Maxim Dmitrievsky #:
Você está distorcendo deliberadamente todas as postagens? Isso é algum tipo de autoengrandecimento? Por favor, não estrague a opinião já ruim dos usuários do r-users. Ou diga-me, para quem você trabalha? A pergunta era sobre tsos. Ou melhor, ressentimento.

Sim, bem, aqui está uma cópia dessa postagem. Onde está o C.O.C.?

Rorschach#:

Vou dar uma palavra para o Matlab. Depois do Matlab, o Python é desajeitado e inconveniente. É como o Linux depois do Windows, tudo parece funcionar, mas sempre há alguns pequenos bugs incômodos. A análise espectral em python favorita de todos (sarcasmo) é difícil de encontrar.

Mas devemos admitir que o python se tornou um padrão industrial em aprendizado de máquina, é o futuro e tudo mais.

Aqui, a maioria dos programadores não profissionais se senta, portanto, ouvir seus argumentos é um desperdício. Para um dançarino ruim, como dizem :)




Boa sorte para você!

 
mytarmailS resultados de testes dessas ideias?
Matlab, python, R. Essas são apenas ferramentas para criar um produto.
A questão é o produto, não a tecnologia

Depois que o produto é criado, ele ainda precisa ser reescrito em mql.
СанСаныч Фоменко #:

Mmmm, sim, aqui está uma cópia dessa postagem. Onde está o DSP?

E boa sorte para você também, pois precisará dela ao procurar por tsos nessa biblioteca e na postagem, pelo que parece :)
mytarmailS #:
Matlab, Python, R. Essas são apenas ferramentas para criar um produto.
O importante é o produto, não a tecnologia

Depois que o produto é criado, ele ainda precisa ser reescrito em mql.
Haverá um artigo?) Posso escrever sobre novas abordagens, mas estou um pouco arrependido de compartilhar, pois eu mesmo posso dormir com isso primeiro.
É por isso que o onnx foi discutido, porque às vezes é necessário transferir para os bots por conveniência. Posteriormente, posso descontar o que já foi treinado no formato onnx, para testes.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Haverá um artigo?)

Não sei, nem tudo depende de mim.

O comércio é minha prioridade.

 

probabilidades de AMO em clusters

 

um pouco de provocação com o DSP para os usuários de ML :-)) e eles o consideram garantido e reagem de forma engraçada

Embora, logicamente, todas as três coisas (DL/ML, DSP e NN) devam trabalhar juntas. O primeiro determina, a partir da análise do histórico, o que é ruído/sinal, o segundo remove o ruído em tempo real e o terceiro destaca prontamente o sinal. Ou será necessário usar um operador ao vivo em vez de um deles.

 
Aleksey Vyazmikin # :
Alguém já tentou fazer convoluções das séries temporais?
Algo assim? https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
Maxim Kuznetsov #:

uma pequena provocação com o DSP " provoca os teimosos ML-guys :-) e eles são conduzidos e reagem de forma divertida

Embora, logicamente, todas as três coisas (DL/ML, DSP e NN) devam trabalhar juntas. O primeiro determina, a partir da análise do histórico, o que é ruído/sinal, o segundo remove o ruído em tempo real e o terceiro destaca prontamente o sinal. Ou será necessário usar um operador ao vivo em vez de um deles.

não é ético pular parte do diálogo com os verdadeiros crentes em tsos e depois expressar novamente fantasias do mundo dos pôneis cor-de-rosa :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Não é ético pular parte do diálogo com os verdadeiros crentes e depois expressar novamente as fantasias do mundo dos pôneis cor-de-rosa :)

Não há apenas pensamentos no tópico que agradam a você pessoalmente.

os eticistas estão incomodados com a palavra tsos?

COC

