_extract "
#> [17] "step_dummy_multi_choice" "step_factor2string "
#> [19] "step_filter" " step_filter_missing "
#> [21] "step_geodist" " step_harmonic "
#> [23] "step_holiday" " step_hyperbolic "
#> [25] "step_ica" " step_impute_bag "
#> [27] "step_impute_knn" " step_impute_linear "
#> [29] "step_impute_lower" " step_impute_mean "
#> [31] "step_impute_median" " step_impute_mode "
#> [33] "step_impute_roll" " step_indicate_na "
#> [35] "step_integer" " step_interact "
#> [37] "step_intercept" " step_inverse "
#> [39] "step_invlogit" " step_isomap "
#> [41] "step_knnimpute" " step_kpca "
#> [43] "step_kpca_poly" " step_kpca_rbf "
#> [45] "step_lag" " step_lincomb "
#> [47] "step_log " " step_logit "
#> [49] "step_lowerimpute" " step_meanimpute "
#> [51] "step_medianimpute" " step_modeimpute "
#> [53] "step_mutate" " step_mutate_at "
#> [55] "step_naomit" " step_nnmf "
#> [57] "step_nnmf_sparse" " step_normalize "
#> [59] "step_novel " " step_ns "
#> [61] "step_num2factor" " step_nzv "
#> [63] "step_ordinalscore" " step_other "
#> [65] "step_pca" " step_percentile "
#> [67] "step_pls " " step_poly "
#> [69] "step_poly_bernstein" " step_profile "
#> [71] "step_range" " step_ratio "
#> [73] "step_regex" " step_relevel "
#> [75] "step_relu" " step_rename "
#> [77] "step_rename_at" " step_rm "
#> [79] "step_rollimpute" " step_sample "
#> [81] "step_scale" " step_select "
#> [83] "step_shuffle" " step_slice "
#> [85] "step_spatialsign" " step_spline_b "
#> [87] "step_spline_convex" " step_spline_monotone "
#> [89] "step_spline_natural" " step_spline_nonnegative"
#> [91] "step_sqrt" " step_string2factor "
#> [93] "step_time" " step_unknown "
#> [95] "step_unorder" " step_window "
#> [97] "step_zv"
Em minha experiência, a intensidade de trabalho do pré-processamento é muitas vezes menor (3 a 5 vezes) do que a intensidade de trabalho da aplicação do próprio modelo
Capturou o pacote de pré-processamento de receitas do R
Hedley Wickham não faz besteira
:)Você tem diante de si exatamente o mesmo livro que eu. Do meu ponto de vista, você também o escreveu. Peça ao mordorator para fazer um resumo se você o perdeu.
Vejo que, em vez de discussão e troca de experiências, caímos novamente em algumas reações emocionais.Você apagou a segunda postagem - eu queria dizer que não vi nenhuma conexão com o link que você forneceu. No artigo, é estranho que o autor não tenha tentado as funções padrão do CB para equilibrar a amostra. E as conclusões não podem ser tiradas apenas dos resultados de um teste em um conjunto de dados.
Vejo que, em vez de discussão e troca de experiências, caímos novamente em algumas reações emocionais.Você apagou a segunda postagem - eu queria dizer que não vi nenhuma conexão com o link que você forneceu. No artigo, é estranho que o autor não tenha tentado as funções padrão do CB para equilibrar a amostra. E você não pode tirar conclusões apenas dos resultados de um teste em um conjunto de dados.
.