Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1493
Eu não entendo como funciona.
Digamos que você poderia multiplicar os valores da matriz oculta pelo valor atual, por exemplo, retornar, e obter a etiqueta de classe (ou seja, o estado oculto). Mas depois acaba por ser um simples classificador.
e também alimentar valores normalizados 0:1 para a entrada
Eu não sei qual é o truque :)
O método é muito semelhante a um classificador Bayesiano não paramétrico e naïve. Não há nenhum alvo. Se dois estados são usados no modelo, eles distinguem bem entre uma tendência para baixo e uma tendência para cima (exemplo EURUSD-H4). A implementação mais simples do indicador em R é feita em algumas linhas (pacote depmixS4). Os sinais e resultados comerciais gerados por eles correspondem plenamente à área de observação, na qual a simulação foi realizada. É interessante ver como as curvas de probabilidade de estado vão mudar no mercado real quando novos dados chegarem.
Mm-hmm, em novos dados é interessante. Até agora não encontramos nenhum código simples e compreensível em C, que possamos usar o mql para escrever a biblioteca e não nos incomodarmos. Viterbi e EM de todos os tipos, clareiras e assim por diante.seria bom como um indicador de depuração.
como um indicador de avaria funcionaria
É isso aí. E determinando os baixos, os altos e onde fechar, nós o ajudaríamos a fazer isso de qualquer forma.
Você deve estudar a matemática com a ajuda de Deus, é perigoso apenas usar pacotes sem pensar.
Mas sim, é uma simples rede Bayesiana, uma rede probabilística.
Podes fazer um desses? Como será que funciona em tempo real? E um canal para ligá-lo a esta coisa - vai demorar um segundo.
Há dias que ando a ler, a bisbilhotar os pacotes. Ainda não posso, preciso de mais mana.
Eu não sei porquê, mas o seu indicador parece ser MACD truncado por algum filtro passa-banda, adicione MACD para comparação
Os sinais de negociação e os resultados gerados por eles são totalmente consistentes com a área de observação onde a simulação teve lugar.
Qualquer máquina pode ser transformada em um graal através de treinamento. E, em geral, tem sido dito muito sobre o fato de que pouco depende da escolha do método de classificação/regressão, bem como com "indicadores" que, por sinal, também dificilmente pode ser chamado de MO (se for otimizado).