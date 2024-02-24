Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2881
Após essa conclusão, fico em silêncio. )))))
Vamos lá.!!!!!!!!!! É um novo ano e é aqui que você começa...!
E sou a favor de que o aprendizado de máquina no ano novo seja lucrativo para os sonhadores e não seja uma decepção para os seguidores).
Entendo que precisamos fazer uma distinção mais cuidadosa entre o comprimento das colunas e o número de colunas. O primeiro é equivalente ao número de linhas e o segundo, ao comprimento das linhas)
Embora, com diferentes comprimentos de linha, o conceito de colunas se torne um pouco confuso - em vez de uma tabela retangular (dataframe), o conceito de uma lista de linhas se torna relevante.
PS. Também sugeri, para simplificar, que nos limitássemos ao caso em que todos os sinais são apenas preços na seção anterior (com comprimento diferente)
Alexey, acho que você sabe, mas talvez não, então vou mostrar como funcionam os algoritmos que usam planilhas/vetores de comprimento variável como entrada.
Temos uma planilha com vetores de comprimento variável, um vetor == uma observação.
O que o modelo, o algoritmo "sob o capô", faz quando aceita esses dados? Ele os transforma em uma matriz.
Mas como a matriz é enorme para dados reais, o algoritmo transforma os dados em uma matriz esparsa eficiente em termos de memória.
Portanto, ainda é uma matriz sob o capô). (dados cuidadosos)
Oi Maxim!
Desculpe-me pelo spam e pelos insultos.
Não voltará a acontecer.
Somos todos a favor, só que às vezes é só um ou outro ou alguns de cada vez.
É interessante que todos sigam um caminho pronto, mesmo que seja falso, e não queiram pensar com suas próprias cabeças.
Aparentemente, a nova geração já pensa que tudo foi inventado antes deles e que não há necessidade de pensar. ))
Posso mostrar para Maksimka a entrada com a rede neural sem treinamento.
Ninguém suspeitará de falsificação hoje porque os mercados já estão fechados e os preços são reais de acordo com o servidor.
Se Maksimka mostrar um resultado melhor com o MO, baterei palmas e direi que eu estava errado)).
Ótimo post, estou cada vez mais inclinado a pensar que o grau de compreensão do mercado por um trader é medido pelo tamanho de seu stop, quanto menor o stop, maior a compreensão
Também postei o meu, #28709, também eurus, também 1m :)
rede neural sem treinamento, como é isso?
Mas eu tenho problemas com psicologia, metade do dia eu ganho, metade eu perco, mas isso é outra história, talvez eu simplesmente não queira negociar com minhas mãos....
Eu gostaria de lhe contar, mas isso pode afetar meus resultados no futuro.
Só posso aconselhá-lo a não seguir o caminho dos falsos profetas, mas a pensar com sua própria cabeça.
Talvez eu também seja um falso profeta))))