Há alguma novidade sobre o pacote mt?
Ainda não, não consigo colocá-lo em minhas mãos.
Renate, todos estão esperando por um símbolo descompactado para todos os passes.
quanto tempo você pode esperar se for incrivelmente difícil, faça algum tipo de comentário.
Renate, todos estão esperando por um personagem desempacotável para todos os passes.
Não entendi muito bem o objetivo da pergunta.
Você pode dar mais detalhes, por favor?
Não entendi muito bem o objetivo da pergunta.
todos vocês pensaram assim, é um símbolo múltiplo, o mesmo descompactado na memória é usado
O objetivo original era contar quantas vezes você disse a palavra GARCH, porque me parece que cinquenta, e não menos)))))
Não sou defensor nem opositor do GARCH. Não sou defensor ou oponente de nada.
Estou identificando um problema e selecionando uma ferramenta para resolvê-lo. O GARCH prevê SIGNIFICÂNCIA e, no terminal, ordens de "compra e venda", mais apropriadamente MO.
Costumo mencionar o GARCH como uma reação às postagens quando, em um nível ingênuo, tentam modelar estatísticas de quociente, ignorando completamente a não estacionariedade do quociente. E a modelagem da não estacionariedade no GARCH é de primeira qualidade.
A fórmula ternária está na forma de tensor?
em-ze-quadrado
;)
ele é um físico
Rena, pare de correr.
A piscina de seu vizinho é sua.
Você sabe qual SIGNIFICÂNCIA GARCH está prevendo? Se sabe, o que faz com ela no resultado? Vender opções?
Pelo menos, descreva em linhas gerais o que você fez e o que não funcionou. Ou o que você tentou fazer/imaginar em geral?
ZY garch também é MO