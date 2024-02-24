Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2396

Maxim Dmitrievsky:
Sim, você pode obtê-lo a partir dos meus artigos. Bem, o testador é o mais fácil. Posso enviar-lhe alguns exemplos de bot baseado em Python.

Bem, eu também tenho algo - baseado em testes rápidos das minhas ideias. Mas é um bocado usado para acabar a funcionar com um testador normal. Achas que vale a pena livrares-te deste hábito? )

Aleksey Nikolayev:

Bem, eu também tenho algo, aperfeiçoado para testar as minhas ideias rapidamente. Mas já é um pouco hábito acabar a geri-la no testador normal. Achas que vale a pena livrares-te deste hábito? )

Gosto de ambos, desde que se possa portar o modelo rapidamente.
MacBooks estão rasgando e jurando com os novos processadores em tarefas MoD. A má notícia é que o CatBoost ainda não suporta a arquitetura de braços, mas eles estão trabalhando nisso.

Conclusão

A partir destes testes, parece que

  • para treinamento MLP e LSTM, o CPU M1 é de longe muito mais rápido do que todos os servidores high-end testados
  • para treinamento CNN, M1 é apenas ligeiramente mais lento que os servidores high-end testados

Naturalmente, essas métricas só podem ser consideradas para tipos e profundidades de redes neurais similares às usadas neste teste.

Para grandes treinamentos e computação intensiva com duração superior a 20 minutos, ainda vou em busca de soluções baseadas na nuvem, pois elas fornecem cartões construídos para cargas tão longas e permitem o envio de vários trabalhos simultaneamente. Mas este cenário é apenas para algumas pesquisas específicas que representam apenas 10% do meu trabalho, a maioria para uso profissional em alguma área de negócio específica.

Como engenheiro de aprendizagem de máquinas, para a minha pesquisa pessoal diária, o M1 Mac é claramente a melhor e a opção mais rentável hoje em dia.

Então, como estão os falcoeiros? As suas redes se tornaram inteligentes ou você fez um avanço tecnológico? Fale-me sobre isso!!!!
 

Alguém está familiarizado com este tipo de formação de professores?

Quando o professor não é uma etiqueta mas a própria pessoa, a pessoa clica na imagem que gosta e a AMO tenta separar esta imagem de tudo o resto e encontrar as mesmas imagens com o mesmo resultado na imagem...


Alguém sabe se existe tal treinamento e se sim, como se chama?

Eu sei como implementá-lo, mas talvez haja um ready-made?

 
Eu também tenho vontade de falar em voz alta. Um pensamento sobre o tema da não-estacionariedade. É claro como usar o método K-nearest vizinho nas suas condições. Tomamos os últimos padrões N no tempo, dos quais escolhemos K mais próximo do padrão de formação e tomamos uma decisão baseada nele. A simplicidade vem essencialmente da ausência de aprendizagem. Será que existem outros algoritmos de MO que sejam fáceis de usar de uma forma semelhante?
 
Pesquisei e investiguei muito com este método, bem como o método em si, não sei porquê, mas é o mais próximo e intuitivo para mim...

Este método é da família das "previsões sem modelo".

É conhecido na Rede como "predição por análogos da pré-história" , "método de complexação de análogos do MSUA", etc...

Era uma vez usado para previsão do tempo...

Em essência, é o agrupamento habitual, só que mais preciso... A diferença é apenas que no centro habitual de um cluster (protótipo) é algo no meio entre analógicos, e o método dado o centro de um cluster é o preço actual ou o que quer que seja, assim é possível encontrar analógicos para o momento actual com maior precisão...

Até procurei padrões multidimensionais, até inventei a minha própria mini-metodologia para procurar padrões na pré-história, por isso, estou muito envolvida neste tópico...

 
O método é intuitivamente óbvio, por isso é impossível de evitar. Mas eu quero algum tipo de variedade. Por exemplo, algum modelo simples de requalificação, quando um novo exemplo é adicionado e os obsoletos são descartados.

 

Ou atirar fora exemplos obsoletos quando o tempo é demasiado importante em comparação com outros.

 
Não vejo qual é a diferença entre a sua ideia e a constante reciclagem da AMO na janela deslizante...


Você tira as últimas n imagens da atual, ordenadas pelo tempo, faz uma previsão com base nelas, o que é suposto isso conseguir?

Você só se retrai numa janela deslizante como com o AMO acima, qual é a vantagem?

