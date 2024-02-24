Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3119
Esse é o tipo de coisa de que estou falando. Consegui isso na primeira tela que vi. Ontem, entre as 15h e as 16h.
o novo avatar está pronto.
;)
Não, não pesquisei esse tópico especificamente. Lembrei-me de uma queda rápida após um crescimento lento nos tempos em que tentei negociar manualmente.
Talvez isso tenha sido lembrado por causa das emoções, pois drenou meu depósito. Não excluo a possibilidade de que tudo esteja empatado ou vice-versa)))
O Catboost tem isso.
https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance
Não vi uma maneira de especificar a relação dos preditores (dados de entrada). Você pode ser mais preciso?
A importância dos preditores não tem nada a ver com QUALQUER modelo.
Aqui está o inverso, um aumento explosivo após uma queda lenta.....
ou uma aproximação maior de m1.
Portanto, tudo é subjetivo.
quem sabe sobre analisadores sintáticos e formas BNF(Backus-Naura Form)
entre em contato comigo
Tenho uma ideia brilhante.
Pegamos duas médias escorregadias, uma chamada urso e outra chamada touro.
Tornamos a do urso azul e a do touro marrom.
Para não confundi-los, perseguimos esse mercado para cima e para baixo até obtermos resultados fabulosos.
Polina.Zlotova.
Usando o tick. E somente o tick do analisador de negócios MT5.
Tive uma ideia brilhante.
Não use os escorregadios, use os deslizantes.
Não vi uma maneira de especificar a relação dos preditores (dados de entrada). Você pode ser mais específico?
A interação é um relacionamento.
Interação é o que é um relacionamento.
Obrigado!
O que a "importância" dos preditores tem a ver com a "importância" dos preditores, que obtemos como RESULTADO dos cálculos? Entendi sua postagem sobre a inter-relação dos preditores como uma condição para o cálculo.
A importância dos preditores é um resultado extremamente comum do ajuste de modelos. Muitas vezes tentei usar a "importância" para excluir preditores "sem importância" para reduzir o erro de classificação. Se você remover qualquer preditor, a "importância" dos restantes é SEMPRE recalculada. Acho que o parâmetro que você mencionou indica preditores dependentes de importância.