Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2986
Aqui está: quanto mais cedo a iniciativa for tomada, mais cedo começará a busca por correções de bugs.
Em sua opinião, qual é a vantagem de tais modelos? Eles tiveram um desempenho melhor do que outros? Em teoria, eles são mais resistentes a mudanças nos dados de entrada?
Simplicidade de implementação e facilidade de retreinamento/autoaprendizagem, quando você pode simplesmente adicionar novas linhas e excluir as antigas.
Também há muitas desvantagens: ele não funciona bem com um grande número de atributos, por exemplo. Mas, como uma forma de avaliação inicial da utilidade dos recursos, é excelente.
O interesse em ter algum análogo local das árvores vem do fato de que elas são mais adequadas para padrões descontínuos, enquanto a KNN e a LWLR são mais adequadas para padrões contínuos. Seria interessante ter um conjunto mais completo de ferramentas, por assim dizer.
Por que não? Devemos publicar esse exemplo em breve.
Isso é ótimo!
Até o momento, vem à mente a ideia de usar esses modelos em vez de preditores. Nesse caso, os modelos não devem conter muitos exemplos, mas sim algumas áreas agrupadas. Uma dúzia desses modelos pode fornecer algo....
A única coisa que encontrei no espaço de língua russa foi apenas um anúncio sobre a venda desse livro em São Petersburgo, mas como você entende na Ucrânia, não posso enviá-lo agora no contexto dos eventos atuais
* Vocês são todos pessoas inteligentes nesse ramo do fórum, provavelmente alguns de vocês já o leram - talvez alguém tenha um pdf desse livro em russo? :)
Por favor, ajude-me a encontrar um livro em russo "Spectral analysis of time series in economics", de K. Granger e M. Hatanaka
Não consegui encontrar esse livro especificamente, mas... :
"Spectral Analysis of Time Series" download for free. Biblioteca digital. Pesquisa de livros LibCats
Não consegui encontrar esse livro em particular
E eu preciso desse livro - meu professor o recomendou para mim
Mas obrigado pelo link, eu não conhecia esse site.
Já encontrei um.
Spectral analysis of economic time series : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
É uma versão muito reduzida, mesmo sem um índice completo. Seria melhor usar o Google Books.
Ou a versão completa, mas por dinheiro (ou acesso gratuito por meio de alguma universidade) aqui.
Mas é um matan bastante difícil, a julgar pelo índice.
As integrais são totais cumulativos em um período.
As fórmulas são simples, não se deixe intimidar por elas.
O DSP é uma coisa boa nas mãos certas: