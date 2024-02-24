Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3150
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Se você pensar sobre isso,
se você estiver lançando as últimas cinco velas, com certeza.
E se você pensar sobre isso e tentar cobrir tudo o que pode afetar o preço, perceberá que há bilhões de sinais, e você tem que levar em conta a invariância, que é bilhões vezes bilhões.
Foi por isso que escrevi ISTO.
Se você acha que algo assim pode ser feito pelo Forest ou pelo Boost, vou desapontá-lo, pois eles ainda não aprenderam a inserir 10 bilhões de recursos em modelos de tabela....
portanto, todos os modelos prontos estão fora de questão.
Se você estiver servindo as últimas cinco velas, claro.
E se você pensar sobre isso e tentar cobrir tudo o que pode influenciar o preço, perceberá que há bilhões de sinais, e você tem que levar em conta a invariância, que é bilhões vezes bilhões.
É por isso que escrevi ISTO.
portanto, todos os modelos prontos estão fora de questão.
Concordo com Max em geral. A geração de regras ou condições em uma faixa de preço é limitada a comparações, lógica e vinculação de calendário. Portanto, o geral está definitivamente lá))))
Se você estiver servindo as últimas cinco velas, claro.
E se você pensar sobre isso e tentar cobrir tudo o que pode influenciar o preço, perceberá que há bilhões de sinais, e você tem que levar em conta a invariância, que é bilhões vezes bilhões.
Foi por isso que escrevi ISTO.
portanto, todos os modelos prontos estão fora de questão.
Isso não faz sentido.
O objetivo da matemática é substituir a diversidade do mundo ao nosso redor por um mínimo de fórmulas que calculariam essa diversidade.
Você descreveu ou tentou descrever a queda de tudo e de todos na Terra, e Newton derivou uma fórmula para a gravidade terrestre de qualquer objeto que caia na Terra.
Eu tenho árvores de RF de alguma derivação de coeficiente não estacionário em 80% dos casos ou mais que preveem corretamente o futuro. Não há mais de 150 dessas árvores quando se move a janela para 15.000 bar (não tentei mais), o erro de classificação não muda. Você pode se arriscar e usar um mínimo de 70 árvores: o erro é alguns por cento maior. Isso é tudo o que você tem bilhões de bilhões de bilhões.
Tenho árvores de RF de alguma derivação de um quociente não estacionário que prevê corretamente o futuro em 80% das vezes ou mais.
E ganho 1 milhão por hora e tenho 50 cm e, em geral, sou o presidente do planeta.
Mas não vou mostrar nem provar nada a ninguém, assim como outros tagarelas aqui.....
Se você estiver servindo as últimas cinco velas, claro.
E se você pensar sobre isso e tentar cobrir tudo o que pode influenciar o preço, perceberá que há bilhões de sinais, e você tem que levar em conta a invariância, que é bilhões vezes bilhões.
Foi por isso que escrevi ISTO.
portanto, todos os modelos prontos estão fora de questão.
É hora de pedir uma cota para a computação quântica) Eles parecem resolver operações de matriz rapidamente
É hora de pedir uma cota para a Computação Quântica ) Eles parecem resolver operações de matriz rapidamente.
Iniciei o algoritmo de busca de regras (o mais eficiente que existe), ele não entendeu, ficou pendurado)))
Tive que reduzir a dimensionalidade em 100 vezes.
Foi quando ele começou a encontrar algo...
É assim que um padrão ou uma regra se parece em meu idioma...
Apenas uma regra, senhores.
Se você acha que algo assim pode ser feito pelo Forest ou pelo Boost, vou desapontá-lo, eles ainda não aprenderam a alimentar 10 bilhões de recursos em modelos de tabela....
Apenas uma maldita regra.
Você precisa de supercomputadores para esse tipo de coisa.
E se você precisar de vários treinamentos? Por exemplo, para otimizar alguns metaparametros. Nesse caso, seria necessária uma super-rede de supercomputadores)
E se for necessário um treinamento múltiplo? Por exemplo, para otimizar alguns metaparametros. Nesse caso, precisaríamos de uma super-rede de supercomputadores).
Em primeiro lugar, isso não é aprendizado, mas busca de regras.
Sempre há alguns metaparametros que afetam o resultado. O tamanho da janela do histórico, por exemplo, e qualquer outra coisa. A pior coisa que você pode fazer com os metaparâmetros é ignorar sua existência, simplesmente tirando seu valor do teto.
Lembro-me da declaração de fxsaber de que, às vezes, é útil tratar qualquer constante no algoritmo TS como um parâmetro de otimização.
Sempre há alguns metaparametros que afetam o resultado. O tamanho da janela do histórico, por exemplo, e qualquer outra coisa. A pior coisa que você pode fazer com os metaparâmetros é ignorar a existência deles, simplesmente tirando o valor do teto.
Lembro-me da afirmação de fxsaber de que, às vezes, é útil tratar qualquer constante no algoritmo TS como um parâmetro de otimização.
o tamanho da janela de histórico é apenas uma grande limitação para MOs clássicos com dados tabulares.
As ACs (regras asoc.) não sofrem dessa doença, elas digerem perfeitamente dados não estruturados e, além disso, cada observação pode ter um tamanho arbitrário.
E a própria "janela de visão" (janela de histórico) pode ser limitada apenas pelo poder de dedução, ou seja, pelo bom senso.
Portanto, seu exemplo com o tamanho da janela do histórico é apenas um voto a favor da AC e contra a MO.
Dê-me mais alguns argumentos, estou interessado, talvez eu realmente não tenha levado algo em consideração. E outra pergunta, o quanto você está por dentro do tópico do CA?
==========================================================================
Vamos criar uma pequena maquete (modelo) dos dados com cinco observações.
Observações - deixe que uma observação seja um dia de m5 cotações.
Vamos denotar"." como algum ruído nas observações (alguns eventos nos quais não estamos interessados).
"A" " B " "C " ---> "SELL" Essa é a sequência de eventos que resultou na meta de "SELL".
Tudo o que você alimenta são as últimas 5 velas no MO e o alvo.
Assim:
tudo para que os dados fiquem em uma forma tabular organizada.
Como o AMO encontrará um padrão a partir do exemplo?
O alto-falante recebe todas as observações como entrada, e as observações podem ser de tamanhos diferentes (como no exemplo).
Ele elimina o ruído selecionando as regras e fornece um padrão na forma de uma regra = "A" "B" "C" leva a "CÉLULA".
Ele transforma lixo não estruturado em padrões.