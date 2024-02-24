Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2469
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Como é que isto é ??
Tudo o que é necessário está no OHLC, os outros dados são derivados dele. O principal é um algoritmo flexível que vai encontrar uma maneira de converter OHLC para aqueles dados que têm mais peso, mais uma vez essa é a tarefa da máquina. Além disso, apenas OHLC é o mesmo em quase todos os lugares, se você olhar para volumes de tick ou outra coisa, esses dados são diferentes, assim como spreads e assim por diante. Se você olhar para a carta no terminal, tudo o que você precisa está na carta.
Tudo o que é necessário está no OHLC, os outros dados são derivados dele. O principal é um algoritmo flexível que vai encontrar uma maneira de converter OHLC para dados que tenham mais peso, mais uma vez essa é a tarefa da máquina. Além disso, apenas OHLC é o mesmo em quase todos os lugares, se você olhar para volumes de tick ou outra coisa, esses dados são diferentes, assim como spreads e assim por diante. Tudo o que você precisa está na tabela no terminal.
Tudo o que você precisa está na carta no terminal... Tudo o que você precisa está na carta no terminal... Se você não quer ser imparcial, você pode perguntar: quanto você ganhou com a OHLC, e se você fizer, você não pode dizer por acaso...
Ninguém está interessado em um gráfico de posições médias dos negociadores em 10 corretores?
Ninguém está interessado no facto de o preço ter uma correlação inversa com o estado de espírito dos comerciantes?
[1]
-0.74
Ninguém quer saber porque é que os modelos não funcionam com novos dados, porque é que os comerciantes estão sempre a perder, porque é que a mecânica do mercado é revelada... ???? não está interessado ???
Confira os produtos do TheExpert e seus postos. Ele está interessado neste tópico e tem ótimos produtos no mercado sobre este tema. Pergunta-lhe o que ele pensa sobre isso agora.
Devo acrescentar que também tenho feito um pouco de pesquisa de sentimentos. Estudou COT. O tema é que o sentimento está de facto positivamente relacionado com o preço. Mas quando eu olhei para a correlação, descobri que o valor depende fortemente do preço, e não o contrário. As conclusões são da sua responsabilidade.
porque os modelos não funcionam com novos dados, porque os comerciantes perdem constantemente, a mecânica do próprio mercado revela... não ??? não está interessado ???
porque o mercado não é um modelo, mas uma realidade (realidade económica). porque não se deve tirar os movimentos de preços da compreensão dos pressupostos económicos, reacções e consequências... muito menos dos teus olhos... porque um comerciante deve sempre entender qual mercado negociar e qual não, se for um comerciante (portanto, entender quando ligar um robô e quando não)... Normalmente não se liga a máquina do café para aquecer uma pizza...
Confira os produtos do TheExpert e seus postos. Ele estava interessado neste tópico e tem ótimos produtos no mercado sobre o assunto. Pergunta-lhe o que ele pensa sobre isso agora.
Sim, eu lembro-me do TheExpert, eu gostava de oanda antes dele...
Pela minha parte, eu também gostava de sentimentos. Eu estudei COT. A questão é que o produto está de facto positivamente correlacionado com o preço. Mas quando eu olhei para a correlação, descobri que o produto depende muito do preço e não o contrário. As conclusões são da sua responsabilidade.
Porquê tirar conclusões, há matemática para isso, DSP, etc...
Procurei o preço e o intervalo para suavizá-lo, verifiquei a correlação cruzada de intervalo e preço para ver "o que vai para onde".
Tens razão, o preço em média supera a gama, mas é em média e nem sempre, vou continuar a procurar...
Se amanhã eu não me importar, vou tentar o modelo em todos os 10 corretores, talvez algo interessante apareça.
porque o mercado não é um modelo, mas uma realidade (realidade económica)
Um modelo está lá para ser construído para a realidade, ler wikipedia ou algo assim...
porque não se deve desligar os movimentos de preços da compreensão dos pressupostos económicos, reacções e consequências... muito menos os teus próprios olhos...
as palavras são lindas mas.... populismo nú...
porque um comerciante deve sempre compreender que mercado negociar e qual não, se for comerciante (portanto, compreender quando ligar um robô e quando não o fazer)
à medida que o mercado se move contra as expectativas dos participantes com a correlação de-0,7
é essa a história toda...
Cara, caras, não devemos discutir sobre quem começou a usar a sanção mais cedo, mas sobre quem a entendeu melhor e foi capaz de tirar algo útil dela. Eu conheci o COT em 2008 e que bem me fez.
Ninguém precisa disso)) Todos querem um graal e mesmo quando o conseguem começam a discutir, a provar o seu ponto de vista e nem sequer tentam fazer o que lhes é dito, essa é a verdade, além disso são educados ao nível do plinto...