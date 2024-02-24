Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2397
Não percebo a diferença entre a sua ideia e a constante reciclagem da AMO na janela deslizante...
Você tira as últimas n imagens da atual, ordenadas pelo tempo, faz uma previsão com base nelas, o que isso deve fazer?
Estás a treinar estupidamente na janela deslizante como no AMO acima, qual é a vantagem?
A questão é que o comprimento da janela deslizante não deve ser definido por um valor fixo de N, mas deveser determinado a partir da maximização do seu comprimento, desde que não contenha exemplos ultrapassados.
Isto é semelhante ao que se chama o problema da detecção do ponto de mudança.
N - Refiro-me ao número de contrapartes, não ao tamanho da janela
Mas esta abordagem não vai funcionar, pelo menos não com dados unidimensionais.
A menos que você tome seções muito longas como imagens, mas, neste caso, "maldição das dimensões".
A mim também. Embora, ao nível da abstracção em discussão, não importa realmente o significado exacto - tempo de calendário, número de barras, número de padrões ou outra coisa qualquer. Na minha opinião, a não-estacionariedade aparecerá com qualquer forma de representar a ordem do tempo.
Eu, também.
Ah, então eu sou burro.
A não-estacionariedade aparecerá com qualquer forma de representar a ordem do tempo.
Eu concordo...
Na minha opinião, só estamos a olhar para o sítio errado...
Na minha opinião, o mercado não é uma série temporal, e será sempre não estacionário se você olhar para ele como uma BP.
Estou a tentar estabelecer um modelo em níveis.
Talvez alguém esteja interessado no meu modelo de movimento de preços...
um exemplo para um nível de venda:
Procurando uma zona de acumulação de ordens de compra, este é o lugar onde a maioria dos participantes acredita no crescimento a partir desta zona... ( As zonas são automaticamente pesquisadas usando AMO )
1) Uma zona de compra
2) o preço não reage à compra e passa com confiança por esta zona (alguém vendeu a todos os compradores no mercado e está a empurrar para baixo)
3) Muitos compradores fecharam as suas posições vendendo, reforçando assim a tendência descendente, mas muitos continuam a comprar e rezam para que o preço volte ao seu ponto de entrada (penso que todos se lembram de si próprios). Assim aparece uma zona de vendas imaginária e assim que o preço chegar a ela os compradores fecharão agressivamente as suas compras mal sucedidas...
Esse é o modelo que pode ser compreendido, explicado e tudo se encaixa no senso comum...
E se você aceitar este modelo, torna-se claro porque os métodos de previsão para a BP não funcionam e não podem, em princípio, funcionar com dados de mercado
A qualidade do modelo, a qualidade do modelo vai funcionar... O papel do MO no modelo é provavelmente prever zonas de ordem limite...
Aqui estão alguns exemplos sobre os dados reais, as zonas são construídas automaticamente
O algoritmo só viu os primeiros 100 preços
Como é definido o início e o fim da zona - classes diferentes com uma determinada largura ou o quê?
Eu estabeleci um objetivo para aprender python completamente, é um livro de 1700 páginas, eu preciso de mais uma semana. Então novas pesquisas virão :)
1700 páginas para ler e entender, é preciso ir ao Tibete e sentar-se nas rochas.
Isso é uma coisa corajosa a fazer, vais escurecer-te ainda mais com este livro. A tua mulher vai expulsar-te.
Eu estabeleci uma meta para aprender python completamente, é um livro de 1700 páginas, eu preciso de mais uma semana. Mais pesquisas por vir :)
título do livro?)
"Learning Python" de Mark Lutz 5ª edição, 2 volumes.