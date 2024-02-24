Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2466

Mostre o sinal com uma troca lucrativa.
Sem ele, o seu aplicativo é apenas mais um dos vários milhares aqui no mercado e nos códigos.
 
elibrarius #:
Não é um sinal, é um indicador.
 
Evgeny Dyuka #:
Não é um sinal, é um indicador.
elibrarius #:
Mostrar pelo menos uma solução de rede neural funcional no mercado.
 
elibrarius #:
Execute o seu indicador e mostre um sinal.
É um indicador, mais uma vez... ESTE É O INDICADOR
 
Evgeny Dyuka #:
Mostrar pelo menos uma solução de rede neural funcional no mercado.
O seu funciona? Demonstre-o.
 
Experimente, é fácil de instalar, as instruções estão aqui
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть
 
Evgeny Dyuka #:
Um indicador para quê? Para negociar. Troque nele e mostre sua troca no seu indicador com o serviço de sinais.
 
elibrarius #:
O seu funciona? Demonstre-o.



Isto é uma captura de ecrã neste momento.
 
Evgeny Dyuka #:
Uma foto de 3 a 5 trocas não te diz nada. 100-200 negócios reais feitos (ou em 3-4 meses) mostrarão as estatísticas. E o sorteio.
