Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2889
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Uma metodologia do Banco Central ??? onde o Banco Central usa o mashka para tomar uma decisão ???
Obrigado!!! Você fez meu dia!!! Há muito tempo não ria tanto.
Não acho que a risada seja apropriada. Como os BCs às vezes compram exatamente nos picos e vendem nas baixas.
Para os especuladores, o significado dessa ação do Banco Central não ficará claro por muito tempo.
Como você faz para manter sua posição por mais tempo? Quem está tendo dificuldades com isso?
Eu sei como esperar.
Eu sei como pagar.
Sei como entrar
Não sei como segurar...
O principal problema é que, depois de entrar, geralmente há um sinal de ré...
Se você o ignorar (continuar segurando-o), ele será acionado quase sempre.
Se você não o ignorar, o movimento se desenvolve (você deveria tê-lo segurado).
Fora do tópico, é claro, mas não há ninguém para perguntar.
E dessas negociações poderíamos ter extraído obviamente mais
O filtro mais óbvio para qualquer sinal é o mesmo sinal em um período de tempo vizinho e mais antigo.
O que é importante ao analisar o mercado... O que eu aprendi.....
1) O preço absoluto é importante
2) Os níveis existem e são importantes, mas não são o que está escrito nos livros.
3) O preço não é o SB.
4) O mercado é composto de participantes, como uma substância é composta de átomos, e deve ser investigado por esses métodos.
5) O mercado é bastante determinístico.
Há alguns dias, deparei-me com um pacote de suavização que trabalha com preços e, portanto, com tendências. Um conjunto de métodos de suavização com previsões, em todos os métodos está a ideia de espaço de estado.
Como uma piada, afinal é véspera de Ano Novo, um apelo a uma das funções:
O que se segue é uma descrição de 4 páginas sobre o significado e as aplicações!
Esses são modelos de tendência, ou seja, trabalham com preços.
Com dados logarítmicos, é claro que os pesos serão diferentes, os valores menores serão levados em conta menos e os maiores, mais do que na série de incrementos ou dados absolutos ou relativos. Afinal, trata-se de problemas de decisão diferentes.
Há alguns dias, deparei-me com um pacote de suavização que trabalha com preços e, portanto, com tendências. Há muitos métodos de suavização com previsões, todos baseados na ideia de espaço de estado.
Como uma piada, afinal, é véspera de Ano Novo, e uma das funções é chamada:
Em seguida, há uma descrição de 4 páginas sobre o significado e as aplicações!
Esses são modelos de tendências, ou seja, trabalham com preços.
Eu recomendo.
Para ter certeza da qualidade do pacote, verifique-o hoje em uma hora no mercado real.
Essa é a única maneira de ter certeza sem envolver pessoas de fora.
Resultados convincentes mostrados por você serão uma vantagem para o referido post.
Não acho que as piadas sejam apropriadas. Como os CBs às vezes são comprados nas altas e vendidos nas baixas.
Para os especuladores, o significado dessa ação do Banco Central não ficará claro por muito tempo) Learn economics.
Eles podem comprar em qualquer lugar, não é disso que estávamos falando....
A conversa é sobre o fato de que estruturas com uma compreensão global da situação, com uma equipe de analistas, com reservas financeiras ilimitadas - tomam uma decisão sobre o mashka, sobre o mashka CARL!!! :)))
essa é a primeira!
e dois!
Agora precisamos descer um pouco à terra e entender que negociamos dentro do dia, na quinta casa decimal. Dentro de um candle de dia e até mesmo dentro de um candle de semana, há uma população puramente especulativa, nenhum banco reage a esse ruído, a essas flutuações, não há nada a que reagir....
Mais uma vez, nosso TF é de 5 dígitos, o TF dos bancos é de 5 dígitos.
Se você contar o número de casas decimais, esse é o TF do Banco Central e dos bancos.
E pensar que o euro subiu 50 pips durante o dia é por causa do banco central? Por causa da mashka? Bem, isso é mais do que ridículo.
Sem ofensa a ninguém, mas pense nisso e você entenderá...
Recomendado.
Para ter certeza da qualidade do pacote, verifique hoje em uma hora no mercado real.
Essa é a única maneira de ter certeza sem envolver pessoas de fora.
Os resultados convincentes mostrados por você serão uma vantagem para a referida postagem.
O autor postou muitos materiais em seu pacote, o Google fornece uma lista grande e o link para o pacote em si também tem uma lista bastante grande.
Se falarmos sobre o raciocínio acima, o autor afirma que as tendências nos mercados financeiros começam a aparecer a partir dos dias, portanto, os modelos de tendência também devem ser usados a partir dos dias. E ele tenta levar em conta as nuances dos padrões de tendência que surgiram desde os dias atuais e que também foram discutidos acima.
A propósito, o problema dos outliers já foi discutido aqui. É assim que o pacote funciona com as emissões. Acho que sim.
S
será um acréscimo à postagem acima
O problema é que nunca me interessei pelos "pontos positivos" de minha pessoa desde a infância. E eu o aconselho a fazer o mesmo: não se importar com a opinião de outras pessoas. O juiz deve estar dentro da pessoa.
Eles podem comprar em qualquer lugar, não é disso que estamos falando....
E a conversa é sobre o fato de que estruturas com uma compreensão global da situação, com uma equipe de analistas, com reservas financeiras ilimitadas - tomam uma decisão sobre a mashka, sobre a mashka KARL!!! :)))
essa é uma delas!
e dois!
Agora precisamos descer um pouco à terra e perceber que estamos negociando dentro do dia, na quinta casa decimal. Dentro de um candle de dia e até mesmo dentro de um candle de semana, há uma população puramente especulativa, nenhum banco reage a esse ruído, a essas flutuações, não há nada a que reagir....
Mais uma vez, nosso TF é um sinal de 5, os TFs dos bancos são
Conte o número de casas decimais, esse é o TF do Banco Central e dos bancos.
E pensar que o euro subiu 50 pips durante o dia é por causa do Banco Central? Por causa do Mashka? Bem, isso é mais do que ridículo.
Sem ofensa a ninguém, mas pense nisso e você entenderá.
Você não abre as notícias para mim, porque eu apontei para você as realidades que já existem. É a mesma coisa).
Acima, você escreveu que o Estado, por meio do Banco Central, influencia mais as negociações, e aqui você escreve que as regras de matstat e MO - você tem certeza de que o Banco Central não usa análise técnica?
Há alguns anos, publiquei uma "metodologia" do Banco Central, na qual se afirmava que "indicadores" são recomendados para a tomada de decisões, e em 2014 o chefe do Banco Central da Rússia falou sobre o Mashka 360 como uma medida para tomar decisões de negociação.
Recomendar não significa usar)
A média móvel, embora usada por visualizadores, não é uma invenção deles. Ela tem sido usada desde o surgimento do matstat. E os visualizadores inventaram todas as coisas que podem ser vistas, mas pouco formalizadas - ondas, por exemplo, ou linhas de suporte e assim por diante.
A média móvel é fácil de calcular e formalizar, e o trabalho dos visualistas com base nela é, por exemplo, o "leque de arco-íris" de médias em algum tópico do fórum).
confira em uma hora hoje no mercado real.
Eu fiquei abalado com as notícias)) três ordens pararam em um segundo)) esqueci de tirá-las))))