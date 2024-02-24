Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2470
Peço desculpa também, se alguma coisa...
...esquecido.
nenhum peixe diretamente no sentimento, talvez exceto indiretamente, por exemplo, se ele muda muito em uma seção horizontal do preço.
eu gosto mais de mandados mas eles só existem para oanda, que não é o maior corretor.
Fio interessante, embora quase inútil, tanta informação, mas quase toda inútil. Quem move os preços, porquê e porque todas estas perguntas são supérfluas, assim como que dados utilizar para análise. Redes neurais, aprendizagem de máquinas, Deus ... Primeiro de tudo, você precisa entender o que você está procurando.
O que você está procurando? Não está nada claro nos seus artigos, diga-me.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
Aprendizagem de máquinas no comércio: teoria, prática, comércio e etc.
Evgeny Dyuka, 2021.10.25 12:02
Isto é uma captura de ecrã neste momento.
Eu olhei para o terminal, acho que tenho a mesma secção de história que o autor tem.
se assim for... tal como os indicadores habituais ... e nem sequer 50/50
Sim, eu lembro-me do TheExpert, eu gostava de oanda antes dele...
Quais são as conclusões, há matemática para isso, DSP, etc...
Procurei o preço e o intervalo para o alisar, verifiquei a correlação cruzada de intervalo e preço para descobrir "o que vai para onde"...
Tens razão, o preço em média supera a gama, mas é em média e nem sempre, vou continuar a procurar...
Se amanhã não for muito difícil, vou tentar um modelo em todos os 10 corretores, talvez surja algo interessante.
Obrigado, esse é o maior elogio, se já é percebido como um indicador normal, então já deu certo.
Fiz a rede neural e os próprios modelos há mais de um ano e não voltei a ela, todo o tempo que levou para "embrulhá-la".
Eu tenho um potencial para melhorar a qualidade das previsões.
Um modelo está lá para ser construído para a realidade, ler wikipedia ou algo assim...
por isso volta ao teu...
educação de nível de rodapé...
- isso é provavelmente o que o motiva a espetar as pessoas... e não ler os seus posts...? - Eu escrevi 2 páginas atrás sobre modelagem - você provou a validade do seu modelo? - pelo menos para ti e para a tua wikipedia antes de ficares histérico sobre o Graal etc. com tal educação... - É por isso que você tem uma verdade tão grande ( -.
outro disparate é a história toda...
se você ainda não entendeu
"o que vai com o quê"
- não tens de andar por aí a disparar-me com a boca na cara... - "lances de dez jogadores"... - A pesquisa civilizada está claramente fora do seu alcance - não é a primeira pessoa que o envia mais além da Wikipédia, e você ainda não consegue entender que a sua gritaria aqui está fora de tópico - mude o seu tom! E não tente substituir seus argumentos por rudeza, agressão, histeria - tire conclusões, segundo as quais você mesmo pode promover sua educação, em vez de ficar preso no fórum e se atirar às pessoas, que elas mentem, porque você martela pregos com a máquina de café...
-- Eu nem sei quando eles vão encontrar maneiras de limpar a comunidade profissional de pessoas que vagueiam em temas por um mau erro (seja o seu próprio ou da natureza) - para que o diálogo profissional pudesse finalmente aproximar-se da troca de opiniões civilizada, razoável (do Homo Sapience), em vez do zumbido da garganta, que está tentando gritar algo sem olhos, ouvidos e cérebro, e ainda mais os limites da decência ... "Argumentos e Fatos" - o fato de você não saber como usar informações de mercado não é um fato de interesse para as pessoas que trocam opiniões sobre Redes Neurais et al. Aprendizagem de Máquina
Para que "o diálogo profissional possa finalmente aproximar-se de uma troca de opiniões civilizada e razoável (da palavra Homo Sapience), e não do zumbido de uma garganta rugindo, que tenta gritar algo sem olhos, ouvidos e cérebro, e ainda mais os limites da decência" (c) é melhor demonstrar tudo nos modelos de mercado.
Já há muita teoria nesta linha - sem resultados.
Caso contrário, alguém virá correndo, empilhar-se em referências e escrever 800.000 linhas de texto vazio, mas sem prática...
- sem resultados.
Sem prática...
- no balcão
A prática é diferente para cada comerciante - da palavra Psicologia do Comerciante (que funciona em conjunto com a sua capacidade de trabalhar com informação)... e os resultados são diferentes para todos... nunca se pode obter o resultado da prática de outra pessoa...
a prática de cada comerciante é diferente - da palavra Trader's Psychology... e os resultados de todos são diferentes... Você nunca terá seu resultado com a prática de outra pessoa.
A verdade de qualquer método de análise de mercado em negociação é determinada pelos resultados da negociação, não pelo número de linhas de texto em um fórum ou links