Aqui está: quanto mais cedo a iniciativa for tomada, mais cedo começará a busca por correções de bugs.

Em sua opinião, qual é a vantagem de tais modelos? Eles tiveram um desempenho melhor do que outros? Em teoria, eles são mais resistentes a mudanças nos dados de entrada?

Simplicidade de implementação e facilidade de retreinamento/autoaprendizagem, quando você pode simplesmente adicionar novas linhas e excluir as antigas.

Também há muitas desvantagens: ele não funciona bem com um grande número de atributos, por exemplo. Mas, como uma forma de avaliação inicial da utilidade dos recursos, é excelente.

O interesse em ter algum análogo local das árvores vem do fato de que elas são mais adequadas para padrões descontínuos, enquanto a KNN e a LWLR são mais adequadas para padrões contínuos. Seria interessante ter um conjunto mais completo de ferramentas, por assim dizer.

 
Por que não? Devemos publicar esse exemplo em breve.

Isso é ótimo!

 
Até o momento, vem à mente a ideia de usar esses modelos em vez de preditores. Nesse caso, os modelos não devem conter muitos exemplos, mas sim algumas áreas agrupadas. Uma dúzia desses modelos pode fornecer algo....

 
Por favor, ajude-me a encontrar um livro em russo "Spectral analysis of time series in economics", de K. Granger e M. Hatanaka

A única coisa que encontrei no espaço de língua russa foi apenas um anúncio sobre a venda desse livro em São Petersburgo, mas como você entende na Ucrânia, não posso enviá-lo agora no contexto dos eventos atuais

* Vocês são todos pessoas inteligentes nesse ramo do fórum, provavelmente alguns de vocês já o leram - talvez alguém tenha um pdf desse livro em russo? :)
 
Não consegui encontrar esse livro especificamente, mas... :

"Spectral Analysis of Time Series" download for free. Biblioteca digital. Pesquisa de livros LibCats

Não consegui encontrar esse livro em particular

E eu preciso desse livro - meu professor o recomendou para mim

Mas obrigado pelo link, eu não conhecia esse site.

 
Já encontrei um.

Spectral analysis of economic time series : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

 
Análise Espectral de Séries Temporais Econômicas. (PSME-1) - Clive William John Granger, Michio Hatanaka - Google Books Result
Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1)
Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1)
The important data of economics are in the form of time series; therefore, the statistical methods used will have to be those designed for time series data. New methods for analyzing series containing no trends have been developed by communication engineering, and much recent research has been devoted to adapting and extending these methods so that they will be suitable for use with economic series. This book presents the important results of this research and further advances the application of the recently developed Theory of Spectra to economics. In particular, Professor Hatanaka demonstrates the new technique in treating two problems-business cycle indicators, and the acceleration principle existing in department store data.Originally published in 1964.The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original...
 

É uma versão muito reduzida, mesmo sem um índice completo. Seria melhor usar o Google Books.

Ou a versão completa, mas por dinheiro (ou acesso gratuito por meio de alguma universidade) aqui.

Mas é um matan bastante difícil, a julgar pelo índice.

 
As integrais são totais cumulativos em um período.

As fórmulas são simples, não se deixe intimidar por elas.

O DSP é uma coisa boa nas mãos certas:


