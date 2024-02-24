Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2398
E se tentarmos MO nos mercados de commodities, onde há sazonalidade e muitos indicadores que afetam o preço de uma commodity, tais como clima, oferta e demanda, congestionamento de tráfego, doenças? Será que os resultados seriam melhores aí?
Recentemente, alguém aqui no fórum descreveu que as imagens de satélite já estão sendo usadas para rastrear plantações em tempo real, por exemplo. Foi alegado que tal informação é muito cara e torna-se desactualizada em meia hora).
O quê, demora meia hora para a colheita amadurecer? :)
Em qualquer caso, aqui estamos falando de fatores, cujo impacto sobre o preço é mais razoável do que uma mera análise técnica.
Encontrei o autor e um dos seus postos, é melhor perguntar-lhe - devo ter apresentado algo de errado)
Ah, estes quanta ucranianos
Não. Eles tornam-se conhecidos do público em geral. E o algoritmo deixa de funcionar.
Portanto, a questão não é ser conhecido ou escondido, mas construir um modelo que determine a oferta no mercado e um modelo que determine a procura com a ajuda do MO. É o modelo mais confiável que deve dar uma vantagem sobre, digamos, um modelo de livro didático.
Posso fazer o download de uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Há uma boa classificação dos dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.