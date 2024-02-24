Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2990
Sou alérgico a drogados.
Receio que não haja outros. Anos de perda de tempo e ninguém conseguiu nada de substancial. E ainda assim. isso é um sinal de quê? Todos estão promovendo sua própria agenda que parece esperançosa. É por isso que não concordamos uns com os outros.
O cliente provavelmente encontrou uma solução melhor em termos de dinheiro, não uma solução melhor para o problema, ou seja, parou de financiar ou vendeu a empresa.)
É improvável que eles tenham solicitado uma quantia excessiva de dinheiro pelo que acabou sendo colocado em domínio público. Além disso, trata-se de uma empresa de gás. Há muito dinheiro nela. As melhores soluções podem ser escolhidas.
E o que não é do seu agrado nos ambientes de aprendizagem digital? ))))
O DSP tem uma matemática bastante complexa que muitos de seus fãs não conhecem e que tem pouca aplicação no mercado. Todos nós sabemos muito bem que isso sempre se resume a "vamos decompor o preço em uma série de Fourier". Esse era o caso na época da Cyberpower, por exemplo).
Em geral, nenhum desses camaradas sabe que não é o preço que deve ser decomposto em uma série de Fourier, mas a ACF. E aqueles que sabem, entendem por que isso não faz sentido no caso dos preços.
DSP - osciloscópio, ferro de solda, série de Fourier.
URSS - Stalin, Beria, gulag.
esse é todo o entendimento...
Apenas brincando))))) É claro que, fora da física, o processamento de sinais por fórmulas estáticas não tem chance, ou quando as variáveis não são adequadamente descritas ou formuladas, como no nosso caso, uma pessoa ou um grupo de pessoas ainda não foi formalizado, o processamento de sinais de suas ações ainda não tem chance. ))))))
Bem, aqui é como se fosse necessário entender com que precisão as variáveis devem ser formuladas, que o sinal dessas variáveis seria significativo, com relação às pessoas, como avaliá-lo. Até agora, a digitalização de sinais selecionados aleatoriamente dá resultados discrepantes, o mesmo renascimento e outras empresas. Até o momento, a digitalização de sinais selecionados aleatoriamente fornece valores discrepantes, o mesmo renascimento e outras empresas. Mas ainda não há ciência.
Para começar, você precisa entender que 99,9% dos indicadores usados, inclusive os que odeiam o DSP, são filtros passa-baixa ou passa-alta artesanais/ineficientes....
Eles estão usando o DSP de forma artesanal, mas, ao mesmo tempo, estão odiando-o... E todas as "ideias engenhosas" sobre o uso de indicadores (LF artesanal, FHF) que podem vir à mente de um usuário experiente de indicadores já foram realizadas da melhor maneira há 70 anos....
Se houvesse pelo menos esse entendimento, seria bom...
Não estou falando de entender que a neurônica é o mesmo filtro digital, só que mais complexo,
e não estou falando sobre o significado de "filtragem" em vários órgãos.
Há também o grande teorema de Kotelnikov, que explica tudo. Ele também pode ser escrito nas realizações da URSS.
Em vez de reclamar, você pode, por exemplo, ponderar por que o teorema de Kotelnikov não faz sentido para os preços.
O DSP trabalha com sinais que são descritos por processos aleatórios estacionários (no máximo quase estacionários). Os preços não são descritos por esses modelos. Se os preços fossem estacionários, todos os traders teriam se tornado trilionários há muito tempo - é algo simples de se ter em mente.
A filtragem não é uma prerrogativa da COC, ela usa um caso especial dessa ciência, nem sempre adequado para preços.
O DSP trabalha com sinais que são descritos por estacionários.....
O DSP é um campo enorme de processamento de informações digitais...
E você escreveu sobre ele em seu próprio sentido muito restrito de compreensão.
É como escrever que a ciência de dados trabalha com sinais, que são descritos por estacionário......
Para esclarecer... um sinal NÃO é um radiograma de um osciloscópio, mas qualquer informação em formato digital.
E qual é a diferença entre DSP e Mo, bem, o processamento de sinais por lógica discreta com pesos e feedback, você pode implementar algumas camadas em gatilhos. Como se a essência do argumento não estivesse clara. É claro que, nas variantes tradicionais, o 80s tsos não funcionará. Mas, atualmente, o MO também é usado para processar processos físicos, e como isso não é processamento de sinal digital?