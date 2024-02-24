Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3133

Novo comentário
 
Compartilhei a ideia do sistema com alguém aqui em 20, ainda não maduro para experimentá-lo?
[Excluído]  
Ivan Butko #:

Obrigado, senhor

https://www.mql5.com/ru/articles/8863

no texto da pesquisa:

"O eixo X mostra a frequência das negociações, ou melhor, sua duração, em barras. O eixo Y mostra a estimativa de R^2 para cada uma das passagens. É possível observar que negociações muito curtas em 0-5 barras afetam muito o desempenho do modelo, enquanto o intervalo de 15-23 é o ideal. O aumento da duração das negociações acima de 30 barras começa a degradar os resultados. Há um pequeno grupo com durações de transação de 6 a 9 barras, para o qual as estimativas são máximas. Vamos tentar treinar modelos com essas durações e comparar os resultados com outros grupos".

Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
  • www.mql5.com
В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма.
 
Forester #:
Treine a IA para banir. Não apenas por linguagem chula, mas também por grosseria. Com base na análise de conteúdo.
E também por inconsistência com o assunto do ramo (é mais complicado).

Não é mais tão complicado assim.

Aqui está uma primeira tentativa.

============


A API está aberta, pegue-a e faça-a.

[Excluído]  
mytarmailS #:

Não é mais tão complicado.

Aqui está minha primeira tentativa.

============


a API está aberta, pegue-a e faça-a

Idealiti:)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Idealiti:)

Eu também gosto disso).

E o galho perderia imediatamente 95% de seu peso ...

quem está interessado nisso?

 
mytarmailS #:

Recomendo que você aprenda sobre programação genética para não ter que fazer sua pesquisa de forma mecânica.

Para buscar regularidades não vinculadas a tempo/cronologia, recomendo que você se familiarize com regras sociais de algoritmos.


E a direção da pesquisa está correta.

Existem apenas preços e uma sequência de determinados eventos no mercado.


isso é se você abrir um ponto B no ponto A exatamente da mesma natureza?

 
mytarmailS #:
O que???

níveis

 

Quais ferramentas podem ser usadas para descrever qualquer regularidade de qualquer tipo?


1) elas devem ser regras

2) transformações funcionais

3) código

4) misturas de diferentes métodos

 
mytarmailS #:

Quais ferramentas podem ser usadas para descrever qualquer padrão de qualquer tipo?


1) devem ser regras

2) transformações funcionais

3) código

4) misturas de diferentes métodos

Uma regularidade é uma regularidade porque já está descrita: há uma fórmula para ela, por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton, ou uma teoria completa.

E, em geral, as ferramentas são selecionadas de acordo com o tipo de processo, que pode ser

  • determinísticos
  • aleatórios
  • incertos, ou seja, aleatórios, em que um ser humano faz parte do processo, por exemplo, mercados financeiros.
 
mytarmailS #:

Quais ferramentas podem ser usadas para descrever qualquer padrão de qualquer tipo?


1) devem ser regras

2) transformações funcionais

3) código

4) misturas de diferentes métodos

repetibilidade que pode ser determinada por algo.

O ambiente desempenha um papel importante, e tipos como determinístico ou randômico dependem da capacidade de contabilizar/definir algo.

E, em essência, livrar-se do ruído é a mesma resposta para o mesmo impacto)

1...312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140...3399
Novo comentário