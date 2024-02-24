Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3133
"O eixo X mostra a frequência das negociações, ou melhor, sua duração, em barras. O eixo Y mostra a estimativa de R^2 para cada uma das passagens. É possível observar que negociações muito curtas em 0-5 barras afetam muito o desempenho do modelo, enquanto o intervalo de 15-23 é o ideal. O aumento da duração das negociações acima de 30 barras começa a degradar os resultados. Há um pequeno grupo com durações de transação de 6 a 9 barras, para o qual as estimativas são máximas. Vamos tentar treinar modelos com essas durações e comparar os resultados com outros grupos".
Treine a IA para banir. Não apenas por linguagem chula, mas também por grosseria. Com base na análise de conteúdo.
E também por inconsistência com o assunto do ramo (é mais complicado).
Não é mais tão complicado assim.
Aqui está uma primeira tentativa.
A API está aberta, pegue-a e faça-a.
Idealiti:)
Eu também gosto disso).
E o galho perderia imediatamente 95% de seu peso ...
quem está interessado nisso?
Recomendo que você aprenda sobre programação genética para não ter que fazer sua pesquisa de forma mecânica.
Para buscar regularidades não vinculadas a tempo/cronologia, recomendo que você se familiarize com regras sociais de algoritmos.
E a direção da pesquisa está correta.
Existem apenas preços e uma sequência de determinados eventos no mercado.
isso é se você abrir um ponto B no ponto A exatamente da mesma natureza?
O que???
níveis
Quais ferramentas podem ser usadas para descrever qualquer regularidade de qualquer tipo?
1) elas devem ser regras
2) transformações funcionais
3) código
4) misturas de diferentes métodos
Uma regularidade é uma regularidade porque já está descrita: há uma fórmula para ela, por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton, ou uma teoria completa.
E, em geral, as ferramentas são selecionadas de acordo com o tipo de processo, que pode ser
repetibilidade que pode ser determinada por algo.
O ambiente desempenha um papel importante, e tipos como determinístico ou randômico dependem da capacidade de contabilizar/definir algo.
E, em essência, livrar-se do ruído é a mesma resposta para o mesmo impacto)