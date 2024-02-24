Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2469

mytarmailS #:

Como é que isto é ??

Tudo o que é necessário está no OHLC, os outros dados são derivados dele. O principal é um algoritmo flexível que vai encontrar uma maneira de converter OHLC para aqueles dados que têm mais peso, mais uma vez essa é a tarefa da máquina. Além disso, apenas OHLC é o mesmo em quase todos os lugares, se você olhar para volumes de tick ou outra coisa, esses dados são diferentes, assim como spreads e assim por diante. Se você olhar para a carta no terminal, tudo o que você precisa está na carta.

 
Evgeniy Ilin #:

Tudo o que você precisa está na carta no terminal... Tudo o que você precisa está na carta no terminal... Se você não quer ser imparcial, você pode perguntar: quanto você ganhou com a OHLC, e se você fizer, você não pode dizer por acaso...

 
mytarmailS #:

Ninguém está interessado em um gráfico de posições médias dos negociadores em 10 corretores?

Ninguém está interessado no facto de o preço ter uma correlação inversa com o estado de espírito dos comerciantes?

Ninguém quer saber porque é que os modelos não funcionam com novos dados, porque é que os comerciantes estão sempre a perder, porque é que a mecânica do mercado é revelada... ???? não está interessado ???

Confira os produtos do TheExpert e seus postos. Ele está interessado neste tópico e tem ótimos produtos no mercado sobre este tema. Pergunta-lhe o que ele pensa sobre isso agora.

Devo acrescentar que também tenho feito um pouco de pesquisa de sentimentos. Estudou COT. O tema é que o sentimento está de facto positivamente relacionado com o preço. Mas quando eu olhei para a correlação, descobri que o valor depende fortemente do preço, e não o contrário. As conclusões são da sua responsabilidade.

 
mytarmailS #:

porque os modelos não funcionam com novos dados, porque os comerciantes perdem constantemente, a mecânica do próprio mercado revela... não ??? não está interessado ???

porque o mercado não é um modelo, mas uma realidade (realidade económica). porque não se deve tirar os movimentos de preços da compreensão dos pressupostos económicos, reacções e consequências... muito menos dos teus olhos... porque um comerciante deve sempre entender qual mercado negociar e qual não, se for um comerciante (portanto, entender quando ligar um robô e quando não)... Normalmente não se liga a máquina do café para aquecer uma pizza...

 
Vasiliy Sokolov #:

Confira os produtos do TheExpert e seus postos. Ele estava interessado neste tópico e tem ótimos produtos no mercado sobre o assunto. Pergunta-lhe o que ele pensa sobre isso agora.

Sim, eu lembro-me do TheExpert, eu gostava de oanda antes dele...

Vasiliy Sokolov #:

Pela minha parte, eu também gostava de sentimentos. Eu estudei COT. A questão é que o produto está de facto positivamente correlacionado com o preço. Mas quando eu olhei para a correlação, descobri que o produto depende muito do preço e não o contrário. As conclusões são da sua responsabilidade.

Porquê tirar conclusões, há matemática para isso, DSP, etc...

Procurei o preço e o intervalo para suavizá-lo, verifiquei a correlação cruzada de intervalo e preço para ver "o que vai para onde".

Tens razão, o preço em média supera a gama, mas é em média e nem sempre, vou continuar a procurar...

Se amanhã eu não me importar, vou tentar o modelo em todos os 10 corretores, talvez algo interessante apareça.

 
JeeyCi #:

porque o mercado não é um modelo, mas uma realidade (realidade económica)

Um modelo está lá para ser construído para a realidade, ler wikipedia ou algo assim...

JeeyCi #:

porque não se deve desligar os movimentos de preços da compreensão dos pressupostos económicos, reacções e consequências... muito menos os teus próprios olhos...

as palavras são lindas mas.... populismo nú...

JeeyCi #:

porque um comerciante deve sempre compreender que mercado negociar e qual não, se for comerciante (portanto, compreender quando ligar um robô e quando não o fazer)

à medida que o mercado se move contra as expectativas dos participantes com a correlação de-0,7

é essa a história toda...

 
Merda, pessoal, não devemos discutir sobre quem começou a usar a sanção mais cedo, mas sobre quem a compreendeu melhor e foi capaz de tirar algo útil dela. Soube do COT em 2008 e do bem que me fez.
 
Vasiliy Sokolov #:
Cara, caras, não devemos discutir sobre quem começou a usar a sanção mais cedo, mas sobre quem a entendeu melhor e foi capaz de tirar algo útil dela. Eu conheci o COT em 2008 e que bem me fez.

Ninguém precisa disso)) Todos querem um graal e mesmo quando o conseguem começam a discutir, a provar o seu ponto de vista e nem sequer tentam fazer o que lhes é dito, essa é a verdade, além disso são educados ao nível do plinto...

 
Andrei Trukhanovich #:
Também peço desculpa, se alguma coisa...
 
