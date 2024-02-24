Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3121

Novo comentário
[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

Não, claro que não, desejando um tom mais gentil na comunicação.

Além da média da fila, há muito mais para escolher não regular, mas esse é outro tópico.

Você não pensou no fato de que estou tentando ajudar.

P.Z..

Para os perdidos e necessitados?

Eu escrevo, você está perdido, e então faça como quiser.

[Excluído]  

Um estrangeiro me enviou uma captura de tela hoje:

Alguém sabe como as técnicas de bot na guia bot alteram o link na página inicial? ) Aparentemente, há algum tipo de vulnerabilidade.

Aparentemente, não é uma descompilação, porque a função de comentário exibe minhas informações, mas o link foi alterado para outro à esquerda. E o ano é 2020.

Como o bot é gratuito e distribuído livremente, ele não está vinculado ao mercado.

 
Maxim Dmitrievsky função de comentário exibe minhas informações, mas o link foi alterado para algum outro

Como o bot é gratuito e distribuído livremente, ele não está vinculado ao mercado.


O que você quer dizer com "eles mudam isso nos arquivos exe"? :O
[Excluído]  
Andrey Dik #:

O que você quer dizer com "nos arquivos exe"? :O

bot bem compilado, oi )

 
Maxim Dmitrievsky #:

bot bem compilado, olá )

Hi)))

Então, você compilou o código, mas o copyright está brilhando?

Ou havia um exe e, em algum momento, o copyright esquerdo ficou visível?

[Excluído]  
Andrey Dik #:

Olá))

Então, você compilou o código, mas os direitos autorais estão brilhando?

Ou havia um arquivo exe e, a partir de algum momento, os direitos autorais à esquerda começaram a aparecer?

Originalmente, os direitos autorais eram meus. Eu nem sabia meu endereço de e-mail, então poderia tê-lo colocado acidentalmente :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Originalmente, os direitos autorais eram meus. Eu nem conhecia o imaille, então poderia tê-lo colocado acidentalmente :)

Muito estranho.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Originalmente, eram meus direitos autorais. Eu nem conhecia o imaille, então poderia tê-lo colocado acidentalmente :)

Existem programas que procuram texto em arquivos exe, que podem ser alterados para outro texto do mesmo tamanho. Eles eram usados para russificar programas.

 
Maxim Dmitrievsky #:

bot bem compilado, olá )

Se você tiver sorte, geralmente está no início. Você abre o exe com o bloco de notas, procura o sabão e o altera sem mover o texto.

 
Lorarica #:

A questão não é a garrafa térmica (física da 7ª série), mas sim os conceitos errôneos.

O que mais você tem em seu arsenal?

Além de médias escorregadias?

P.Z.

Esse é o ponto.

Solte completamente meu ponto de montagem. Podemos filtrar, aproximar, extrapolar. Há outras opções?

1...311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128...3399
Novo comentário