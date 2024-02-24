Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3119

Esse é o tipo de coisa de que estou falando. Consegui isso na primeira tela que vi. Ontem, entre as 15h e as 16h.


 
Forester #:

o novo avatar está pronto.

;)

 
Forester #:
Não, não pesquisei esse tópico especificamente. Lembrei-me de uma queda rápida após um crescimento lento nos tempos em que tentei negociar manualmente.
Talvez isso tenha sido lembrado por causa das emoções, pois drenou meu depósito. Não excluo a possibilidade de que tudo esteja empatado ou vice-versa)))
Em moedas, a diferença pode ser entre moedas com valores desiguais. Mas entre moedas mais ou menos equivalentes em um longo período de tempo não é. Além disso, é possível reverter a cotação. As ações e os índices são diferentes).
 
Evgeni Gavrilovi #:

O Catboost tem isso.

model.get_feature_importance(type=catboost.EFstrType.Interaction)

Não vi uma maneira de especificar a relação dos preditores (dados de entrada). Você pode ser mais preciso?


A importância dos preditores não tem nada a ver com QUALQUER modelo.

 
Forester #:

Aqui está o inverso, um aumento explosivo após uma queda lenta.....

ou uma aproximação maior de m1.

Portanto, tudo é subjetivo.

 

quem sabe sobre analisadores sintáticos e formas BNF(Backus-Naura Form)

entre em contato comigo

Tenho uma ideia brilhante.

Pegamos duas médias escorregadias, uma chamada urso e outra chamada touro.

Tornamos a do urso azul e a do touro marrom.

Para não confundi-los, perseguimos esse mercado para cima e para baixo até obtermos resultados fabulosos.

Polina.Zlotova.

Usando o tick. E somente o tick do analisador de negócios MT5.

 
Lorarica #:

Não use os escorregadios, use os deslizantes.

 
СанСаныч Фоменко #:

Não vi uma maneira de especificar a relação dos preditores (dados de entrada). Você pode ser mais específico?

A interação é um relacionamento.


 
Evgeni Gavrilovi #:

Interação é o que é um relacionamento.


Obrigado!

O que a "importância" dos preditores tem a ver com a "importância" dos preditores, que obtemos como RESULTADO dos cálculos? Entendi sua postagem sobre a inter-relação dos preditores como uma condição para o cálculo.

A importância dos preditores é um resultado extremamente comum do ajuste de modelos. Muitas vezes tentei usar a "importância" para excluir preditores "sem importância" para reduzir o erro de classificação. Se você remover qualquer preditor, a "importância" dos restantes é SEMPRE recalculada. Acho que o parâmetro que você mencionou indica preditores dependentes de importância.

