Reconhecimento de padrões, quem está disposto a fazer esse tipo de hemorragia?
Ou por meio de wavelets com downsampling.
Isso pode ter funcionado quando a maior parte do dinheiro era administrada por visualizadores. Agora, a maior parte é de matstat e MO. O fato de termos uma predominância de visualizadores aposentados aqui no fórum não deve ser confuso.
Aqui, o reconhecimento de padrões ou padrões de mercado é o primeiro passo.
Isso pode ser feito com ferramentas MQL, mas com o MO esse método será mais avançado e progressivo.
P.s.
Podemos olhar para o futuro com mais ousadia.
MO e MQL são incompatíveis?) ou MO não pode ser escrito em MQL?
MO (ML) não é uma linguagem de programação, mas um campo de conhecimento.
Então, onde a visualização de repente se escondeu ou desapareceu de vista? Estranho.
Eu me referia ao reconhecimento de um modelo, suas variantes e expectativas.
Estou apenas lançando variantes de soluções, não vou assumir essa tarefa pessoalmente.
Sobre o matstat. Entendo que não há correlações. A tendência na Europa e a estabilidade na Ásia podem ser facilmente explicadas pelo número de ticks por unidade de tempo. Você e os ziguezagues parecem ter chegado à mesma conclusão. MAS, no smradlab, o buybuy obteve correlação positiva para ações e negativa para forex. E eu tenho uma pergunta legítima: ele está dizendo a verdade?
Como você faz para manter sua posição por mais tempo? Quem está tendo dificuldades com isso?
Eu sei como esperar.
Eu sei como pagar.
Sei como entrar
Não sei como segurar...
O principal problema é que, depois de entrar, geralmente há um sinal de ré...
Se você o ignorar (continuar segurando-o), ele será acionado quase sempre.
Se você não o ignorar, o movimento se desenvolve (você deveria tê-lo segurado).
Fora do tópico, é claro, mas não há ninguém para perguntar.
E dessas negociações poderíamos ter extraído obviamente mais
Acima, você escreveu que o Estado, por meio do Banco Central, influencia mais as negociações, e aqui você escreve que matstat e MO governam - você tem certeza de que o Banco Central não usa análise técnica?
Há alguns anos, publiquei uma "metodologia" do Banco Central, na qual se afirmava que "indicadores" são recomendados para a tomada de decisões, e em 2014 o chefe do Banco Central da Rússia falou sobre o Mashka 360 como uma medida para tomar decisões de negociação.
Você não pode tirar mais proveito dessas negociações - o fechamento geralmente está correto, outra coisa é que você precisa pensar sobre os pontos corretos de obtenção de lucro e ponto de equilíbrio.
Se não houver nenhum sinal de entrada na direção oposta, você pode entrar na direção do último sinal, procurando o ponto mínimo de configuração do SL.
Uma metodologia do Banco Central ?? onde o Banco Central usa o mashka para tomar decisões ???
Obrigado!!! Você fez meu dia!!! Há muito tempo não ria tanto
Não faz diferença, a ordem de classificação dos elementos não será alterada durante as transformações, ou seja, as divisões nas árvores estarão nos mesmos lugares. Se você usar redes neurais, deve ser a mesma coisa, mas não tenho certeza....PS. Não será. Em primeiro lugar, tudo é dimensionado para o intervalo 0...1. Em segundo lugar, se você logaritmizar qualquer série, a ordem não será alterada, mas os pesos e os deslocamentos serão usados. Após a logaritmização de uma série com os mesmos pesos e deslocamentos, ela terá um efeito diferente (talvez por ordens de magnitude). Mas isso é mais um ponto negativo das redes neurais do que um ponto positivo.
Com dados logarítmicos, é claro que os pesos serão diferentes, os valores menores serão menos levados em conta e os maiores, mais do que em séries de dados ou incrementos absolutos ou relativos. Afinal, trata-se de problemas de decisão diferentes.
Os retornos são a diferença x[i] - x[i-1]
e, às vezes, você precisa de x [i] - x[i-1044 ]
Parece-me que a primeira opção são os incrementos com incrementos iguais/constantes/fixos, e a segunda opção são os incrementos com incrementos dinâmicos.