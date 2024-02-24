Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2462

Pergunte ao tópico, vamos conversar...

Bem, aqui está um tópico para você discutir.....

Como dito acima, a informação fornecida à NS input é de grande importância. Por exemplo, eu uso Delta, OM e RealVolume, porque eu acho que essa informação é diretamente importante para um instrumento de trabalho, seja ele Si ou índice RTS. O principal é que tiramos os valores do mercado, no qual trabalhamos. Tentei tirar esta informação da Bolsa de Chicago para trabalhar com a Moex, mas não serviu de nada, por isso a tiramos da bolsa em que trabalhamos. A questão é que outras informações são relevantes para o mercado de câmbio de Moscou? Provavelmente a secção de opções, nomeadamente os parâmetros semanais de sorriso das opções para todos os instrumentos utilizados. OK, o que mais poderia ser útil para um networking de qualidade fora da secção de formação?

 
Aqui está um tópico para discussão.....

Adicione o preço do activo subjacente. Se empresas siderúrgicas - cotações de aço da Bolsa de Valores de Londres, petróleo, gás, etc.

 
É duvidoso, eu acho que não vai funcionar...
 
Delta, OI e RW não funcionam e ainda assim todos eles os empurram para NS
 
Por que você acha isso? Tenha uma prova ou pelo menos uma dedução lógica e depois eu digo-lhe como as uso!!!
 
Há provas - a ausência de pelo menos um caso confirmado de ganhos sistemáticos sobre estes três indicadores.

Perda de tempo.

Para os mais novos vou explicar muito simplesmente - se não há um único caso confirmado da existência de sereias, então a solução mais racional é admitir que elas não existem.

 

Não vou mentir que a curva não é perfeita, mas ela existe e parece bastante interessante!!!! E você diz que não existem tais provas, por isso aqui está!!!!



Sim, 150 negócios não é muito, mas mesmo assim...
 
Um provador?

 
Não, é a negociação do mês passado da conta real, ultrapassa isso!!!
 
Eu não estaria dizendo que o OI, o delta e a caravana funcionam se eu não tivesse provas, e você, por sua vez, tem alguma prova de que NÃO funciona?
