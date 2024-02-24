Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3120
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Obrigado!
O que isso tem a ver com a "importância" dos preditores" que obtemos como RESULTADO dos cálculos?
Isso faz parte do cálculo de importância.
Nesse caso, mostramos pacotes de dois sinais, o maior peso é a relação de duas médias móveis com período 74 e 137 para a previsão Close[i+1]-Close[i]
Tive uma ideia brilhante.
Pegamos duas médias escorregadias, uma chamada de urso e outra chamada de touro.
Faça o urso azul e o touro marrom.
Para não confundi-las, corremos com esse mercado para cima e para baixo até obtermos resultados fabulosos.
Polina.Zlotova.
Usando o tick. E somente o tick do analisador de negociações MT5.
Todo mundo começa com essa ideia brilhante.
Às vezes, voltam
e depois a esquecem para sempre
todo mundo começa com essa ideia brilhante
às vezes voltam
e a esquece para sempre
Dê a uma garota um gostinho no início.
teria sido muito pior, um maníaco assustador a teria levado para longe da loja.
Constituinte no cálculo da importância.
Nesse caso, mostra os feixes de dois sinais, o maior peso é a relação de duas médias móveis com período 74 e 137 para a previsão Close[i+1]-Close[i]
Esse é um exemplo maravilhoso.
Sei de fato que as médias móveis NÃO têm poder preditivo para o incremento de preço, ou seja, para o objetivo - incremento de preço - as médias móveis são apenas ruído.
O catbust, bem como outros pacotes, calcularam a importância e estabeleceram uma relação entre os dois preditores de ruído! Esse é um clássico sobre o significado da importância nos modelos. Você pode brincar com a remoção de preditores e obter facilmente a maior importância para um preditor completamente não apenas inútil, mas prejudicial.
Quando escrevi em minha primeira postagem que não conheço nenhum modelo em que seja possível especificar a relação entre os preditores, eu me referia a essa relação como uma entrada a ser usada no ajuste do modelo. Seu exemplo é o resultado, não os dados de entrada.
Sei com certeza que as médias móveis NÃO têm poder preditivo para incrementos de preço, ou seja, para incrementos de preço-alvo, as médias móveis são apenas ruído.
Eu pensava da mesma forma há 5 e 10 anos....
Agora vejo as coisas de forma diferente, entendo que o caos é uma medida da minha falta de entendimento e, se você não entende algo, não é caos, é você que não entende....
Se você colocar a mosca "como ela é", é claro que nada acontecerá, mas há um bilhão de outras opções nas quais você não quer pensar...
entrada - a média móvel é um dos principais sinais.
entry é uma média móvel de um dos sinais principais.
Eu pensava a mesma coisa há 5 e 10 anos.....
Agora vejo as coisas de forma diferente, percebo que o caos é uma medida da minha falta de compreensão e, se você não entende algo, não é caos, é você que não entende....
Se você der a mashka "como ela é", é claro que nada acontecerá, mas há um bilhão de outras opções nas quais você não quer pensar....
input - a média móvel é um dos principais sinais.
input - média móvel de um dos principais sinais
A questão não é a garrafa térmica (física da 7ª série), mas sim os conceitos errôneos.
O que mais você tem em seu arsenal?
Além de médias escorregadias?
P.Z..
Esse é o ponto.
A questão não é a garrafa térmica (física da 7ª série), mas sim os conceitos errôneos.
O que mais você tem em seu arsenal?
Além de médias escorregadias?
P.Z.
Esse é o ponto.
Pode haver um número infinito de derivadas de uma série. As médias são as mais simples. E as séries são uma ciência separada, não compreensível para a maioria das pessoas)))))
Pauline, pare com isso))))
Pode haver um número infinito de derivadas de uma série. As médias são as mais simples. E as séries são uma ciência à parte, incompreensível para a maioria das pessoas)))))
Pauline, pare com isso))))
Essa é uma concepção errônea.
E, mais especificamente, um exemplo.
Você quer jogar Arrey pits.
P.Z.
Não me importo, desde que você entenda o que eles querem dizer.
E o que é __ Pauline, pare com isso))))))
É uma ameaça? Ou é apenas grosseria?
É uma concepção errônea.
E, mais especificamente, um exemplo.
Você quer jogar poços em Arrey.
P.Z.
Não me importo, desde que você entenda a essência deles.
E o que é __ Pauline, pare com isso)))))
É uma ameaça? Ou é apenas grosseria?
Não, é claro, um desejo de um tom mais gentil na comunicação.
Além da média da fila, há muito mais a ser destacado que não é regular, mas esse é outro tópico.