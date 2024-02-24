Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2468

Novo comentário
 
Um fio interessante, embora quase inútil, tanta informação, mas quase toda inútil. Quem move os preços, porquê e para quê são questões desnecessárias, bem como que dados utilizar para análise. Redes neurais, aprendizagem de máquinas, Deus ... Para começar, você precisa entender o que você está procurando.
 
Evgeniy Ilin #:
Fio interessante, embora quase inútil, tanta informação, mas quase toda inútil. Quem move os preços, porquê e porque todas estas perguntas são supérfluas, assim como que dados utilizar para análise. Redes neurais, aprendizagem de máquinas, Deus ... Primeiro você precisa entender o que você está procurando.

Como?

 
elibrarius #:
Uma foto de 3-5 negócios não lhe diz nada. 100-200 negócios reais feitos (ou em 3-4 meses) mostrarão as estatísticas. E drawdowns.

Por que você mistura uma rede neural e gestão de dinheiro? Uma rede neural lhe dará um sinal (se for corretamente treinada - e é apenas provável que o que foi treinado, ainda mova o mercado), mas como você liga sua gestão de dinheiro e gestão de comércio a ela (um indicador com um sinal) é sua atitude pessoal em relação ao risco

p.s. Evgeny Dyuka obrigado pela sualigação ao exemplo, mas a lógica dentro do código é sempre mais interessante)

[Excluído]  
mytarmailS #:

Como assim?

Como você pode entender você aqui? - 5 anos nesta linha e nada foi demonstrado.

Captura de tela 2021-10-25 203101 Imagem da tela 2021-10-25 203305

 
JeeyCi #:

Por que você mistura uma rede neural e gestão de dinheiro? Uma rede neural lhe dará um sinal (se for corretamente treinada - e é provável que o que foi treinado ainda mova o mercado), mas como você liga sua gestão de dinheiro e gestão de comércio a ela (o indicador com o sinal) é sua própria atitude em relação ao risco

p.s. Evgeny Dyuka, obrigado pela sualigação ao exemplo, mas a lógica dentro do código é sempre mais interessante)

Vá em frente. Se você acredita incondicionalmente neste indicador.
Sinalize-o.

E vamos ver...

 
elibrarius #:
Você dá uma volta. Se você acredita incondicionalmente neste indicador.
Sinalize-o.

E vamos ver...

Qual é o seu problema?
Se você for para os 5 principais indicadores e ver se há um requisito nos comentários para a primeira negociação durante 3 meses e, em seguida, afixá-lo.
Se você não é bom em alguma coisa, não deve começar a trollar.
MQL5 Code Base: Индикаторы
MQL5 Code Base: Индикаторы
  • www.mql5.com
Лучшие индикаторы для MetaTrader 5 по рейтингу пользователей
 
Maxim Dmitrievsky #:
Existe um esquema, ou melhor, pode haver dois.
...

2. Procurar uma estratégia através de qualquer classificador, analisando a sua estrutura interna (importância das características, valores shap e diferentes métricas). Pode ser automatizado, aproximando-se de alguma aparência de IA. A saída é uma caixa preta, mas esperemos que os critérios de seleção funcionem.

As redes de recorrência e os métodos Bayesianos, por si só, não demonstraram a capacidade de retirar "memória" das séries cronológicas financeiras, nem de tirar conclusões sobre o modelo mais robusto em novos dados.

Sim, há qualquer coisa... Vou dar uma olhadela, obrigado... Ou aqui.

(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
  • www.researchgate.net
PDF | This paper proposes a new method to measure the relative importance of features in Artificial Neural Networks (ANN) models. Its underlying... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
 
Evgeny Dyuka #:
Você tem alguns problemas?
Eles não têm nenhum problema. Vá aos primeiros 5 indicadores e verifique se há um requisito para negociar durante 3 meses e depois afixe-o.
Se tens um problema com alguma coisa, não tens de recorrer ao corrico.
Você tem sucesso com o seu indicador?
 
elibrarius #:
Funciona para si com o seu indicador?
aqui você claramente perdeu o tema Medo e Ganância no início desses 5 anos... provavelmente porque você escolheu o desenvolvimento recorrente ao invés do desenvolvimento incremental...?
 

Ninguém está interessado em um gráfico de posições médias dos negociadores em 10 corretores?


Ninguém está interessado no facto de o preço ter uma correlação inversa com o estado de espírito dos comerciantes?

cor(cl,av)

[1]

-0.74


Não explica porque é que os modelos não funcionam com os novos dados, porque é que os comerciantes estão sempre a perder, porque é que a própria mecânica do mercado revela... não ???

1...246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475...3399
Novo comentário