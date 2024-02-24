Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2885
Tomar extremos é uma opção tentadora, mas como encontrá-los especificamente já foi combatido por mais de uma geração de traders).
Não quero dizer que os extremos são como um graal ou algo assim)) não, assim como você disse, o mesmo padrão será diferente se você olhar para os candles, mas com os extremos a imagem será mais regular... é isso, nada mais.
Sem ofensa ou moralização).
O que são extremos? Há muitas variantes.
Digamos que tomemos um vértice em ZigZag. Mas ele é reconhecidoquando já é tarde demais).
Não há garantia em um padrão de candlestick.
Existem métodos de detecção probabilística de vértices. Você deve trabalhar nessa direção e a MO pode ajudá-lo.
Alexey Nikolaev definitivamente deve ajudá-lo nisso)))
Não de uma forma moralizante ou ofensiva :-)
O que são extremos? Há muitas variações.
Bem, dentro da estrutura de falar sobre velas, eu quis dizer extremos de velas altas e baixas.
Não é tão importante. Nos padrões de candlestick (essas são combinações do OHLC ), haverá variantes mais frequentes com extremos. Isso é tudo. E ainda mais em um gráfico de minutos.
Eu não uso extremos em minhas negociações, se é isso que você quer dizer, e também não uso MOs
Nas negociações, você sempre precisa ter alguns pontos de referência.
Quais são suas considerações de entrada no mercado? De"extremos" desconhecidos para mim?
P.s. Estive ausente por um longo tempo. Ocupado.
Nas negociações, você sempre precisa ter algum tipo de ponto de referência.
Existe um conceito como "traders bloqueados", provavelmente inútil pesquisar no Google, quem sabe, então eu uso esses traders bloqueados em negociações de nível.
Mas nem sempre dá certo, já peguei stops.
O que é importante ao analisar o mercado... O que eu aprendi.....
1) O preço absoluto é importante
2) Os níveis existem e são importantes, mas não são o que se escreve nos livros.
3) O preço não é o SB.
4) O mercado é composto de participantes, como a matéria é composta de átomos, e deve ser investigado usando esses métodos.
5) O mercado é bastante determinístico.
1) É claro que isso é importante, o que não nega a importância dos incrementos. É o incremento que é negociado.
2) Há uma grande diferença entre "eu vejo os níveis com meus olhos" e "a análise mostrou a presença de níveis e sua importância para a negociação".
3) O preço não é SB, mas a questão importante é "em que sentido e em que medida o preço não é SB agora?". Variações diferentes de diferenças em relação ao SB podem levar a maneiras opostas de negociá-los.
4) Se nos lembrarmos dos antigos fundadores gregos do atomismo, eles podiam ter átomos de qualquer tamanho, até maiores que um planeta (o principal era a indivisibilidade, não a pequenez). O mesmo ocorre no mercado - um estado participante, por exemplo, pode ser maior do que todos os outros participantes do mercado.
A econofísica tenta adaptar aos mercados as ideias da física estatística, que estuda a matéria como sendo composta de átomos. Parece interessante, mas até agora sem muitos resultados.
5) Um mercado é determinístico somente com relação a todas as informações que o determinam. Essas informações nunca estão totalmente disponíveis para ninguém, portanto, sempre há incerteza. Atualmente, há duas formas de modelar a incerteza: teoria da probabilidade e teoria dos jogos.
