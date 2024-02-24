Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3122
Preliminarmente, a segunda versão não é muito diferente da primeira. Um pouco melhor, um pouco pior. Preciso investigar mais detalhadamente.
Exemplo do resultado da segunda variante
Agite completamente meu ponto de montagem. Podemos filtrar, aproximar, extrapolar. Há outras opções?
Link para sinais externos). É complicado, é claro, mas apenas a série de preços é muito pouco informativa em minha visão não profissional))))
gostei do Simons, isso é depois de 2010, é claro
Visão geral da seção: Brown e Mercer perceberam a necessidade de modelar aspectos realistas da negociação, como negociação de mercado e custos de negociação.
Nyah)))))
A flacidez nos oos por quanto tempo? Eu tive de um a um ano e meio.
Há muitas variações, algumas sim, outras não. Estou recebendo muitos modelos cuspidos.
Você tem apenas um modelo?
Milhares. Não consigo me livrar desses longos drawdowns. E negociar com eles será triste por 1,5 ano. Receio que não terei paciência por mais de um mês e fecharei minha conta.
Seria bom entender como essa peça difere das outras.
Como é cansativo olhar para tudo isso: pesquisa, quebra-cabeças e buscas do sistema....
A lógica da cotação de mercado não poderia ter sido complicada em 1970.
O que as redes neurais têm a ver com isso, se naquela época a cotação era lançada a partir dos joelhos, do papel escrito com um lápis e contado nas contas?
E daí se já se passaram 50 anos.
O algoritmo não mudou, eu digo como ele é, 100%, verificado!
Bem, em 1970 um homem não podia inventar algo que um humano não pudesse entender, ele não podia!