Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3155
Não há causa e efeito óbvios nos gráficos, como a temperatura do ar e --> comprar sorvete.
O problema é como você influencia o sistema. É aí que o impacto das alterações de preço (seu impacto) nas vendas é considerado.Eu influenciei as direções das transações treinando o modelo. Lerner me mostrou que isso não faz nada), mas também não consertou nada.
ML# duplo/divisado não científico
que é quase uma cópia completa da minha abordagem, mas sem as importantes adições, do meu ponto de vista
E ele funciona melhor.
Bingo! Eu mesmo cheguei ao topo do kozul. Não poderia estar mais feliz.
E também expresso minha satisfação com esta foto:
Agora, pelo menos, sei como chamar minha abordagem :)
Terei que lhe pagar por momentos tão agradáveis.
Não faz nenhum sentido.
Mas é muito interessante).
mas muito interessante )
tanto interesse quanto compreensão)))
Então, qual é o resultado final? ) Ele continua a oferecer
Teste-o em outros pares de moedas, pelo menos 10. Se funcionar em todos eles, parabéns
interesse tanto quanto a compreensão))
bem, essa missão eu já passei, resta encontrar outra ou esperar por patches
Verifique em outros pares de moedas, pelo menos 10. Se funcionar em todos eles, parabéns
Você pode verificar por conta própria. Eu desenvolvi um pouco do tema kozul para que você não fique entediado.
Maxim, você pode me dar uma tese:
MO trabalha com citações?
