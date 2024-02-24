Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2995
Eu citei
Não consegui identificar nada fantástico ou fantasioso em sua citação, nem no próprio artigo.
Dê uma olhada nos rankings de idiomas da hubra.
você tem razão...
mas Python é para uso geral, e R é para estatística e MO,
Você não está comparando-os objetivamente,
Você tem que comparar o nicho do Python em estatística e MO com o R,
não o Python para tudo e o R apenas para estatísticas...
Encontre pessoas que trabalhem com dados todos os dias, que usem Python e R todos os dias, e pergunte a elas: se você tiver que escolher apenas uma linguagem, com qual delas elas ficarão.
Você terá uma surpresa desagradável...
O que posso dizer, mesmo aqui neste tópico há mais pessoas escrevendo em R do que em Python, e quantas delas estavam lá desde o início, que não estão aqui há muito tempo, até mesmo o criador deste tópico escreveu em R....
Eu não queria que isso se transformasse em uma discussão sobre qual japonês é melhor, mas acho que é tarde demais...
Classificação entre quem?
Python é uma linguagem de uso geral, cujos principais usuários são desenvolvedores de sites.
R (havia outras) é atualmente a única linguagem especializada em estatística, com suporte de uma equipe profissional que inclui a Microsoft. Ela tem uma excelente documentação para todos os pacotes, inclusive os pacotes MO. Por falar em documentação, o bom do R é que qualquer pacote inclui um link para uma descrição do algoritmo que ele implementa.
Para você, o HABR é a referência para rankings de idiomas?
Surpreso...
Em que posição?
Eu acrescentaria um zoológico de versões. Aqueles que já a conheceram sabem do que se trata.
Não faz sentido voltar às comparações novamente. Você precisa usar os dois.
Para você, o HABR é a referência que determina a classificação dos idiomas?
Surpreso...
O Kaggle é o benchmark?
Em nosso negócio, o principal é negociar bem... ))
233 e 32, uma diferença de mais de sete vezes....
Então, aí está....
Eu ficaria envergonhado se fosse você.
Compare levando em conta o código das bibliotecas.