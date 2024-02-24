Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3279
Estou tentando encontrar rapidamente cadeias curtas semelhantes em uma cadeia longa.
É possível usar Alglib de forma otimizada?
Resultado.
Em mais de seis segundos, essa implementação via Alglib procura por cadeias curtas semelhantes (300) na milionésima cadeia. O NumPy pode fazer isso?
Tentando encontrar rapidamente cadeias curtas semelhantes em uma cadeia longa.
É mais adequado usar o Alglib?
Resultado.
Em mais de oito segundos, essa implementação por meio do Alglib busca a milionésima string semelhante à string curta (300). O NumPy pode fazer isso?
E como você avaliará a matriz obtida? Não entendo o princípio dessa avaliação.
E como você avaliará a matriz 300*1000000 resultante? Não entendo o princípio dessa estimativa.
Essa implementação leva mais de seis segundos para pesquisar no Alglib uma milionésima cadeia de caracteres semelhante a uma cadeia curta .
Também tenho uma média de cerca de 6 segundos.
Fiz várias execuções.
Mas fiz isso da maneira mais comum, não procurei nenhuma solução de ciência de foguetes.
Também tenho uma média de cerca de seis segundos.
Fiz algumas corridas
mas fiz da maneira usual, não procurei nenhuma solução de ciência de foguetes.
Que tipo de R você tem?
O R da Microsoft usa a bíblia da Intel para vetores e matrizes....
Qual é o seu R?
O Microsoft R usa a bíblia da Intel para vetores e matrizes....
regular...
mas eu escrevi a função em C++ no R.
comum
Gostaria de saber se o Microsoft R + intel = pontos ou realmente mais rápido?
Gostaria de saber se Microsoft R + Intel = pontos ou realmente mais rápido?
Nunca experimentei, mas também estou curioso.
Mas estou interessado no aumento geral da velocidade em qualquer ação, não apenas em matrizes e vetores