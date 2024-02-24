Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2995

Rashid Umarov #:

Eu citei

Não consegui identificar nada fantástico ou fantasioso em sua citação, nem no próprio artigo.

 
mytarmailS #:

Não consegui identificar nada de fantástico ou fantasia em sua citação, nem no próprio artigo.

Dê uma olhada nos rankings de idiomas da hubra.


 
Rashid Umarov #:

Confira as classificações de idiomas no hubra

você tem razão...

mas Python é para uso geral, e R é para estatística e MO,

Você não está comparando-os objetivamente,

Você tem que comparar o nicho do Python em estatística e MO com o R,

não o Python para tudo e o R apenas para estatísticas...


Encontre pessoas que trabalhem com dados todos os dias, que usem Python e R todos os dias, e pergunte a elas: se você tiver que escolher apenas uma linguagem, com qual delas elas ficarão.

Você terá uma surpresa desagradável...


O que posso dizer, mesmo aqui neste tópico há mais pessoas escrevendo em R do que em Python, e quantas delas estavam lá desde o início, que não estão aqui há muito tempo, até mesmo o criador deste tópico escreveu em R....


Eu não queria que isso se transformasse em uma discussão sobre qual japonês é melhor, mas acho que é tarde demais...

 
Rashid Umarov #:

Confira as classificações de idiomas no hubra


Classificação entre quem?

Python é uma linguagem de uso geral, cujos principais usuários são desenvolvedores de sites.

R (havia outras) é atualmente a única linguagem especializada em estatística, com suporte de uma equipe profissional que inclui a Microsoft. Ela tem uma excelente documentação para todos os pacotes, inclusive os pacotes MO. Por falar em documentação, o bom do R é que qualquer pacote inclui um link para uma descrição do algoritmo que ele implementa.

 
Rashid Umarov #:

Confira as classificações de idiomas no hubra


Para você, o HABR é a referência para rankings de idiomas?

Surpreso...

 
СанСаныч Фоменко #:

Em que posição?

Python é uma linguagem universal, e os principais usuários são desenvolvedores de sites.

O R (havia outros) é atualmente a única linguagem especializada em estatística, com suporte de uma equipe profissional que inclui a Microsoft. Possui excelente documentação sobre todos os pacotes.

Eu acrescentaria um zoológico de versões. Aqueles que já a conheceram sabem do que se trata.

Não faz sentido voltar às comparações novamente. Você precisa usar os dois.

Vladimir Perervenko #:

Para você, o HABR é a referência que determina a classificação dos idiomas?

Surpreso...

O Kaggle é o benchmark?

Python and R. Are the users that different?
https://ai-code-translator.vercel.app/
E aqui está o conversor)
 

Em nosso negócio, o principal é negociar bem... ))


 
mytarmailS #:

233 e 32, uma diferença de mais de sete vezes....


Então, aí está....

Eu ficaria envergonhado se fosse você.

Compare levando em conta o código das bibliotecas.

