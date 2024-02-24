Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3113

mytarmailS #:
Há alguma novidade sobre o pacote mt?

Ainda não, não consigo colocá-lo em minhas mãos.

 
Renat Fatkhullin #:

quanto tempo você pode esperar se for incrivelmente difícil, faça algum tipo de comentário.

 
lynxntech #:

Não entendi muito bem o objetivo da pergunta.

Você pode dar mais detalhes, por favor?

 
Renat Fatkhullin #:

todos vocês pensaram assim, é um símbolo múltiplo, o mesmo descompactado na memória é usado

 
Não é preciso dizer que o primeiro thread deve verificar se há um arquivo descompactado.....
 
De forma diferente, é por caractere e o mesmo é usado, e não é alterado entre os tópicos
 
mytarmailS #:
O objetivo original era contar quantas vezes você disse a palavra GARCH, porque me parece que cinquenta, e não menos)))))
mas enquanto eu estava aprendendo a analisar mensagens no fórum, esqueci e esqueci para que eu estava fazendo isso....

Que isso permaneça em segredo)))

Não sou defensor nem opositor do GARCH. Não sou defensor ou oponente de nada.


Estou identificando um problema e selecionando uma ferramenta para resolvê-lo. O GARCH prevê SIGNIFICÂNCIA e, no terminal, ordens de "compra e venda", mais apropriadamente MO.


Costumo mencionar o GARCH como uma reação às postagens quando, em um nível ingênuo, tentam modelar estatísticas de quociente, ignorando completamente a não estacionariedade do quociente. E a modelagem da não estacionariedade no GARCH é de primeira qualidade.

 
Aleksey Nikolayev #:

A fórmula ternária está na forma de tensor?

em-ze-quadrado

;)

ele é um físico

 
Renat Akhtyamov #:

em-tsu-square

;)

ele é um físico

Rena, pare de correr.

A piscina de seu vizinho é sua.

[Excluído]  
СанСаныч Фоменко #:

Você sabe qual SIGNIFICÂNCIA GARCH está prevendo? Se sabe, o que faz com ela no resultado? Vender opções?

Pelo menos, descreva em linhas gerais o que você fez e o que não funcionou. Ou o que você tentou fazer/imaginar em geral?

ZY garch também é MO

