СанСаныч Фоменко #:

Obrigado!

O que isso tem a ver com a "importância" dos preditores" que obtemos como RESULTADO dos cálculos?

Isso faz parte do cálculo de importância.

Nesse caso, mostramos pacotes de dois sinais, o maior peso é a relação de duas médias móveis com período 74 e 137 para a previsão Close[i+1]-Close[i]

 
Lorarica #:

Tive uma ideia brilhante.

Pegamos duas médias escorregadias, uma chamada de urso e outra chamada de touro.

Faça o urso azul e o touro marrom.

Para não confundi-las, corremos com esse mercado para cima e para baixo até obtermos resultados fabulosos.

Polina.Zlotova.

Usando o tick. E somente o tick do analisador de negociações MT5.

Todo mundo começa com essa ideia brilhante.

Às vezes, voltam

e depois a esquecem para sempre

 
Renat Akhtyamov #:

todo mundo começa com essa ideia brilhante

às vezes voltam

e a esquece para sempre

Dê a uma garota um gostinho no início.

teria sido muito pior, um maníaco assustador a teria levado para longe da loja.

 
Evgeni Gavrilovi #:

Constituinte no cálculo da importância.

Nesse caso, mostra os feixes de dois sinais, o maior peso é a relação de duas médias móveis com período 74 e 137 para a previsão Close[i+1]-Close[i]

Esse é um exemplo maravilhoso.

Sei de fato que as médias móveis NÃO têm poder preditivo para o incremento de preço, ou seja, para o objetivo - incremento de preço - as médias móveis são apenas ruído.

O catbust, bem como outros pacotes, calcularam a importância e estabeleceram uma relação entre os dois preditores de ruído! Esse é um clássico sobre o significado da importância nos modelos. Você pode brincar com a remoção de preditores e obter facilmente a maior importância para um preditor completamente não apenas inútil, mas prejudicial.


Quando escrevi em minha primeira postagem que não conheço nenhum modelo em que seja possível especificar a relação entre os preditores, eu me referia a essa relação como uma entrada a ser usada no ajuste do modelo. Seu exemplo é o resultado, não os dados de entrada.

 
СанСаныч Фоменко #:

Sei com certeza que as médias móveis NÃO têm poder preditivo para incrementos de preço, ou seja, para incrementos de preço-alvo, as médias móveis são apenas ruído.

Eu pensava da mesma forma há 5 e 10 anos....

Agora vejo as coisas de forma diferente, entendo que o caos é uma medida da minha falta de entendimento e, se você não entende algo, não é caos, é você que não entende....

Se você colocar a mosca "como ela é", é claro que nada acontecerá, mas há um bilhão de outras opções nas quais você não quer pensar...


entrada - a média móvel é um dos principais sinais.


entry é uma média móvel de um dos sinais principais.

 
mytarmailS #:

Eu pensava a mesma coisa há 5 e 10 anos.....

Agora vejo as coisas de forma diferente, percebo que o caos é uma medida da minha falta de compreensão e, se você não entende algo, não é caos, é você que não entende....

Se você der a mashka "como ela é", é claro que nada acontecerá, mas há um bilhão de outras opções nas quais você não quer pensar....


input - a média móvel é um dos principais sinais.


input - média móvel de um dos principais sinais

Com a experiência, vem o entendimento: o mercado é harmonioso - o caos está na cabeça da pessoa.


A questão não é a garrafa térmica (física da 7ª série), mas sim os conceitos errôneos.

O que mais você tem em seu arsenal?

Além de médias escorregadias?

P.Z..

Esse é o ponto.

 
Lorarica #:

A questão não é a garrafa térmica (física da 7ª série), mas sim os conceitos errôneos.

O que mais você tem em seu arsenal?

Além de médias escorregadias?

P.Z.

Esse é o ponto.

Pode haver um número infinito de derivadas de uma série. As médias são as mais simples. E as séries são uma ciência separada, não compreensível para a maioria das pessoas)))))

Pauline, pare com isso))))

Valeriy Yastremskiy #:

Pode haver um número infinito de derivadas de uma série. As médias são as mais simples. E as séries são uma ciência à parte, incompreensível para a maioria das pessoas)))))

Pauline, pare com isso))))

Essa é uma concepção errônea.

E, mais especificamente, um exemplo.

Você quer jogar Arrey pits.

P.Z.

Não me importo, desde que você entenda o que eles querem dizer.

E o que é __ Pauline, pare com isso))))))

É uma ameaça? Ou é apenas grosseria?

 
Lorarica #:

É uma concepção errônea.

E, mais especificamente, um exemplo.

Você quer jogar poços em Arrey.

P.Z.

Não me importo, desde que você entenda a essência deles.

E o que é __ Pauline, pare com isso)))))

É uma ameaça? Ou é apenas grosseria?

Não, é claro, um desejo de um tom mais gentil na comunicação.

Além da média da fila, há muito mais a ser destacado que não é regular, mas esse é outro tópico.

