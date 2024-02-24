Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2398

E se tentarmos MO nos mercados de commodities, onde há sazonalidade e muitos indicadores que afetam o preço de uma commodity, tais como clima, oferta e demanda, congestionamento de tráfego, doenças? Será que os resultados seriam melhores aí?


 
Aleksey Vyazmikin:

Recentemente, alguém aqui no fórum descreveu que as imagens de satélite já estão sendo usadas para rastrear plantações em tempo real, por exemplo. Foi alegado que tal informação é muito cara e torna-se desactualizada em meia hora).

 
Aleksey Nikolayev:

Ou tal informação

o

 
Aleksey Nikolayev:

O quê, demora meia hora para a colheita amadurecer? :)

Em qualquer caso, aqui estamos falando de fatores, cujo impacto sobre o preço é mais razoável do que uma mera análise técnica.

 
Aleksey Vyazmikin:

E se tentarmos MO nos mercados de commodities, onde há sazonalidade e muitos indicadores que afetam o preço de uma commodity, tais como clima, oferta e demanda, congestionamento de tráfego, doenças? Talvez o resultado seja melhor lá?


100% será melhor...
 
Aleksey Vyazmikin:

Encontrei o autor e um dos seus postos, é melhor perguntar-lhe - devo ter apresentado algo de errado)

Aleksey Nikolayev:

Encontrei o autor e um dos seus postos, é melhor verificar com o próprio autor - eu devo ter apresentado algo errado)

Ah, estes quanta ucranianos

 
Aleksey Vyazmikin:

Não. Eles tornam-se conhecidos do público em geral. E o algoritmo deixa de funcionar.

 
Valeriy Yastremskiy:

Não. Eles tornam-se conhecidos do público em geral. E o algoritmo deixa de funcionar.

Portanto, a questão não é ser conhecido ou escondido, mas construir um modelo que determine a oferta no mercado e um modelo que determine a procura com a ajuda do MO. É o modelo mais confiável que deve dar uma vantagem sobre, digamos, um modelo de livro didático.

 
Aleksey Vyazmikin:

Portanto, a questão não é a fama ou ocultação, mas construir um modelo com a ajuda de RI que determina a oferta no mercado e um modelo que determina a demanda. É o modelo mais credível que deve dar uma vantagem sobre, digamos, um modelo de livro didático.

Posso fazer o download de uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Há uma boa classificação dos dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.

