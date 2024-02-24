Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2468
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Fio interessante, embora quase inútil, tanta informação, mas quase toda inútil. Quem move os preços, porquê e porque todas estas perguntas são supérfluas, assim como que dados utilizar para análise. Redes neurais, aprendizagem de máquinas, Deus ... Primeiro você precisa entender o que você está procurando.
Como?
Uma foto de 3-5 negócios não lhe diz nada. 100-200 negócios reais feitos (ou em 3-4 meses) mostrarão as estatísticas. E drawdowns.
Por que você mistura uma rede neural e gestão de dinheiro? Uma rede neural lhe dará um sinal (se for corretamente treinada - e é apenas provável que o que foi treinado, ainda mova o mercado), mas como você liga sua gestão de dinheiro e gestão de comércio a ela (um indicador com um sinal) é sua atitude pessoal em relação ao risco
p.s. Evgeny Dyuka obrigado pela sualigação ao exemplo, mas a lógica dentro do código é sempre mais interessante)
Como assim?
Como você pode entender você aqui? - 5 anos nesta linha e nada foi demonstrado.
Por que você mistura uma rede neural e gestão de dinheiro? Uma rede neural lhe dará um sinal (se for corretamente treinada - e é provável que o que foi treinado ainda mova o mercado), mas como você liga sua gestão de dinheiro e gestão de comércio a ela (o indicador com o sinal) é sua própria atitude em relação ao risco
p.s. Evgeny Dyuka, obrigado pela sualigação ao exemplo, mas a lógica dentro do código é sempre mais interessante)
Sinalize-o.
E vamos ver...
Você dá uma volta. Se você acredita incondicionalmente neste indicador.
Sinalize-o.
E vamos ver...
Se você for para os 5 principais indicadores e ver se há um requisito nos comentários para a primeira negociação durante 3 meses e, em seguida, afixá-lo.
Se você não é bom em alguma coisa, não deve começar a trollar.
Existe um esquema, ou melhor, pode haver dois.
Sim, há qualquer coisa... Vou dar uma olhadela, obrigado... Ou aqui.
Você tem alguns problemas?
Eles não têm nenhum problema. Vá aos primeiros 5 indicadores e verifique se há um requisito para negociar durante 3 meses e depois afixe-o.
Se tens um problema com alguma coisa, não tens de recorrer ao corrico.
Funciona para si com o seu indicador?
Ninguém está interessado em um gráfico de posições médias dos negociadores em 10 corretores?
Ninguém está interessado no facto de o preço ter uma correlação inversa com o estado de espírito dos comerciantes?
[1]
-0.74
Não explica porque é que os modelos não funcionam com os novos dados, porque é que os comerciantes estão sempre a perder, porque é que a própria mecânica do mercado revela... não ???