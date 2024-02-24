Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2462
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Pergunte ao tópico, vamos conversar...
Bem, aqui está um tópico para você discutir.....
Como dito acima, a informação fornecida à NS input é de grande importância. Por exemplo, eu uso Delta, OM e RealVolume, porque eu acho que essa informação é diretamente importante para um instrumento de trabalho, seja ele Si ou índice RTS. O principal é que tiramos os valores do mercado, no qual trabalhamos. Tentei tirar esta informação da Bolsa de Chicago para trabalhar com a Moex, mas não serviu de nada, por isso a tiramos da bolsa em que trabalhamos. A questão é que outras informações são relevantes para o mercado de câmbio de Moscou? Provavelmente a secção de opções, nomeadamente os parâmetros semanais de sorriso das opções para todos os instrumentos utilizados. OK, o que mais poderia ser útil para um networking de qualidade fora da secção de formação?
Aqui está um tópico para discussão.....
Como dito acima, a informação alimentada para a entrada dos NS é muito importante. Por exemplo, eu uso Delta, OI e RealVolume, porque eu acho que essa informação é de importância direta para um instrumento de trabalho, seja ele Si ou índice RTS. O principal é que tiramos os valores do mercado, no qual trabalhamos. Tentei tirar esta informação da Bolsa de Chicago para trabalhar com a Moex, mas não serviu de nada, por isso a tiramos da bolsa em que trabalhamos. A questão é que outras informações são relevantes para o mercado de câmbio de Moscou? Provavelmente a secção de opções, nomeadamente os parâmetros semanais de sorriso das opções para todos os instrumentos utilizados. OK, o que mais poderia ser útil para um networking de qualidade fora da secção de formação?
Adicione o preço do activo subjacente. Se empresas siderúrgicas - cotações de aço da Bolsa de Valores de Londres, petróleo, gás, etc.
Adicione o preço do activo subjacente. Se empresas siderúrgicas - cotações de aço da Bolsa de Valores de Londres, petróleo, gás, etc.
Duvidoso, eu acho que não vai funcionar...
Delta, OI e RW não funcionam, e ainda assim todos os empurram para o NS
Por que você acha isso? Há uma prova ou pelo menos uma inferência lógica e depois digo-vos como as uso!
Há provas - a ausência de pelo menos um caso confirmado de ganhos sistemáticos sobre estes três indicadores.
Perda de tempo.
Para os mais novos vou explicar muito simplesmente - se não há um único caso confirmado da existência de sereias, então a solução mais racional é admitir que elas não existem.
Não vou mentir que a curva não é perfeita, mas ela existe e parece bastante interessante!!!! E você diz que não existem tais provas, por isso aqui está!!!!
Não vou mentir que a curva não é perfeita, mas ela existe e parece bastante interessante!!!! E você diz que tais provas não existem, por isso aqui está!!!!
Um provador?