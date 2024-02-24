Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2890
Recomendar não significa usar)
A média móvel, embora usada por visualizadores, não é uma invenção deles. Ela tem sido usada desde o surgimento do matstat. E os visualizadores inventaram tudo o que pode ser visto, mas pouco formalizado - ondas, por exemplo, ou linhas de suporte e assim por diante.
A média móvel é fácil de calcular e formalizar, e o trabalho dos visualistas com base nela é, por exemplo, o "leque de arco-íris" de médias em algum tópico do fórum).
Bem, eu provavelmente não afastaria o matstat da análise técnica, pois a análise técnica é mais uma visualização da análise matemática. Não importa se a análise técnica é válida ou não, o importante é que ela sirva para a tomada de decisões em diferentes bancos, fundos mútuos e fundos, pois as pessoas aprendem a fazer isso e essas pessoas com perfil educacional vão trabalhar lá, e devem justificar suas ações claramente para os usuários externos.
Existem níveis justificados - por exemplo, limites de negociação, quando atingidos, a sessão de negociação é interrompida e, em seguida, os strikes de opções. Na Federação Russa, há também uma regra orçamentária para compra/venda de moeda, que é implementada em relação ao preço do petróleo. Provavelmente, há níveis em que o Banco Central considera a taxa de câmbio irracional e está pronto para interferir na negociação, o que é anunciado em seu site. Há níveis naturais, quando um grande participante vende um papel em REPO e agora não quer ter prejuízo e protege a posição.... há muitas coisas.
A propósito, quem calcula a volatilidade em seus indicadores como o Banco Central? :)
E sim, eu li que o Banco Central usa as metodologias do FMI.
Eles podem comprar em qualquer lugar, não é disso que estamos falando....
E a conversa é sobre o fato de que estruturas com uma compreensão global da situação, com uma equipe de analistas, com reservas financeiras ilimitadas - tomam uma decisão sobre o mashka, sobre o mashka KARL!!! :)))
essa é uma delas!
É simples, o Banco Central estabelece uma meta - garantir a taxa de inflação, digamos, 4%. A inflação é influenciada por vários indicadores, incluindo o valor do dinheiro e a taxa de câmbio da moeda nacional. O custo do dinheiro é regulado por meio da taxa de juros e dos instrumentos de liquidez, e a taxa de câmbio da moeda nacional é regulada em caso de fortes desvios injustificados. Mas essa razoabilidade precisa ser calculada, e é aí que todos os tipos de médias e seus desvios vêm em socorro. Eles simplesmente têm um modelo de mercado que podem influenciar para atingir sua meta de inflação. Também há obrigações de vender/comprar moeda em nome do Ministério da Fazenda. Mas não sei se o Ministério das Finanças dá ordens para execução sem nenhum preço e prazo específicos ou se essas ordens contêm algum número específico além do volume, não um intervalo (por exemplo, para comprar dólares nos próximos 3 dias).
e dwas!
Agora precisamos descer um pouco à terra e perceber que estamos negociando intraday, na quinta casa decimal. Dentro de um candle de um dia e mesmo dentro de um candle de uma semana, há uma população puramente especulativa, nenhum banco reage a esse ruído, a essas flutuações, não há nada a que reagir....
Mais uma vez, nosso TF é um sinal de 5, os TFs dos bancos são
Conte o número de casas decimais, esse é o TF do Banco Central e dos bancos.
E pensar que o euro subiu 50 pips durante o dia é por causa do Banco Central? Por causa do Mashka? Bem, isso é mais do que ridículo.
Sem ofensa a ninguém, mas pense nisso e você entenderá.
Bem, veja bem, o CBR afirma que as transações de moeda que não servem para sustentar a taxa de câmbio são feitas de forma a não afetar a livre precificação da taxa de câmbio. Acho que esse tipo de negociação exige que eles distribuam a ordem, e não que coloquem 100.000 lotes no vidro. Portanto, eles precisam determinar onde é mais conveniente realizar operações volumétricas, por exemplo, para desacelerar um pouco a tendência ou para criar o nível a partir do qual começar a vender/comprar.
Nas especialidades, eles ensinam análise técnica e, de acordo com o plano, gastam 3 horas, já que a análise técnica está muito próxima de adivinhar a borra de café. As 5997 horas restantes do currículo são dedicadas a outras disciplinas.
É simples, o objetivo do Banco Central é garantir a taxa de inflação....
Nada disso o ajudará nas negociações.
É necessário para as pessoas que querem prever a tendência para um ano, e estamos negociando com 5 dígitos.
A análise técnica é ensinada nas disciplinas especializadas e, de acordo com o plano, ocupa 3 horas, pois a análise técnica é muito parecida com adivinhar a borra do café. As 5997 horas restantes do currículo são dedicadas a outras disciplinas.
Provavelmente isso depende do currículo, o primeiro instituto oferece esse conhecimento em 81 horas.
E aqui estão as perguntas para o exame para um candidato a investidor qualificado (FFMS 1.0) do Banco Central da Federação Russa Tópico 8.1. Análise técnica (pág. 135).
Um exemplo de pergunta é mostrado na figura
Nada disso o ajudará na negociação.
É para pessoas que querem prever a tendência para um ano, e estamos negociando com 5 dígitos.
Se pudermos esperar intervenções do Banco Central, poderemos ser mais ousados para captar a reversão da tendência. E as vendas regulares em nome do Ministério da Fazenda são obviamente realizadas de acordo com algum algoritmo com o uso de análise técnica - podemos tentar identificá-lo. Além disso, se deveria haver negócios de acordo com a regra orçamentária, mas não há, isso também é um indicador da expectativa de determinado comportamento do Banco Central no futuro próximo - podemos negociar a estratégia técnica, peculiar ao Banco Central.
Se podemos esperar uma intervenção do Banco Central.
minha negociação nos últimos 3 dias no judeu.
e não preciso de nenhum C.B.I.
Bem, é melhor você acreditar nisso.
O problema é como obter os dados de intervenção e vendas para o MoD. E talvez algo mais significativo. Os cortes devem ser melhores).
Bem, você precisa acreditar nisso.
O que a fé tem a ver com cálculo? Se o modelo do Banco Central for conhecido, fica claro onde serão as intervenções. Como conhecer/reproduzir o modelo é outra questão.